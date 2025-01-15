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Огни новогодней Москвы со встречей Нового Года

5
4 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Встреча Нового Года в компании с Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой в путешествии по праздничной Москве.

К празднику Нового года Москва преображается, город 🏙️ наполняется всевозможными украшениями, горит не забываемая иллюминация, город становится сказочным местом.

Дома, площади, бульвары и парки 🌳 покрываются ярким и удивительным нарядом.

Появляются Ёлки покрытые игрушками, скульптуры и художественные инсталляции.

Не каждый город мира может похвастаться такой красотой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Огни новогодней Москвы со встречей Нового Года
Огни новогодней Москвы со встречей Нового Года

Что вы увидите

  • Тверской бульвар
  • Цветной Бульвар
  • Патриаршие Пруды
  • Сад Эрмитаж
  • Новодевичий монастырь

Что вас ждет на Новогодней экскурсии 🧭 по Москве:

  • Предлагаем вам Новогоднее сказочное путешествие по праздничной Москве с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вы увидите преобразившуюся столицу. Окажитесь около самых красивых 🤩 ёлок города, пройдётесь по живописным московским бульварам покрытым праздничным нарядом.
  • Миллионы новогодних огней встретят вас.
  • Вы сможете загадать новогодние желания в «правильных» местах и в эту ночь они обязательно сбудутся.
  • Вы узнаете историю 📖 города, услышите, как зародился этот очаровательный, тёплый и по настоящему сказочный праздник. Окунётесь в атмосферу ночной праздничной мистики.
  • Романтика ночного путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и встреча Нового Года под персональный фейерверк ждут Вас.
  • Огромное количество незабываемых эмоций и впечатлений от встречи Нового Города на улицах Москвы с которыми вы отправитесь в новый год.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Шампанское
  • Салют
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Парк Культуры
Огни новогодней Москвы со встречей Нового Года

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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4 отзыва оставили туристы

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