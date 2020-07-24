44 отзыва оставили туристы

Почему Московский метрополитен можно считать подземной энциклопедией архитектурных стилей — от ар-деко до постмодернизма
Как выглядели первые станции, вагоны и билеты 🎫 метрополитена и почему москвичи в середине 20 века не считали его общественным транспортом
Как технически устроено метро 🚇, какие существуют виды станций и какие инженерные решения использовались для их строительства
Почему метрополитен чуть не уничтожили в годы войны, способна ли подземка выдержать ядерную атаку и что связывает станцию «Новокузнецкая» с блокадным Ленинградом
Какие секреты скрываются в вестибюлях самых красивых 🤩 станций: мы отыщем храмовые витражи и уникальные мозаики, место для шпионских переговоров и даже моряка, танцевавшего с английской королевой
Так, за 1, 5 часа вы со всех сторон рассмотрите сложный, масштабный и отточенный механизм столичной подземки и решите для себя, что же такое Московское метро — транспорт, убежище, дворец, музей 🖼 или храм советской эпохи.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и ссылки на видео.
Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Москвы!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
Очень интересная экскурсия из разряда "удивительное рядом"! как мало мы знаем о его истории, "секретах", как мало внимания обращаем на его красоту и уникальность станций. Спасибо, Юля, за прекрасную работу!!!
Ирина
28 июня 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнала много новых для себя сведений не только о строительстве метро, но и о знакомых станциях, на которых неоднократно была. Было приятно в перерыве с пользой провести время - прочитать малоизвестные факты на эту тему. Огромное спасибо за увлекательный рассказ!
Ариша
17 июня 2020
Экскурсия очень понравилась) Юлия очень много знает и захватывающе рассказывает, всё с картинками, 1, 5 часа пролетели не заметно)
Светлана
12 июня 2020
Полезная экскурсия! Я бы правда сделала свои фотографии современных станций и всяких разностей на них, было бы гораздо красивее! Ну это так уже совсем по-хорошему))
Vladimir
10 июня 2020
Блестящая экскурсия, пожалуй даже лучше, что она прошла в онлайне. В результате нам удалось как бы побывать в совершенно разных районах города. Идеальная структура экскурсии в сочетании с интересными слайдами сделали время прослушивания и просмотра незаметным и очень познавательным. Юлия очень интересный рассказчик и надеюсь услышать её снова!
Алексей
10 июня 2020
было интересно
Татьяна
10 июня 2020
Очень хорошо. Для этой экскурсии формат онлайн идеален: метро так не рассмотришь в толпе, что то вообще не увидишь. Экскурсовод эмоциональна и грамотна, увлечена темой. Спасибо огромное!
Ирина
28 мая 2020
Я слушала экскурсию про Московское метро, мне очень понравилась гид и экскурсия. Все очень структурировано и запоминается хорошо, я узнала много нового исторические факты и про стили и историю, мне было познавательно, это расширило мой кругозор! Особенно некоторые факты про Новокузнецку, я это не знала, теперь Узнала и запомнила. Спасибо! Все отлично!
Ольга
27 мая 2020
Сама экскурсия очень понравилась! Отличный рассказ о метро, причем в такой форме, что было одинаково интересно и взрослому и детям. 1 часть экскурсии - как строилось метро, 2-ая часть - архитектура станций (конечно не всех, иначе экскурсия длилась бы очень долго). Очень надеемся, что такой формат сохранится и после карантина. Замечательно в холодный дождливый день сидеть с кружкой чая и слушать новые удивительные вещи про метро, на котором я часто езжу на работу и теперь буду смотреть на эти станции, зная их историю! Но самое замечательное - на следующий день после экскурсии нам на почту прислали дополнительный материал про метро. Там просто кладезь интересной информации для всех возрастов: ссылки на передачи о станциях метро, список книг, ссылка на мультфильм про метро (дети в восторге!) и эпизоды из советских фильмов, где сняты станции метро. Очень качественная и интересная подборка! Спасибо большое Юле и Трипстеру!
Светлана
27 мая 2020
Очень интересная экскурсия из разряда "удивительное рядом"! Сколько раз всем нам приходилось пользоваться услугами метро... И как мало мы знаем о его истории, "секретах", как мало внимания обращаем на его красоту и уникальность станций. Особенно рекомендую москвичам, которые всегда спешат, бегут и ничего не видят вокруг себя. Гости столицы обычно более внимательны :) Спасибо, Юля, за прекрасную работу!!!
Мария
27 мая 2020
Восхитительная экскурсия, изложенная доступным языком и с прекрасно подобранными материалами! Просто и понятно. Я в восторге! Всё легко запомнилось. Обязательно поищу фонтан в нашем метро... ))) Спасибо большое, Мария!
Надежда
25 мая 2020
На мой взгляд онлайн-экскурсия по метро - это прекрасная возможность узнать много интересного о нашем метрополитене. Фотографии дают возможность полюбоваться нашими замечательными станциями. И этому не мешают ни шум проезжающих поездов, ни толпы бегущих пассажиров, от которых мы не могли бы скрыться, будь такая экскурсия проведена в реале. Очень понравился способ подачи материала: слайды и выжимка из рассказа. Так же огромное спасибо за дополнительные материалы, предоставленные экскурсоводом. Рекомедую данную экскурсию. Записывайтесь! Не пожалеете!
Elena
19 мая 2020
Jylechka, spasibo ogromnoe ! Polychila massy ydovol'stvija! Ekskyrsija podojdet vsem, sostavlena masterski, slyshaetsia na odnom duhanii. Lena Baltimor
Татьяна
19 мая 2020
Сколько раз была в Москве и всё хотела попасть на экскурсию по метро, но не получалось. При этом не представляла как ее можно провести при бесконечном потоке народа и шуме поездов. А в он-лайн формате получилась отличная экскурсия. Благодаря Юле узнали много нового и интересного. Понятно, что в полуторачасовом формате невозможно охватить всего того, что хотелось бы услышать, например рассказ о большем колличестве интересных интерьеров станций. В следующий раз, как выберемся в Москву, обязательно проедем в метро, никуда не спеша и разглядывая описанные Юлей детали интерьеров, не забыв поднять голову, чтобы разглядеть потолок. Спасибо!
Екатерина
17 мая 2020
Для меня это была одна из лучших онлайн экскурсий на вашем сайте. Отличная структура и подготовка, живой интересный рассказ - спасибо большое !