Мегафлот М. – Гид из Москвы

Прогулки на теплоходах «Парк Горького малый» — обзорная прогулка 👣 на комфортабельных теплоходах.



Лучшим развлечением каждого лета становится мини-путешествие по одной из самых известных рек страны, с просмотром лучших достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️.