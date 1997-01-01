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Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 270 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги

Что вы увидите

  • Собор Василия Блаженного
  • Дом на набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Александровский сад
  • Москва-сити
  • Поклонная гора
  • Канатная дорога
  • Государственная Дума
  • Большой театр
Первая встреча с городом сродни первому свиданию. Она запоминается на всю жизнь. А если этот город 🏙️ - Москва, вполне объяснимо желание ее гостей увидеть все и сразу. Возможно ли это в громадном мегаполисе, одной из красивейших столиц мира? В древнем городе, каждый уголок которого уникален и неповторим? Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию ⛳, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️, ее символы и «знаковые» места.
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало
    🚩 Красная площадь
    Место завершения
    🏁 Большой театр
    Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
    Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
    Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Мос-Тур
    Мос-Тур
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