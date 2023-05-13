Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и посетить Кремль
Насладитесь городскими пейзажами, остановитесь на смотровой площадке Воробьёвы горы и пройдёте по старинной кремлевской брусчатке. Наш профессиональный гид поделится интересными историческими фактами и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная автобусная экскурсия (2 часа). Вы проедете по знаменитым набережным и улицам города, Кутузовскому проспекту, Бульварному и Садовому кольцам. Увидите из окна Большой театр, Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и МГУ. Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвы горы, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскребы Москва-Сити.
Прогулка по Красной площади с гидом (30 минут). Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр. Наш гид расскажет о них интересные факты.
Самостоятельный осмотр Московского Кремля (1 час). Вы оцените средневековую Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол. А также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Билеты в Кремль включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.