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обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»

4.9
11 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Прогулки на теплоходах «Парк Горького малый» — обзорная прогулка 👣 на комфортабельных теплоходах.

Лучшим развлечением каждого лета становится мини-путешествие по одной из самых известных рек страны, с просмотром лучших достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 590 ₽ за человека

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обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»

Что вы увидите

  • Парк Горького
  • Парк Музеон
  • Памятник Петру
  • Театр Эстрады
  • Большой Каменный мост
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Большой Устьинский Мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Крымский мост
Маршрут:ЦПКиО им. Горького (малый причал) — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Большой Каменный мост — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский Мост —Храм Христа Спасителя — Патриарший мост — Крымский мост

Что вас ожидает:

  • Компания Мегафлот приглашает жителей Москвы, гостей города, а также всех желающих принять участие в прогулке 👣 по реке за один час, на борту одного из наших теплоходов. Мероприятие проводится следующими судами: «Алина Танго», «Варлаам Керетский», «Капитан Смолик», «Индиго», «Адмиралъ», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88».
  • Мероприятие стартует от малого причала Парка Горького, и проследует в сторону Большого Устьинского моста. Вам откроются неповторимые виды с середины реки на многовековые стены Московского Кремля, монументальный шик и строгость высотки на Котельнической набережной, а также район Зарядье, на территории которого расположился современный ландшафтный парк.
До встречи на борту!
Что входит
  • Речная прогулка
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ЦПКиО им. Горького (малый причал)
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»
обзорная прогулка на комфортабельных теплоходах «Парк Горького малый»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мегафлот М.
Мегафлот М.
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11 отзывов оставили туристы

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