Обзорная экскурсия в которой всего за 2 часа Вы увидите все основные достопримечательности столицы!!! На маршруте есть две остановки: Смотровая площадка "Воробьевы Горы", где экскурсовод Вам покажет с высоты птичьего полёта всю Москву, чтобы было понимание что в какой стороне находится. А так же обязательно мы заедем Деловой Центр Москва-Сити и сделаем красивейшие памятные фотографии. В отличие от других компаний, у нас ведут экскурсии радио- и телеведущие Москва24.

Воспользовавшись нашей экскурсией по Москве, Вы не только увидите красоты древнего города на семи холмах, но и услышите рассказ о том, как на протяжении многих веков Москва прирастает новыми территориями, которые ее только улучшают.

Каменные храмы и древние монастыри, купеческие особняки и доходные дома, сталинские высотки и небоскребы Москва-Сити, спортивные и концертные площадки невероятных размеров, памятники известным людям и военным победам, широкие площади и зеленые бульвары, вереницы набережных с мостами, новейшие архитектурные воплощения в стекле, камне и бетоне – все это Вам будет доступно во время нашей увлекательной и познавательной обзорной экскурсии.

Столицу России можно узнавать бесконечно, удивляясь и восторгаясь, даже если вы живете в ней с рождения, и думали, что знаете как свои пять пальцев.

Храм Христа Спасителя – главный кафедральный собор России. Храм-памятник победе русского оружия в войне с Наполеоном. Храм с трагической судьбой.

«Дом на набережной» - дом в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты.

Грандиозный памятник «300-летию российского флота» на стрелке Москва-реки и Водоотводного канала.

Уникальный подвесной «Крымский мост».

Парк культуры и отдыха им. Горького и «Нескучный сад»

На смотровой площадке «Воробьевы горы» вы посмотрите на Москву в высоты птичьего полета, как это делали хан Казы-Гирей и Наполеон Бонапарт. Но сейчас – это совсем другой вид и невероятно чувственный облик.

Стадион «Лужники», где прошел Финал ЧМ2018 по игре миллионов.

Знаменитые сталинские высотки, Шухова башня, Москва-сити, Останкинская телебашня – все как на ладони, все рядом с Вами, все доступно в нашей экскурсии.

Легендарный «Мосфильм» и «площадь кинозвезд» с отпечатками рук известных актеров и режиссеров – вы сможете всех их вспомнить, благодаря поездке на нашем автобусе.

«Поклонная гора» - мемориальный комплекс, посвященный великой победе в Великой Отечественной войне, память, о жертвах которой в наших сердцах.

Монументальная триумфальная арка и музей «Бородинская битва» в форме солдатского барабана – это то, что вы увидите, и то о чем всегда нужно помнить.

Торжественный парадный Кутузовский проспект с его ампирными сталинскими домами и памятником «Москва-город-герой».

«Белый дом», Новый Арбат с домами-книжками, ресторан «Прага», старый Арбат с памятником Булату Окуджаве и с лучшим театром Москвы – Вахтанговским.

Бульварное кольцо – это и памятники двух Гоголям («парадный» и «грустный») фонтан «Пушкин и Натали», у храма, где поэт венчался с первой красавицей Москвы, памятник Сергею Есенину, памятник Александру Сергеевичу Пушкину и Владимиру Высоцкому.

Тверская улица – главная улица Москвы, связавшая две столицы. Старые дома по улице «переезжали» на новые места в одну ночь, а новые дома отделаны немецким гранитом. На площади восседает на своем коне основатель города – Юрий Долгорукий.

Театральная площадь – одна из самых красивых и популярных мест Москвы. Грандиозный Большой театр с квадригой Аполлона, роскошный отель «Метрополь», памятник первопечатнику Ивану Федорову, Малый театр и совсем «не малый» отель «Националь» и грандиозный фонтан в центре площади.

Мрачная «Лубянка» и пестрый «Детский мир», обновленный Политехнический музей, памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади, старинная Китайгородская стена и современный парк «Зарядье», с невероятными растениями, уникальным смотровым мостом и множеством залов.

Незабываемое, двухчасовое путешествие Вы начнете и закончите у стен древнего Кремля. Наши опытные экскурсоводы покажут самые главные достопримечательности столицы и расскажут интересные истории о жизни города-сердца России.

Наша компания дает туристам наибольший, качественный, а главное – полезный объем достоверной информации. Во время экскурсии Вам будет предложено две остановки: первая на смотровой площадке «Воробьевы Горы», где экскурсовод Вам покажет Москву с высоты птичьего полета и вторая остановка - хрустальный город «Москва-Сити».

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