Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника.



Рекомендуем её изучать не только в дневное, но и в вечернее время, когда художественная подсветка зданий подчеркивает их неповторимые архитектурные особенности.



Увидеть всю красоту величественного города в лучах солнца и вечерних огнях вам позволят наши экскурсионные маршруты.



Приятным дополнением вашего тура станет поездка по канатной дороге, с высоты которой открываются фантастические виды на Москву и ее достопримечательности.



Вы можете выбрать один из трёх представленных маршрутов.