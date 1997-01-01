Первая встреча с городом сродни первому свиданию. Она запоминается на всю жизнь. А если этот город 🏙️ - Москва, вполне объяснимо желание ее гостей увидеть все и сразу. Возможно ли это в громадном мегаполисе, одной из красивейших столиц мира? В древнем городе, каждый уголок которого уникален и неповторим? Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию ⛳, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️, ее символы и «знаковые» места.