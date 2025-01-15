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Обзорная по Москве с посещением канатной дороги

4.9
26 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Вечерняя экскурсия ⛳ по самым красивым и ярким местам Москвы.

Вы увидите множество достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️ в сверкающей подсветке, насладитесь ночной атмосферой города, побываете на смотровой площадке и прокатитесь по канатной дороге через Москву-реку.

А закончим нашу экскурсию около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Обзорная по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная по Москве с посещением канатной дороги

Что вы увидите

  • Тверской и Никитский бульвар
  • Тверская улица
  • Театральная площадь
  • Большой и Малый театры
  • Александровский сад
  • Красная площадь и Кремль
  • Исторический музей
  • ГУМ
  • Храм Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост откроет для Вас удивительный вид на внутренности Кремля - Девичье поле
  • Новодевичий монастырь
  • Канатная дорога через Москву-реку
  • Смотровая площадка Воробьевых гор
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
Особенно красива наша столица ⭐️ в вечернее время. Современная, художественная подсветка многих зданий и строений только подчеркивает их неповторимые, архитектурные особенности. Увидеть всю красоту ночной Москвы, позволит наш экскурсионный маршрут. Незабываемым дополнением станет удобная, современная, стеклянная кабина канатной дороги, с которой открывается неповторимый вид на Москву и Лужники.

Что вас ждёт на экскурсии:

  • Проедете по Тверскому и Никитскому бульварам;
  • Проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток;
  • Полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами;
  • Прогуляетесь по Александровскому саду;
  • Пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля;
  • Пред вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей 🖼, ГУМ и Храм Василия Блаженного;
  • Вы увидите Храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд;
  • Мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря;
  • Путешествие по канатной дороге через Москву-реку;
  • Вся вечерняя Москва откроется перед вами со смотровой площадки Воробьевых гор;
  • Увидите Поклонную гору и Триумфальную арку;
  • На фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити» сверкающего в это время суток многочисленными, яркими огнями, вы сможете сделать незабываемые фото;
  • Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.

Организационные детали:

  • Сложные погодные условия (например, сильный ветер) могут создать ограничения в работе канатной дороги.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус и канатная дорога).
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 ст. м. Красные ворота вых. 2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 ст.м. Красные Ворота
Обзорная по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная по Москве с посещением канатной дороги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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26 отзывов оставили туристы

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