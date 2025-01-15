Особенно красива наша столица ⭐️ в вечернее время. Современная, художественная подсветка многих зданий и строений только подчеркивает их неповторимые, архитектурные особенности. Увидеть всю красоту ночной Москвы, позволит наш экскурсионный маршрут. Незабываемым дополнением станет удобная, современная, стеклянная кабина канатной дороги, с которой открывается неповторимый вид на Москву и Лужники.

Что вас ждёт на экскурсии:

Проедете по Тверскому и Никитскому бульварам;

Проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток;

Полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами;

Прогуляетесь по Александровскому саду;

Пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля;

Пред вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей 🖼, ГУМ и Храм Василия Блаженного;

Вы увидите Храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд;

Мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря;

Путешествие по канатной дороге через Москву-реку;

Вся вечерняя Москва откроется перед вами со смотровой площадки Воробьевых гор;

Увидите Поклонную гору и Триумфальную арку;

На фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити» сверкающего в это время суток многочисленными, яркими огнями, вы сможете сделать незабываемые фото;

Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.

Организационные детали: