Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги

Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника

4.7
59 отзывов
Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника.

Рекомендуем её изучать не только в дневное, но и в вечернее время, когда художественная подсветка зданий подчеркивает их неповторимые архитектурные особенности.

Увидеть всю красоту величественного города в лучах солнца и вечерних огнях вам позволят наши экскурсионные маршруты.

Приятным дополнением вашего тура станет поездка по канатной дороге, с высоты которой открываются фантастические виды на Москву и ее достопримечательности.

Вы можете выбрать один из трёх представленных маршрутов.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги

Что вы увидите 🤩

  • Тверской и Никитский бульвар
  • Тверская улица
  • Театральная площадь
  • Большой и Малый театры
  • Александровский сад
  • Красная площадь и Кремль
  • Исторический музей
  • ГУМ
  • Храм Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост откроет для Вас удивительный вид на внутренности Кремля - Девичье поле
  • Новодевичий монастырь
  • Канатная дорога через Москву-реку
  • Смотровая площадка Воробьевых гор
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • Библиотека имени Ленина
  • Государственная Дума
  • Здание МИДа
  • Лубянка
  • Москва-Сити
  • Москва-река
  • Воробьевы горы
Особенно красива наша столица в вечернее время. Современная, художественная подсветка многих зданий и строений только подчеркивает их неповторимые, архитектурные особенности. Увидеть всю красоту ночной Москвы, позволит наш экскурсионный маршрут. Незабываемым дополнением станет удобная, современная, стеклянная кабина канатной дороги, с которой открывается неповторимый вид на Москву и Лужники.

Что вас ждёт на экскурсии:

  • Проедете по Тверскому и Никитскому бульварам;
  • Проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток;
  • Полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами;
  • Прогуляетесь по Александровскому саду;
  • Пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля;
  • Пред вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей, ГУМ и Храм Василия Блаженного;
  • Вы увидите Храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд;
  • Мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря;
  • Путешествие по канатной дороге через Москву-реку;
  • Вся вечерняя Москва откроется перед вами со смотровой площадки Воробьевых гор;
  • Увидите Поклонную гору и Триумфальную арку;
  • На фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити» сверкающего в это время суток многочисленными, яркими огнями, вы сможете сделать незабываемые фото;
  • Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.

Организационные детали:

  • Сложные погодные условия (например, сильный ветер) могут создать ограничения в работе канатной дороги.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Огни столицы + канатная дорога
1 200 ₽
Льготный
1 100 ₽
Детский (до 17 лет)
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус и канатная дорога).
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. Красные ворота вых. 2 у памятника Лермонтову
Завершение: ст. м. Красные Ворота
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По пятницам в 19:00

Спутник М.
Спутник М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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