Что вы увидите
- Тверской бульвар
- Сад Эрмитаж
- Патриаршие пруды
- Чистые Пруды
- Проедем по Бульварному и Садовому кольцу
- Побываем на Красной Площади
- Проедем по Тверской
Вы увидите главные ёлки нашей столицы ⭐️ расположенные в самых живописных местах города. Увидите новогодние ярмарки и базары, полюбуетесь широкими проспектами и неспешными бульварами.
Наш сказочный гид расскажет Вам об истории 📖 этого удивительного праздника, о его возникновении и его изменениях во времени.
- Вы узнаете, как встречали этот праздник наши деды и прадеды.
- Услышите, как его встречают в других странах.
- Вы пройдётесь пешком по удивительно красивым в это время года садам и паркам.
- Сможете загадать – желания, которые, непременно сбудутся в следующем году, если их правильно загадать.
- Вы окунетесь в это городское, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги, чудо!
- Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одеваться необходимо сообразно погоде.
- Администрация оставляет за собой право изменения маршрута без ущерба для общего восприятия праздника.
Что входит
- транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
- услуги профессионального экскурсовода
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
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