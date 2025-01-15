Что вы увидите
- Александровский сад
- Большой театр
- ГУМ
- Девичье поле
- Исторический музей
- Красная площадь и Кремль
- Малый театр
- Москва-Сити
- Никитский бульвар
- Новодевичий монастырь
- Патриарший мост
- Поклонная гора
- Смотровая площадка Воробьёвых гор
- Тверская улица
- Тверской бульвар
- Театральная площадь
- Триумфальная арка
- Храм Василия Блаженного
- Храм Христа Спасителя
На обзорной экскурсии 🧭 вы:
- проедете по Тверскому и Никитскому бульварам
- проедете по центральной улице столице — Тверской, особенно яркой в вечернее время суток
- полюбуетесь великолепием Театральной площади и расположенных на ней Большим и Малым театрами
- прогуляетесь по Александровскому саду
- пройдетесь по Красной площади и полюбуетесь древними башнями Кремля
- пред Вами предстанут во всем своем великолепии Исторический музей 🖼, ГУМ и Храм Василия Блаженного
- увидите храм Христа Спасителя, а Патриарший мост откроет для Вас удивительный вид на внутренности Кремля и позволит одновременно увидеть все пять Кремлевских звезд
- мы проедем по Девичьему полю вдоль находящегося под охраной ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря
- вся вечерняя Москва откроется перед Вами со смотровой площадки Воробьевых гор
- увидите Поклонную гору и Триумфальную арку
- на фоне ультрасовременного комплекса «Москва-Сити», сверкающего в это время суток многочисленными яркими огнями, Вы сможете сделать незабываемые фото
- Финал нашего путешествия будет около одной из Сталинских высоток — здания МИДа.
Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание (автобус)
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 м. Краснопресненская у выхода
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
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