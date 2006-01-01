Неспешная прогулка 👣 на яхте 🛥️. Расслабляющее речное путешествие на комфортабельной яхте поможет отвлечься от рабочих будней и избавиться от накопившегося стресса.
Новый взгляд на город 🏙️. Водная прогулка проходит по всему городу и за одну поездку можно увидеть все достопримечательности 🏛️ у воды от гостиницы Украина до Новоспасского монастыря. Быстрее и удобнее, чем по земле.
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Вкусная еда. Повара ресторана - настоящие фанаты своего дела, так что вас ожидает незабываемый вкус!
Организационные детали
Яхта-ледокол отправляется от причала «Парк Горького».
Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете является моментом отхода судна от причала.
Внимание!
В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.
В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.
Что входит
Теплоходный круиз
Аудиогид (количество ограничено)
Что не входит
встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
личные расходы на еду и напитки
сувениры
выбор мест (посадка на тепоход осуществляется в порядке «живой очереди» - кто первый пришел, тот занял лучшие места)
скрытые и обязательные дополнительные платежи
Начало и место завершения
🚩 Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 1
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