Легенды М. – Гид из Москвы

С наступлением сумерек привычный облик города меняется — необыкновенная подсветка зданий рисует новое обличье столицы ⭐️.



Хорошо знакомые очертания зданий трансформируются в таинственные силуэты, подсвеченные на фоне темного неба.



Архитектурный ансамбль столицы будто воспаряет в свете фонарей.



Чтобы постичь загадочную суть ночного города, предлагаем отправиться в незабываемое путешествие по улицам и площадям, усыпанным мириадами огней.