  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)

4.4
551 отзыв
Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
Мы проедем на автобусе 🚌 по центральным улицам, пройдемся по Красной площади и исследуем главные московские достопримечательности 🏛️.

Вы узнаете историю 📖 столицы ⭐️ и сможете увидеть город 🏙️ со всех сторон, благодаря лучшим смотровым площадкам, на которых мы побываем.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)

Что вы увидите

  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • улицы Знаменка и Моховая
  • Красная площадь
  • здания Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина
  • храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • смотровая площадка Воробьёвых гор
  • киностудия «Мосфильм»
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва–Сити».
Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями 🏛️ города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое.

Целью экскурсии 🧭 можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:

  • узнаете интересные и малоизвестные факты из истории 📖 столицы;
  • вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;
  • поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис;
  • сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям.

В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также:

  • прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы;
  • проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади;
  • увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую;
  • пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼 и храм Василия Блаженного;
  • сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина;
  • узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;
  • прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;
  • проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;
  • насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь 👣 по смотровой площадке Воробьёвых гор;
  • прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;
  • увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;
  • сможете сделать невероятно красивые 🤩 снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити».
По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 ст. м. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Место завершения
🏁 ст. м. Маяковская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Незабываемая М.
Незабываемая М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

551 отзыв оставили туристы

Незабываемая М. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
353 отзыва
Булгаковская Москва. Мистика и реальность.
700
2 часа
Булгаковская Москва. Мистика и реальность.
278 отзывов
Экскурсия по вечерней Москве
800
4 часа
Экскурсия по вечерней Москве
165 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
800
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
147 отзывов
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
800
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
99 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
550
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
301 отзыв