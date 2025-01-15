Предлагаем вам Новогоднее сказочное путешествие по праздничной Москве с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы увидите преобразившуюся столицу. Окажитесь около самых красивых 🤩 ёлок города, пройдётесь по живописным московским бульварам покрытым праздничным нарядом.
Миллионы новогодних огней встретят вас.
Вы сможете загадать новогодние желания в «правильных» местах и в эту ночь они обязательно сбудутся.
Вы узнаете историю 📖 города, услышите, как зародился этот очаровательный, тёплый и по настоящему сказочный праздник. Окунётесь в атмосферу ночной праздничной мистики.
Романтика ночного путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и встреча Нового Года под персональный фейерверк ждут Вас.
Огромное количество незабываемых эмоций и впечатлений от встречи Нового Города на улицах Москвы с которыми вы отправитесь в новый год.
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Шампанское
Салют
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Парк Культуры
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.