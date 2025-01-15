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Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия

5
9 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Особенно красива наша столица ⭐️ в вечернее время.

Современная, художественная подсветка многих зданий и строений только подчеркивает их неповторимые, архитектурные особенности.

Увидеть всю красоту ночной Москвы, позволит Вам наш экскурсионный маршрут, созданный с учетом осмотра самых ярких в ночное время мест.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия
Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Александровский сад
  • Большой театр
  • ГУМ
  • Девичье поле
  • Исторический музей
  • Красная площадь и Кремль
  • Малый театр
  • Москва-Сити
  • Никитский бульвар
  • Новодевичий монастырь
  • Патриарший мост
  • Поклонная гора
  • Смотровая площадка Воробьёвых гор
  • Тверская улица
  • Тверской бульвар
  • Театральная площадь
  • Триумфальная арка
  • Храм Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя

На обзорной экскурсии 🧭 вы:

  • проедете по Тверскому и Никитскому бульварам
  • проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток
  • полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами
  • прогуляетесь по Александровскому саду
  • пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля
  • пред Вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей 🖼, ГУМ и Храм Василия Блаженного
  • увидите храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для Вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд
  • мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря
  • вся вечерняя Москва откроется перед Вами со смотровой площадки Воробьевых гор
  • увидите Поклонную гору и Триумфальную арку
  • на фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити», сверкающего в это время суток многочисленными яркими огнями, Вы сможете сделать незабываемые фото
  • Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 м. Краснопресненская у выхода
Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия
Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия
Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия
Огни столицы: вечерняя обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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9 отзывов оставили туристы

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