здания Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина
храм Христа Спасителя
Новодевичий монастырь
МГУ им. М. В. Ломоносова
смотровая площадка Воробьёвых гор
киностудия «Мосфильм»
Поклонная гора
Триумфальная арка
ММДЦ «Москва–Сити».
Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями 🏛️ города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое.
Целью экскурсии 🧭 можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:
узнаете интересные и малоизвестные факты из истории 📖 столицы;
вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;
поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис;
сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям.
В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также:
прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы;
проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади;
увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую;
пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼 и храм Василия Блаженного;
сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина;
узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;
прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;
проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;
насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь 👣 по смотровой площадке Воробьёвых гор;
прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;
увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;
сможете сделать невероятно красивые 🤩 снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити».
По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы!
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало
🚩 ст. м. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Место завершения
🏁 ст. м. Маяковская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.