Что вы увидите
- Воробьевы горы
- Поклонная гора
- Москва-Сити
- Бульварное кольцо
- Храм Христа Спасителя
- Красная площадь
В программе экскурсии:
- магическое преображение известных достопримечательностей
- самые захватывающие ракурсы подсвеченных зданий
- множество интересных историй о древней и совсем молодой Москве
- повествование о том, как столица ⭐️ стала одним из пяти ярчайших городов
- мира.
Вы увидите:
- Тверскую улицу, которая в любое время года является одной из самых
красивых в Москве
- Величественный Большой театр в эффектной подсветке
- Центральный детский мир, на фасадах которого вырисовываются гирляндами
любимые игрушки
- Захватывающую панораму с высоты Воробьевых гор
- Набережные Москвы-реки, в зеркальной глади которой отражаются
многочисленные огоньки
- Смотровую площадку ММДЦ “Москва-сити”, где можно пофантазировать о
будущем
- Дома-книжки на Новом Арбате, которые чутко реагируют на все события и
готовят для Вас особенное представление
- Бульвары Москвы, усыпанные приглушенными фонарями
Начало
🚩 станция м. Краснопресненская, у выхода из метро
Место завершения
🏁 Краснопресненская
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
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