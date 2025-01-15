Огни С. – Гид из Москвы

Встреча Нового Года в компании с Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой в путешествии по праздничной Москве.



К празднику Нового года Москва преображается, город 🏙️ наполняется всевозможными украшениями, горит не забываемая иллюминация, город становится сказочным местом.



Дома, площади, бульвары и парки 🌳 покрываются ярким и удивительным нарядом.



Появляются Ёлки покрытые игрушками, скульптуры и художественные инсталляции.



Не каждый город мира может похвастаться такой красотой.