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Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»

4.5
117 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Насыщенная обзорная экскурсия ⛳ по столице является основным туристическим маршрутом не только для гостей города, но и для жителей Москвы.

Ее можно назвать непреходящей классикой, ведь она позволяет познакомиться с легендарными достопримечательностями 🏛️ и создать целостное восприятие величественной столицы ⭐️.

Комфортабельный автобус довезет до тех мест, куда непросто добраться самостоятельно, а грамотный экскурсовод приложит все усилия для того, чтобы вы смогли сполна оценить необычайную красоту первопрестольной.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»
Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • Поклонная гора
  • Москва Сити

На обзорной экскурсии 🧭 Вы сможете:

  • посетить самые красивые 🤩 достопримечательности 🏛️ столицы
  • сделать яркие фотографии 📸 с самых выгодных ракурсов
  • узнать о секретах, которые хранит древний город
  • приобрести памятные сувениры
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ст. м. Краснопресненская
Место завершения
🏁 станция метро Краснопресненская, Москва
Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»
Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»
Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»
Обзорная экскурсия «Легендарная Москва»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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117 отзывов оставили туристы

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