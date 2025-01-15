10 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия "Огни Столицы"

5
10 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Уникальная 4-часовая обзорная автобусная экскурсия ⛳ по Москве.

Мы предлагаем Вам классический, проверенный временем маршрут, дающий возможность впервые приехавшим в столицу ознакомиться с основными объектами и достопримечательностями 🏛️ города.

А тем, кто уже знаком с городом создать свой цельный образ Москвы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия "Огни Столицы"
Обзорная экскурсия "Огни Столицы"
Мы предлагаем Вам классический, проверенный временем маршрут, дающий возможность впервые приехавшим в столицу ознакомиться с основными объектами и достопримечательностями 🏛️ города. Этот же маршрут поможет, и тем, кто уже знаком с городом создать свой цельный образ нашей столицы ⭐️ нашей экскурсии 🧭 Вы:
  • узнаете историю 📖 возникновения Москвы
  • услышите малоизвестные факты из жизни и истории нашей столицы
  • поймете как строился, развивался и защищался этот город
  • вам откроются некоторые секреты Москвы
  • увидите разные архитектурные стили присущие этому городу
  • сможете сравнить между собой старую и новую Москву
  • После посещения экскурсии вы можете сказать, что побывали и видели своими глазами самые яркие достопримечательности Москвы.
  • Информация: обзорная экскурсия ⛳ длится 4 часа, что является редкостью для подобных экскурсий в Москве.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 м. Краснопресненская у выхода
Обзорная экскурсия "Огни Столицы"
Обзорная экскурсия "Огни Столицы"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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10 отзывов оставили туристы

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