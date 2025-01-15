10 отзывов оставили туристы

Мы предлагаем Вам классический, проверенный временем маршрут, дающий возможность впервые приехавшим в столицу ознакомиться с основными объектами и достопримечательностями 🏛️ города. Этот же маршрут поможет, и тем, кто уже знаком с городом создать свой цельный образ нашей столицы ⭐️ нашей экскурсии 🧭 Вы:
узнаете историю 📖 возникновения Москвы
услышите малоизвестные факты из жизни и истории нашей столицы
поймете как строился, развивался и защищался этот город
вам откроются некоторые секреты Москвы
увидите разные архитектурные стили присущие этому городу
сможете сравнить между собой старую и новую Москву
После посещения экскурсии вы можете сказать, что побывали и видели своими глазами самые яркие достопримечательности Москвы.
Информация: обзорная экскурсия ⛳ длится 4 часа, что является редкостью для подобных экскурсий в Москве.
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание (автобус)
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 м. Краснопресненская у выхода
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.