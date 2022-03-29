Что вас ожидает

Аутентичные уголки Подмосковья

Путешествие начнется с городка Баумана в усадьбе Измайлово, откуда мы отправимся в путь:

Село Стромынь — идеальное место, чтобы завести разговор о древних русских традициях. Мы прогуляемся по главной сельской улице, посмотрим на шедевры резного ремесла и доминанту села, Успенскую церковь середины 19 века в стиле ампир.

Село Филипповское — фото-открытка Владимирской области. Прикоснемся к древней истории этого места, его легендам и тайнам. Увидим остатки тракта 19 века, заливные луга и поля, по которым разгуливает ветер-вольница.

Село Заречье: здесь вас встретят купеческие и зажиточные деревенские дома 19 века, окруженные холмами и лугами у реки Шерна. На краю села, у кромки леса, мы рассмотрим сельскую церковь с колокольней. А на примере местных наличников познакомимся с уникальной школой Владимирских аргунов.

О чем расскажут наличники?

В каждом селе мы внимательно присмотримся к наличникам, ведь это воплощение народных традиций и нашего культурного кода. Вы сможете расшифровать резные узоры и понять, какие значения и сигналы в них «зашиты». Я расскажу, зачем создавали наличники, как их «читать» и на какие детали домов еще обратить внимание. Познакомлю вас с традиционными верованиями и таким интереснейшим понятием, как двоеверие.

При подготовке экскурсии использовались научные источники по темам этнологии и антропологии, истории и краеведения.

Организационные детали