Маршрут:ЦПКиО им. Горького (малый причал) — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Большой Каменный мост — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский Мост —Храм Христа Спасителя — Патриарший мост — Крымский мост
Что вас ожидает:
Компания Мегафлот приглашает жителей Москвы, гостей города, а также всех желающих принять участие в прогулке 👣 по реке за один час, на борту одного из наших теплоходов. Мероприятие проводится следующими судами: «Алина Танго», «Варлаам Керетский», «Капитан Смолик», «Индиго», «Адмиралъ», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88».
Мероприятие стартует от малого причала Парка Горького, и проследует в сторону Большого Устьинского моста. Вам откроются неповторимые виды с середины реки на многовековые стены Московского Кремля, монументальный шик и строгость высотки на Котельнической набережной, а также район Зарядье, на территории которого расположился современный ландшафтный парк.
До встречи на борту!
Что входит
Речная прогулка
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ЦПКиО им. Горького (малый причал)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.