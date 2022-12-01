Что вас ожидает:Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира.

50 км. по главным улицам и площадям столицы. Более 100 памятников истории и архитектуры Москвы. Вы окунетесь в многовековую историю города и его многообразную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!

Экскурсия длится около 2,5–3 часов. За это время вы насладитесь информацией о культурной жизни столицы.

Организационные детали:

При форс мажорных ситуациях компания оставляет за собой право на изменение части маршрута без сокращения времени и количества экскурсионных объектов.