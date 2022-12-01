Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)

Москва - современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно и каждый раз находить что-то новое

4.5
20 отзывов
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Москва — современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно и каждый раз находить что-то новое.

Для вас мы подготовили идеальную экскурсию для первого знакомства — 50 километров и более 100 памятников.

За два часа мы сделаем четыре остановки — Новодевичий монастырь, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы и памятник Евгения Леонова.
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2,5-3 часа)

Что вас ожидает 🤩

  • Автобусная экскурсия:
  • Манежная площадь
  • 0 км всех автомобильных дорог
  • России
  • Гостиница Метрополь
  • Театральная площадь
  • Молодежный театр
  • Большой театр
  • Малый театр
  • ЦУМ
  • Китайгородская стена
  • Третьяковский проезд
  • Памятник Ивану Федорову
  • Лубянская площадь
  • Детский мир
  • Политехнический музей
  • Памятник героям Плевны
  • Ильинский сквер
  • Церковь всех Святых на Кулишках
  • Китай-город
  • Зарядье
  • Москворецкий мост
  • Покровский собор
  • Московский Кремль
  • Большой каменный мост
  • Улица Ленивка
  • Дом на набережной
  • Улица Волхонка
  • Государственный музей
  • Изобразительных искусств
  • Им. А. С. Пушкина
  • Храм Христа Спасителя-Ул. Пречистенка
  • Хамовники
  • Памятник Л. Н. Толстому
  • Ул. Большая Пироговская
  • Архивный городок
  • Медицинский городок
  • Новодевичий монастырь
  • Метромост
  • МГУ
  • Смотровая площадка на Воробьевых горах
  • Церковь Троицы в Воробьях
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира.
50 км. по главным улицам и площадям столицы. Более 100 памятников истории и архитектуры Москвы. Вы окунетесь в многовековую историю города и его многообразную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Экскурсия длится около 2,5–3 часов. За это время вы насладитесь информацией о культурной жизни столицы.

Организационные детали:

При форс мажорных ситуациях компания оставляет за собой право на изменение части маршрута без сокращения времени и количества экскурсионных объектов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, около памятника Г.К. Жукову
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Каждый час. с 11.00-17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
5
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2
1
1
Г
1 дек 2022
Все очень понравилось. Всегда стараюсь брать экскурсии через Спутник. Знаю, что будет экскурсовод профи. И в этот раз так и было. Наталья очень интересно рассказывала. Спасибо
Д
26 дек 2022
Отличный экскурсовод, очень интересно рассказывал
Л
22 ноя 2022
Отлично очень понравилось!
Р
3 дек 2022
Несколько высадок, гид рассказала многое интересного. В целом доволен
Ц
7 ноя 2022
Ужасная экскурсия и просто отвратительный недовольный экскурсовод, который устал от жизни и своей работы, показывая это всем своим видом и откровенно хамя клиентам. Абсолютно никакого удовольствия такая экскурсия не доставила, длилась которая к слову 1,5 часа вместо заявленных 2,5-3 ч!!!
Т
4 ноя 2022
Замечательная экскурсия. Экскурсовод Карина очень все доступно и интересно рассказывала. Я москвичка и многое знала, но и много узнала для себя нового. Спасибо. Бал снизила за организацию поездки…. Время перенесли, было неприятно.
Д
1 ноя 2022
Все хорошо. Спасибо!
Б
31 окт 2022
Экскурсия была ровно 2 часа, а не как была заявлена при заказе
Х
24 окт 2022
Прекрасная экскурсия! замечательный гид! увлекательно,интересно!спасибо огромное!
С
8 окт 2022
Невероятно харизматичный экскурсовод; мне кажется даже если бы она молчала и то я была заворожена; а она выдавала такие идеальные по постановке и стилю тексты, что я бы хотела ещё с ней посетить экскурсию; наверняка есть ещё маршруты с ее участием
К
6 окт 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия, особую благодарность выражаю экскурсоводу. Просто умничка, как интересно и увлекательно она обо всем рассказывала, большое ей спасибо!!!!
К
22 сен 2022
Очень понравилось. За такое короткое время получили много информации. Прекрасно преподнесено экскурсоводом. Спасибо
Е
7 сен 2022
Хорошая экскурсия, за отведённое время посмотрели максимум. Экскурсовод все время рассказывала о достопримечательностях
М
6 сен 2022
Благодарю за такую возможность
Е
30 авг 2022
Очень хорошая экскурсия, познавательная. Всё замечательно!
Ещё 5 отзывов

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