Особенно красива наша столица в вечернее время. Современная, художественная подсветка многих зданий и строений только подчеркивает их неповторимые, архитектурные особенности. Увидеть всю красоту ночной Москвы, позволит наш экскурсионный маршрут. Незабываемым дополнением станет удобная, современная, стеклянная кабина канатной дороги, с которой открывается неповторимый вид на Москву и Лужники.
Что вас ждёт на экскурсии:
- Проедете по Тверскому и Никитскому бульварам;
- Проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток;
- Полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами;
- Прогуляетесь по Александровскому саду;
- Пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля;
- Пред вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей, ГУМ и Храм Василия Блаженного;
- Вы увидите Храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд;
- Мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря;
- Путешествие по канатной дороге через Москву-реку;
- Вся вечерняя Москва откроется перед вами со смотровой площадки Воробьевых гор;
- Увидите Поклонную гору и Триумфальную арку;
- На фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити» сверкающего в это время суток многочисленными, яркими огнями, вы сможете сделать незабываемые фото;
- Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.
Организационные детали:
- Сложные погодные условия (например, сильный ветер) могут создать ограничения в работе канатной дороги.