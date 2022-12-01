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Описание
Что вас ожидает:Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира.
50 км. по главным улицам и площадям столицы. Более 100 памятников истории и архитектуры Москвы. Вы окунетесь в многовековую историю города и его многообразную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Экскурсия длится около 2,5–3 часов. За это время вы насладитесь информацией о культурной жизни столицы.
Организационные детали:
При форс мажорных ситуациях компания оставляет за собой право на изменение части маршрута без сокращения времени и количества экскурсионных объектов.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, около памятника Г.К. Жукову
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Каждый час. с 11.00-17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Губина Елена
1 дек 2022
Все очень понравилось. Всегда стараюсь брать экскурсии через Спутник. Знаю, что будет экскурсовод профи. И в этот раз так и было. Наталья очень интересно рассказывала. Спасибо
Д
Давыденко Ольга
26 дек 2022
Отличный экскурсовод, очень интересно рассказывал
Л
Любовь Бугара
22 ноя 2022
Отлично очень понравилось!
Р
Руслан Лубсанов
3 дек 2022
Несколько высадок, гид рассказала многое интересного. В целом доволен
Ц
Цветкова Николаевна
7 ноя 2022
Ужасная экскурсия и просто отвратительный недовольный экскурсовод, который устал от жизни и своей работы, показывая это всем своим видом и откровенно хамя клиентам. Абсолютно никакого удовольствия такая экскурсия не доставила, длилась которая к слову 1,5 часа вместо заявленных 2,5-3 ч!!!
Т
Татьяна П
4 ноя 2022
Замечательная экскурсия. Экскурсовод Карина очень все доступно и интересно рассказывала. Я москвичка и многое знала, но и много узнала для себя нового. Спасибо. Бал снизила за организацию поездки…. Время перенесли, было неприятно.
Д
Дмитрий Чернов
1 ноя 2022
Все хорошо. Спасибо!
Б
Белякова Ольга
31 окт 2022
Экскурсия была ровно 2 часа, а не как была заявлена при заказе
Невероятно харизматичный экскурсовод; мне кажется даже если бы она молчала и то я была заворожена; а она выдавала такие идеальные по постановке и стилю тексты, что я бы хотела ещё с ней посетить экскурсию; наверняка есть ещё маршруты с ее участием
К
Кудрявцев Владимир Викторович
6 окт 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия, особую благодарность выражаю экскурсоводу. Просто умничка, как интересно и увлекательно она обо всем рассказывала, большое ей спасибо!!!!
К
Карасева Ольга
22 сен 2022
Очень понравилось. За такое короткое время получили много информации. Прекрасно преподнесено экскурсоводом. Спасибо
Е
Елена Малахова
7 сен 2022
Хорошая экскурсия, за отведённое время посмотрели максимум. Экскурсовод все время рассказывала о достопримечательностях
М
Моисеева Олимпиада
6 сен 2022
Благодарю за такую возможность
Е
Елена Грудистова
30 авг 2022
Очень хорошая экскурсия, познавательная. Всё замечательно!
Ещё 5 отзывов
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