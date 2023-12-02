Описание

Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Я не только покажу вам достопримечательности Лавры, но и расскажу историю величественной обители. Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском. Подробнее об экскурсии Мы посетим главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный Никоном Радонежским. Вы увидите иконостас Андрея Рублева и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола. Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.