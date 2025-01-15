Патриарший мост откроет для Вас удивительный вид на внутренности Кремля - Девичье поле
Новодевичий монастырь
Канатная дорога через Москву-реку
Смотровая площадка Воробьевых гор
Поклонная гора
Триумфальная арка
Особенно красива наша столица ⭐️ в вечернее время. Современная, художественная подсветка многих зданий и строений только подчеркивает их неповторимые, архитектурные особенности. Увидеть всю красоту ночной Москвы, позволит наш экскурсионный маршрут. Незабываемым дополнением станет удобная, современная, стеклянная кабина канатной дороги, с которой открывается неповторимый вид на Москву и Лужники.
Что вас ждёт на экскурсии:
Проедете по Тверскому и Никитскому бульварам;
Проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток;
Полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами;
Прогуляетесь по Александровскому саду;
Пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля;
Пред вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей 🖼, ГУМ и Храм Василия Блаженного;
Вы увидите Храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд;
Мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря;
Путешествие по канатной дороге через Москву-реку;
Вся вечерняя Москва откроется перед вами со смотровой площадки Воробьевых гор;
Увидите Поклонную гору и Триумфальную арку;
На фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити» сверкающего в это время суток многочисленными, яркими огнями, вы сможете сделать незабываемые фото;
Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.
Организационные детали:
Сложные погодные условия (например, сильный ветер) могут создать ограничения в работе канатной дороги.
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание (автобус и канатная дорога).
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 ст. м. Красные ворота вых. 2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 ст.м. Красные Ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.