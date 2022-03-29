Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций

Отыскать самые аутентичные уголки Подмосковья и «прочитать» культурный код в старинных резных узорах

Индивидуальная
Русская деревня — это целый мир, со своей магией, шармом, мифами и поверьями.

Предлагаю вам проникнуть в этот мир через окно, а именно через древнее искусство наличников.

Мы проедем по самобытным селам, с головой погрузимся в народные традиции, поговорим о двоеверии.

И по ажурным, резным свидетельствам прошлого разберемся в системе мировоззрения наших предков.
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
Охота за наличниками: экспедиция из Москвы к тайнам народных традиций
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Что вас ожидает

Аутентичные уголки Подмосковья

Путешествие начнется с городка Баумана в усадьбе Измайлово, откуда мы отправимся в путь:

Село Стромынь — идеальное место, чтобы завести разговор о древних русских традициях. Мы прогуляемся по главной сельской улице, посмотрим на шедевры резного ремесла и доминанту села, Успенскую церковь середины 19 века в стиле ампир.

Село Филипповское — фото-открытка Владимирской области. Прикоснемся к древней истории этого места, его легендам и тайнам. Увидим остатки тракта 19 века, заливные луга и поля, по которым разгуливает ветер-вольница.

Село Заречье: здесь вас встретят купеческие и зажиточные деревенские дома 19 века, окруженные холмами и лугами у реки Шерна. На краю села, у кромки леса, мы рассмотрим сельскую церковь с колокольней. А на примере местных наличников познакомимся с уникальной школой Владимирских аргунов.

О чем расскажут наличники?

В каждом селе мы внимательно присмотримся к наличникам, ведь это воплощение народных традиций и нашего культурного кода. Вы сможете расшифровать резные узоры и понять, какие значения и сигналы в них «зашиты». Я расскажу, зачем создавали наличники, как их «читать» и на какие детали домов еще обратить внимание. Познакомлю вас с традиционными верованиями и таким интереснейшим понятием, как двоеверие.

При подготовке экскурсии использовались научные источники по темам этнологии и антропологии, истории и краеведения.

Организационные детали

  • Весь вояж проходит на легковом автомобиле. В пути мы проведём 8 часов, но все зависит от дорожной обстановки, так что возможно и больше.
  • В машине для вас приготовлена вода без газа, горячий чай (при желании можно и горячий кофе), одноразовые маски и антисептик. Также в конце экскурсии будут небольшие «комплименты».
  • В стоимость не включено питание, с собой можно взять снеки или небольшой перекус
  • Одеться следует в удобную и теплую одежду: в локациях маршрута частые сильные ветра

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в усадьбе Измайлово
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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