Наш гид в увлекательной форме расскажет историю каждого из этих мест и важнейшие события из прошлого. Затем мы полюбуемся знаменитой Театральной площадью с необычного ракурса и отправимся на Воробьевы Горы. Здесь Москва предстанет перед вами с высоты птичьего полета. На Поклонной горе мы вспомним историю Великой Отечественной Войны.
А после — знакомство со знаменитыми Сталинскими высотками. Вы увидите знаменитый киноконцерн «Мосфильм», услышите истории о Лубянке и её обитателях, проедете по самой короткой улице столицы и посетите настоящий музейный город. Напоследок отдохнем от шума большого города на водной прогулке от причала «Патриарший мост».
На экскурсии вы узнаете:
Какое здание на Красной площади двигалось ежегодно на пару мм и что из этого получилось.
В каком почти правительственном здании на протяжении 50 лет лежала втихаря рабочая бомба.
Где в Москве стоит дом-оригами и почему москвичи не желают покупать в нем квартиры.
Как сделать ремонт и разбогатеть.
Какой памятник называют призраком коммунизма, а какой проектировал отец А. Макаревича.
Как американский президент изменил облик города.
Зачем в Сталинских высотках живет полтергейст.
и многое, многое, многое другое!
Важно знать:
На теплоходе вы можете заказать еду и напитки. Оплачиваются дополнительно.
Цены на экскурсию
Для группы 1-45 человек
Взрослый
1 700 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусное обслуживание
Экскурсия
Водная прогулка
Что не входит
Личные расходы
Еде и напитки.
Место начала и завершения
м. Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.