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Огни вечерней столицы

4.4
64 отзыва
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
С наступлением сумерек привычный облик города меняется — необыкновенная подсветка зданий рисует новое обличье столицы ⭐️.

Хорошо знакомые очертания зданий трансформируются в таинственные силуэты, подсвеченные на фоне темного неба.

Архитектурный ансамбль столицы будто воспаряет в свете фонарей.

Чтобы постичь загадочную суть ночного города, предлагаем отправиться в незабываемое путешествие по улицам и площадям, усыпанным мириадами огней.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 800 ₽ за человека

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Огни вечерней столицы

Что вы увидите

  • Воробьевы горы
  • Поклонная гора
  • Москва-Сити
  • Бульварное кольцо
  • Храм Христа Спасителя
  • Красная площадь

В программе экскурсии:

  • магическое преображение известных достопримечательностей
  • самые захватывающие ракурсы подсвеченных зданий
  • множество интересных историй о древней и совсем молодой Москве
  • повествование о том, как столица ⭐️ стала одним из пяти ярчайших городов
  • мира.

Вы увидите:

  • Тверскую улицу, которая в любое время года является одной из самых
красивых в Москве
  • Величественный Большой театр в эффектной подсветке
  • Центральный детский мир, на фасадах которого вырисовываются гирляндами
любимые игрушки
  • Захватывающую панораму с высоты Воробьевых гор
  • Набережные Москвы-реки, в зеркальной глади которой отражаются
многочисленные огоньки
  • Смотровую площадку ММДЦ “Москва-сити”, где можно пофантазировать о
будущем
  • Дома-книжки на Новом Арбате, которые чутко реагируют на все события и
готовят для Вас особенное представление
  • Бульвары Москвы, усыпанные приглушенными фонарями
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 станция м. Краснопресненская, у выхода из метро
Место завершения
🏁 Краснопресненская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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64 отзыва оставили туристы

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