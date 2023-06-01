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Что вас ожидает:
- На маршруте можно посмотреть: Красная площадь
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру I
- Парк Горького
- Фонтаны на воде
- Москва сити
- Министерство Обороны
- Дом на Кательнической набережной
- Парк Зарядье
- Обводной канал
- Парк Остров мечты
- Нагатинcкий затон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по Москве-реке без капитана.
Почувствуй себя капитаном стоя у штурвала катера.
Все кто был или живет и Москве, наверняка, не раз видели все известные достопримечательности, такие как: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру I, Воробьёвы горы, Москва-Сити, фонтаны, парк Зарядье и многое другое. И многие, наверняка, уже катались по Москве-реке на прогулочных теплоходах.
Но как только вы садитесь сами за штурвал катера - все начинает играть совершенно другими красками, ведь удовольствие от самостоятельного управления катером во много раз усиливает впечатление от шикарного вида знакомых мест с воды.
Аренда катера в Москве позволит вам открыть совершенно новое лицо самого лучшего города на Земле!
Не знаете куда пригласить девушку на свидание, чтобы произвести на нее незабываемое впечатление? Или вы ищете оригинальный способ сделать ей предложение?
Возьмите катер в аренду - вы останетесь вдвоем и сможете насладиться завораживающим видом вечернего города с его огнями и бликами и она обязательно скажет "Да"!
Район плавания - Центр
ежедневно с 8:30 до 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат катера
- Топливо
- Пледы
- Место начала и завершения?
- яхт клуб Ривер-Порт (Корабельная ул. , 17, корп. 1)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 8:30 до 22:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Явится необходимо за 30 минут до назначенного времени для оформления документов и проведения инструктажа как теоретического так и практического.
- К управлению допускаются клиенты старше 18 лет
- При себе иметь оригинал паспорта РФ и страховой залог в 10 000 рублей
- Запрещается употребление алкоголя до и во время аренды, а также курение на борту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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