Приглашаем познакомиться со столицей во всем её многообразии! Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Насладитесь городскими пейзажами, остановитесь на смотровой площадке Воробьёвы горы и пройдёте по старинной кремлевской брусчатке. Наш профессиональный гид поделится интересными историческими фактами и легендами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная автобусная экскурсия (2 часа). Вы проедете по знаменитым набережным и улицам города, Кутузовскому проспекту, Бульварному и Садовому кольцам. Увидите из окна Большой театр, Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и МГУ. Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвы горы, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскребы Москва-Сити.

Прогулка по Красной площади с гидом (30 минут). Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр. Наш гид расскажет о них интересные факты.

Самостоятельный осмотр Московского Кремля (1 час). Вы оцените средневековую Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол. А также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Организационные детали