Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим – он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями 🏛️ города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое.

Целью экскурсии 🧭 можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:

узнаете интересные и малоизвестные факты из истории 📖 столицы;

вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;

поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис;

сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям.

В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также:

прокатитесь по Тверской улице – главной улице Москвы;

проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади;

увидите знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую;

пройдётесь по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼 и храм Василия Блаженного;

сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина;

узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;

прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;

проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;

насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь 👣 по смотровой площадке Воробьёвых гор;

прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;

увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;

сможете сделать невероятно красивые 🤩 снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити».

По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы!