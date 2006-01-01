Что вас ожидает

Неспешная прогулка 👣 на яхте 🛥️. Расслабляющее речное путешествие на комфортабельной яхте поможет отвлечься от рабочих будней и избавиться от накопившегося стресса.

Новый взгляд на город 🏙️. Водная прогулка проходит по всему городу и за одну поездку можно увидеть все достопримечательности 🏛️ у воды от гостиницы Украина до Новоспасского монастыря. Быстрее и удобнее, чем по земле.

Места на круиз быстро заканчиваются. Только оплата на сайте гарантирует наличие места.

Вкусная еда. Повара ресторана - настоящие фанаты своего дела, так что вас ожидает незабываемый вкус!

Организационные детали

Яхта-ледокол отправляется от причала «Парк Горького».

Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете является моментом отхода судна от причала.

Внимание!

В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.

В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.