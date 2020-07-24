44 отзыва оставили туристы

Что вы узнаете

Почему Московский метрополитен можно считать подземной энциклопедией архитектурных стилей — от ар-деко до постмодернизма

Как выглядели первые станции, вагоны и билеты 🎫 метрополитена и почему москвичи в середине 20 века не считали его общественным транспортом

Как технически устроено метро 🚇, какие существуют виды станций и какие инженерные решения использовались для их строительства

Почему метрополитен чуть не уничтожили в годы войны, способна ли подземка выдержать ядерную атаку и что связывает станцию «Новокузнецкая» с блокадным Ленинградом

Какие секреты скрываются в вестибюлях самых красивых 🤩 станций: мы отыщем храмовые витражи и уникальные мозаики, место для шпионских переговоров и даже моряка, танцевавшего с английской королевой

Так, за 1, 5 часа вы со всех сторон рассмотрите сложный, масштабный и отточенный механизм столичной подземки и решите для себя, что же такое Московское метро — транспорт, убежище, дворец, музей 🖼 или храм советской эпохи.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и ссылки на видео.

Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Москвы!