Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре

Групповая экскурсия в Москве
Предлагаю вам прогуляться по территории самого большого мужского монастыря Русской православной церкви — Троице-Сергиевой Лавре.

Мы осмотрим её достопримечательности и поговорим об истории обители, а также о её основателе — преподобном Сергии Радонежском.
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Ближайшие даты:
2
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9
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10
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даты

Что вас ожидает:

  • Троцкий собор
  • Успенский собор
  • Трапезная палата
  • Царский дворец
  • Колокольня

Описание

Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Я не только покажу вам достопримечательности Лавры, но и расскажу историю величественной обители. Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском. Подробнее об экскурсии Мы посетим главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный Никоном Радонежским. Вы увидите иконостас Андрея Рублева и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола. Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.

Суббота, воскресенье и праздники

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье и праздники
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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