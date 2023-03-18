Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»

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Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь с матушкой Москвой»
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Что вас ожидает 🤩

  • МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ
  • Москворецкая улица
  • Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Парк Горького
  • Министерство обороны Лужники
  • Смотровая площадка
  • «Воробьевы горы» (выход)
  • Мосфильмовская ул.
  • Парк Победы на
  • Поклонной горе
  • Кутузовский Проспект
  • Музей панорама
  • "Бородинская битва"
  • Деловой центр
  • Москва Сити (выход)
  • Дом Правительства
  • Новый Арбат
  • Арбатская площадь
  • Моховая улица
  • Охотный Ряд
  • Лубянская площадь
  • Китайгородский проезд
  • Парк Зарядье
  • Продолжительность маршрута - 2 часа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия в которой всего за 2 часа Вы увидите все основные достопримечательности столицы!!! На маршруте есть две остановки: Смотровая площадка "Воробьевы Горы", где экскурсовод Вам покажет с высоты птичьего полёта всю Москву, чтобы было понимание что в какой стороне находится. А так же обязательно мы заедем Деловой Центр Москва-Сити и сделаем красивейшие памятные фотографии. В отличие от других компаний, у нас ведут экскурсии радио- и телеведущие Москва24.
Воспользовавшись нашей экскурсией по Москве, Вы не только увидите красоты древнего города на семи холмах, но и услышите рассказ о том, как на протяжении многих веков Москва прирастает новыми территориями, которые ее только улучшают.
Каменные храмы и древние монастыри, купеческие особняки и доходные дома, сталинские высотки и небоскребы Москва-Сити, спортивные и концертные площадки невероятных размеров, памятники известным людям и военным победам, широкие площади и зеленые бульвары, вереницы набережных с мостами, новейшие архитектурные воплощения в стекле, камне и бетоне – все это Вам будет доступно во время нашей увлекательной и познавательной обзорной экскурсии.
Столицу России можно узнавать бесконечно, удивляясь и восторгаясь, даже если вы живете в ней с рождения, и думали, что знаете как свои пять пальцев.
Храм Христа Спасителя – главный кафедральный собор России. Храм-памятник победе русского оружия в войне с Наполеоном. Храм с трагической судьбой.
«Дом на набережной» - дом в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты.
Грандиозный памятник «300-летию российского флота» на стрелке Москва-реки и Водоотводного канала.
Уникальный подвесной «Крымский мост».
Парк культуры и отдыха им. Горького и «Нескучный сад»
На смотровой площадке «Воробьевы горы» вы посмотрите на Москву в высоты птичьего полета, как это делали хан Казы-Гирей и Наполеон Бонапарт. Но сейчас – это совсем другой вид и невероятно чувственный облик.
Стадион «Лужники», где прошел Финал ЧМ2018 по игре миллионов.
Знаменитые сталинские высотки, Шухова башня, Москва-сити, Останкинская телебашня – все как на ладони, все рядом с Вами, все доступно в нашей экскурсии.
Легендарный «Мосфильм» и «площадь кинозвезд» с отпечатками рук известных актеров и режиссеров – вы сможете всех их вспомнить, благодаря поездке на нашем автобусе.
«Поклонная гора» - мемориальный комплекс, посвященный великой победе в Великой Отечественной войне, память, о жертвах которой в наших сердцах.
Монументальная триумфальная арка и музей «Бородинская битва» в форме солдатского барабана – это то, что вы увидите, и то о чем всегда нужно помнить.
Торжественный парадный Кутузовский проспект с его ампирными сталинскими домами и памятником «Москва-город-герой».
«Белый дом», Новый Арбат с домами-книжками, ресторан «Прага», старый Арбат с памятником Булату Окуджаве и с лучшим театром Москвы – Вахтанговским.
Бульварное кольцо – это и памятники двух Гоголям («парадный» и «грустный») фонтан «Пушкин и Натали», у храма, где поэт венчался с первой красавицей Москвы, памятник Сергею Есенину, памятник Александру Сергеевичу Пушкину и Владимиру Высоцкому.
Тверская улица – главная улица Москвы, связавшая две столицы. Старые дома по улице «переезжали» на новые места в одну ночь, а новые дома отделаны немецким гранитом. На площади восседает на своем коне основатель города – Юрий Долгорукий.
Театральная площадь – одна из самых красивых и популярных мест Москвы. Грандиозный Большой театр с квадригой Аполлона, роскошный отель «Метрополь», памятник первопечатнику Ивану Федорову, Малый театр и совсем «не малый» отель «Националь» и грандиозный фонтан в центре площади.
Мрачная «Лубянка» и пестрый «Детский мир», обновленный Политехнический музей, памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади, старинная Китайгородская стена и современный парк «Зарядье», с невероятными растениями, уникальным смотровым мостом и множеством залов.
Незабываемое, двухчасовое путешествие Вы начнете и закончите у стен древнего Кремля. Наши опытные экскурсоводы покажут самые главные достопримечательности столицы и расскажут интересные истории о жизни города-сердца России.
Наша компания дает туристам наибольший, качественный, а главное – полезный объем достоверной информации. Во время экскурсии Вам будет предложено две остановки: первая на смотровой площадке «Воробьевы Горы», где экскурсовод Вам покажет Москву с высоты птичьего полета и вторая остановка - хрустальный город «Москва-Сити».
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить гиду. Гид сообщит вам сумму и способ внесения предоплаты.

Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги транспорта
  • Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
Парк «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 часов.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Если вы не внесли предоплату на сайте
  • Будьте готовы оплатить гиду. Гид сообщит вам сумму и способ внесения предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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