Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе

На нашей экскурсии вас ждет путешествие по столице

4.3
5 отзывов
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по столице.

Сперва вы объедете весь исторический центр Москвы на автобусе, делая в пути остановки в знаковых местах, а затем спуститесь на воду и отправитесь изучать набережные и достопримечательности с совершенно другого ракурса.
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе

Что вы увидите 🤩

  • Московский Кремль
  • Казанский собор и храм Василия Блаженного
  • Исторический музей
  • некро́поль у Кремлёвской стены
  • мавзолей В. И. Ленина
  • памятник Минину и Пожарскому
  • Театральную площадь
  • Воробьевы Горы
  • Поклонную гору
  • Киноконцерн «Мосфильм».

Мы увидим:

  • Московский Кремль;
  • Казанский собор и храм Василия Блаженного;
  • Исторический музей;
  • некро́поль у Кремлёвской стены;
  • мавзолей В. И. Ленина;
  • памятник Минину и Пожарскому.
  • Наш гид в увлекательной форме расскажет историю каждого из этих мест и важнейшие события из прошлого. Затем мы полюбуемся знаменитой Театральной площадью с необычного ракурса и отправимся на Воробьевы Горы. Здесь Москва предстанет перед вами с высоты птичьего полета. На Поклонной горе мы вспомним историю Великой Отечественной Войны.
  • А после — знакомство со знаменитыми Сталинскими высотками. Вы увидите знаменитый киноконцерн «Мосфильм», услышите истории о Лубянке и её обитателях, проедете по самой короткой улице столицы и посетите настоящий музейный город. Напоследок отдохнем от шума большого города на водной прогулке от причала «Патриарший мост».

На экскурсии вы узнаете:

  • Какое здание на Красной площади двигалось ежегодно на пару мм и что из этого получилось.
  • В каком почти правительственном здании на протяжении 50 лет лежала втихаря рабочая бомба.
  • Где в Москве стоит дом-оригами и почему москвичи не желают покупать в нем квартиры.
  • Как сделать ремонт и разбогатеть.
  • Какой памятник называют призраком коммунизма, а какой проектировал отец А. Макаревича.
  • Как американский президент изменил облик города.
  • Зачем в Сталинских высотках живет полтергейст.
  • и многое, многое, многое другое!

Важно знать:

  • На теплоходе вы можете заказать еду и напитки. Оплачиваются дополнительно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусное обслуживание
  • Экскурсия
  • Водная прогулка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еде и напитки.
Место начала и завершения
м. Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 12:00 и 15:00

Дарим О.
Дарим О.
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