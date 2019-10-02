Полетная программа МАКС не оставит ни одного зрителя равнодушным, более ста самолетов и вертолетов поднимутся в небо в летной программе, наблюдать за которой можно будет прямо с открытой палубы теплохода или берега Москвы реки. В стоимость круиза включен завтрак, также на борту теплохода будет работать ресторан и бар.
Ближайшие даты:
28
июл
июл
29
июл
июл
30
июл
июл
Что вас ожидает:
- Парк «850-летия Москвы»
- Братеевский каскадный парк
- Аэродрома «Раменское» в г. Жуковский (просмотр авиашоу, разворот)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Москва, Жуковский, аэродром «Раменское» — грандиозное авиашоу мирового уровня «МАКС–2021». В нём принимают участие лучшие пилотажные группы, которые демонстрируют предельные летные возможности авиатехники. Мастерство лётчиков и около сотни самолётов делают это шоу зрелищным, захватывающим и незабываемым. На борту теплохода будут работать ресторан и бар. Не пропустите!
Завтрак на теплоходе:
Горячее блюдо:
Аппетитная яичница и отварные сосиски.
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе (200 мл).
Важная информация:
- Посещение авиасалона в стоимость билета не входит.
- За дополнительную плату, вы сможете пообедать, приготовленным на берегу шашлыком или чудесным пловом от наших шеф-поваров.
- Любой алкоголь (с чеком из магазина), кроме пива (пиво можно купить на борту теплохода), вы можете принести на борт.
На борт теплохода запрещается приносить свои продукты питания!
С 28-30 июля в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Завтрак на теплоходе
- Место начала и завершения?
- причал Братеево
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 28-30 июля в 07:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
- Важная информация
- Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- На борту теплохода работает буфет.
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Запрещен запуск дронов. Пожалуйста не приносите их на борт теплохода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 окт 2019
Теплоход "Радость" поразил своей чистотой, уютом и великолепным обслуживанием! Питание на теплоходе было просто замечательное!!!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании