Огни С. – Гид из Москвы

В преддверии Нового года происходят маленькие и большие чудеса.



Наша экскурсия ⛳ по празднично украшенной Москве станет одним из них.



Вместе с Дедом Морозом или обаятельной Снегурочкой вы отправитесь в путешествие по московским улицам, сияющим тысячами огоньков разноцветных гирлянд.



Перед вами раскинутся сверкающие улицы и проспекты, шумные и веселые городские площади и парки 🌳.



Окунитесь в атмосферу волшебства в самом сердце столицы!