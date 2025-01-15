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Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой

4.7
6 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
В преддверии Нового года происходят маленькие и большие чудеса.

Наша экскурсия ⛳ по празднично украшенной Москве станет одним из них.

Вместе с Дедом Морозом или обаятельной Снегурочкой вы отправитесь в путешествие по московским улицам, сияющим тысячами огоньков разноцветных гирлянд.

Перед вами раскинутся сверкающие улицы и проспекты, шумные и веселые городские площади и парки 🌳.

Окунитесь в атмосферу волшебства в самом сердце столицы!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой
Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой

Что вы увидите

  • Тверской бульвар
  • Сад Эрмитаж
  • Патриаршие пруды
  • Чистые Пруды
  • Проедем по Бульварному и Садовому кольцу
  • Побываем на Красной Площади
  • Проедем по Тверской
Вы увидите главные ёлки нашей столицы ⭐️ расположенные в самых живописных местах города. Увидите новогодние ярмарки и базары, полюбуетесь широкими проспектами и неспешными бульварами.
Наш сказочный гид расскажет Вам об истории 📖 этого удивительного праздника, о его возникновении и его изменениях во времени.
  • Вы узнаете, как встречали этот праздник наши деды и прадеды.
  • Услышите, как его встречают в других странах.
  • Вы пройдётесь пешком по удивительно красивым в это время года садам и паркам.
  • Сможете загадать – желания, которые, непременно сбудутся в следующем году, если их правильно загадать.
  • Вы окунетесь в это городское, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги, чудо!
  • Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одеваться необходимо сообразно погоде.
  • Администрация оставляет за собой право изменения маршрута без ущерба для общего восприятия праздника.
Что входит
  • транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой
Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой
Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой
Огни новогодней Москвы с Дедом Морозом или Снегурочкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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6 отзывов оставили туристы

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