10 отзывов оставили туристы

узнаете историю 📖 возникновения Москвы

услышите малоизвестные факты из жизни и истории нашей столицы

поймете как строился, развивался и защищался этот город

вам откроются некоторые секреты Москвы

увидите разные архитектурные стили присущие этому городу

сможете сравнить между собой старую и новую Москву

После посещения экскурсии вы можете сказать, что побывали и видели своими глазами самые яркие достопримечательности Москвы.

Информация: обзорная экскурсия ⛳ длится 4 часа, что является редкостью для подобных экскурсий в Москве.

Мы предлагаем Вам классический, проверенный временем маршрут, дающий возможность впервые приехавшим в столицу ознакомиться с основными объектами и достопримечательностями 🏛️ города. Этот же маршрут поможет, и тем, кто уже знаком с городом создать свой цельный образ нашей столицы ⭐️ нашей экскурсии 🧭 Вы: