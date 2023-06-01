Прогулка по Москве-реке без капитана.

Почувствуй себя капитаном стоя у штурвала катера.

Все кто был или живет и Москве, наверняка, не раз видели все известные достопримечательности, такие как: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, Воробьёвы горы, Москва-Сити, фонтаны, парк Зарядье и многое другое. И многие, наверняка, уже катались по Москве-реке на прогулочных теплоходах.

Но как только вы садитесь сами за штурвал катера - все начинает играть совершенно другими красками, ведь удовольствие от самостоятельного управления катером во много раз усиливает впечатление от шикарного вида знакомых мест с воды.

Аренда катера в Москве позволит вам открыть совершенно новое лицо самого лучшего города на Земле!

Не знаете куда пригласить девушку на свидание, чтобы произвести на нее незабываемое впечатление? Или вы ищете оригинальный способ сделать ей предложение?

Возьмите катер в аренду - вы останетесь вдвоем и сможете насладиться завораживающим видом вечернего города с его огнями и бликами и она обязательно скажет "Да"!

Район плавания - Центр