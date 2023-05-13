Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)

Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и посетить Кремль

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Приглашаем познакомиться со столицей во всем её многообразии! Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек.

Насладитесь городскими пейзажами, остановитесь на смотровой площадке Воробьёвы горы и пройдёте по старинной кремлевской брусчатке. Наш профессиональный гид поделится интересными историческими фактами и легендами.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная автобусная экскурсия (2 часа). Вы проедете по знаменитым набережным и улицам города, Кутузовскому проспекту, Бульварному и Садовому кольцам. Увидите из окна Большой театр, Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и МГУ. Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвы горы, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскребы Москва-Сити.

Прогулка по Красной площади с гидом (30 минут). Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр. Наш гид расскажет о них интересные факты.

Самостоятельный осмотр Московского Кремля (1 час). Вы оцените средневековую Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол. А также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Билеты в Кремль включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Большой театр
Сталинские высотки
Театральные
Кремль
Новодевичий Монастырь
Храм Христа Спасителя
Воробьевы Горы
Храм Василия Блаженного
Красная площадь
Бульварное кольцо
ГУМ
Мавзолей Ленина
Здание МГУ
Смотровая площадка на Воробьёвых горах
ЦУМ
Царь-пушка
Исторический музей
Музеи
Смотровые площадки
Театральная площадь
Манежная площадь

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