Что вы увидите
- Красная площадь
- Храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- Воробьевы горы
- Поклонная гора
- Москва Сити
На обзорной экскурсии 🧭 Вы сможете:
- посетить самые красивые 🤩 достопримечательности 🏛️ столицы
- сделать яркие фотографии 📸 с самых выгодных ракурсов
- узнать о секретах, которые хранит древний город
- приобрести памятные сувениры
Начало
🚩 ст. м. Краснопресненская
Место завершения
🏁 станция метро Краснопресненская, Москва
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
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