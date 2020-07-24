44 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»

Разобраться в истории, архитектуре, мифах и инженерных секретах самого красивого метро в мире

5
44 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Москвы
«Город под городом» стал для москвичей частью ежедневной рутины, но стоит посмотреть на метро 🚇 со стороны — и перед вами музей 🖼 советского и современного искусства, архитектурная энциклопедия и тайник с городскими легендами.

На онлайн-экскурсии мы откроем этот тайник, рассмотрим красивейшие 🤩 станции подземки и, словно на эскалаторе, погрузимся в историю 📖 города.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🚇Метро
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 400 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»

Что вы узнаете

  • Почему Московский метрополитен можно считать подземной энциклопедией архитектурных стилей — от ар-деко до постмодернизма
  • Как выглядели первые станции, вагоны и билеты 🎫 метрополитена и почему москвичи в середине 20 века не считали его общественным транспортом
  • Как технически устроено метро 🚇, какие существуют виды станций и какие инженерные решения использовались для их строительства
  • Почему метрополитен чуть не уничтожили в годы войны, способна ли подземка выдержать ядерную атаку и что связывает станцию «Новокузнецкая» с блокадным Ленинградом
  • Какие секреты скрываются в вестибюлях самых красивых 🤩 станций: мы отыщем храмовые витражи и уникальные мозаики, место для шпионских переговоров и даже моряка, танцевавшего с английской королевой

Так, за 1, 5 часа вы со всех сторон рассмотрите сложный, масштабный и отточенный механизм столичной подземки и решите для себя, что же такое Московское метро — транспорт, убежище, дворец, музей 🖼 или храм советской эпохи.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и ссылки на видео.

Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Москвы!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»
Онлайн-экскурсия «Московское метро — подземный храм СССР»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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44 отзыва оставили туристы

24 июля 2020
Очень интересная экскурсия из разряда "удивительное рядом"! как мало мы знаем о его истории, "секретах", как мало внимания обращаем на его красоту и уникальность станций. Спасибо, Юля, за прекрасную работу!!!
28 июня 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Узнала много новых для себя сведений не только о строительстве метро, но и о знакомых станциях, на которых неоднократно была. Было приятно в перерыве с пользой провести время - прочитать малоизвестные факты на эту тему. Огромное спасибо за увлекательный рассказ!
Ариша
17 июня 2020
Экскурсия очень понравилась) Юлия очень много знает и захватывающе рассказывает, всё с картинками, 1, 5 часа пролетели не заметно)
12 июня 2020
Полезная экскурсия! Я бы правда сделала свои фотографии современных станций и всяких разностей на них, было бы гораздо красивее! Ну это так уже совсем по-хорошему))
Vladimir
10 июня 2020
Блестящая экскурсия, пожалуй даже лучше, что она прошла в онлайне. В результате нам удалось как бы побывать в совершенно разных районах города. Идеальная структура экскурсии в сочетании с интересными слайдами сделали время прослушивания и просмотра незаметным и очень познавательным. Юлия очень интересный рассказчик и надеюсь услышать её снова!
10 июня 2020
было интересно
10 июня 2020
Очень хорошо. Для этой экскурсии формат онлайн идеален: метро так не рассмотришь в толпе, что то вообще не увидишь. Экскурсовод эмоциональна и грамотна, увлечена темой. Спасибо огромное!
28 мая 2020
Я слушала экскурсию про Московское метро, мне очень понравилась гид и экскурсия. Все очень структурировано и запоминается хорошо, я узнала много нового исторические факты и про стили и историю, мне было познавательно, это расширило мой кругозор! Особенно некоторые факты про Новокузнецку, я это не знала, теперь Узнала и запомнила. Спасибо! Все отлично!
27 мая 2020
Сама экскурсия очень понравилась! Отличный рассказ о метро, причем в такой форме, что было одинаково интересно и взрослому и детям. 1 часть экскурсии - как строилось метро, 2-ая часть - архитектура станций (конечно не всех, иначе экскурсия длилась бы очень долго). Очень надеемся, что такой формат сохранится и после карантина. Замечательно в холодный дождливый день сидеть с кружкой чая и слушать новые удивительные вещи про метро, на котором я часто езжу на работу и теперь буду смотреть на эти станции, зная их историю! Но самое замечательное - на следующий день после экскурсии нам на почту прислали дополнительный материал про метро. Там просто кладезь интересной информации для всех возрастов: ссылки на передачи о станциях метро, список книг, ссылка на мультфильм про метро (дети в восторге!) и эпизоды из советских фильмов, где сняты станции метро. Очень качественная и интересная подборка! Спасибо большое Юле и Трипстеру!
27 мая 2020
Очень интересная экскурсия из разряда "удивительное рядом"! Сколько раз всем нам приходилось пользоваться услугами метро... И как мало мы знаем о его истории, "секретах", как мало внимания обращаем на его красоту и уникальность станций. Особенно рекомендую москвичам, которые всегда спешат, бегут и ничего не видят вокруг себя. Гости столицы обычно более внимательны :) Спасибо, Юля, за прекрасную работу!!!
27 мая 2020
Восхитительная экскурсия, изложенная доступным языком и с прекрасно подобранными материалами! Просто и понятно. Я в восторге! Всё легко запомнилось. Обязательно поищу фонтан в нашем метро... ))) Спасибо большое, Мария!
25 мая 2020
На мой взгляд онлайн-экскурсия по метро - это прекрасная возможность узнать много интересного о нашем метрополитене. Фотографии дают возможность полюбоваться нашими замечательными станциями. И этому не мешают ни шум проезжающих поездов, ни толпы бегущих пассажиров, от которых мы не могли бы скрыться, будь такая экскурсия проведена в реале. Очень понравился способ подачи материала: слайды и выжимка из рассказа. Так же огромное спасибо за дополнительные материалы, предоставленные экскурсоводом. Рекомедую данную экскурсию. Записывайтесь! Не пожалеете!
19 мая 2020
Jylechka, spasibo ogromnoe ! Polychila massy ydovol'stvija! Ekskyrsija podojdet vsem, sostavlena masterski, slyshaetsia na odnom duhanii. Lena Baltimor
19 мая 2020
Сколько раз была в Москве и всё хотела попасть на экскурсию по метро, но не получалось. При этом не представляла как ее можно провести при бесконечном потоке народа и шуме поездов. А в он-лайн формате получилась отличная экскурсия. Благодаря Юле узнали много нового и интересного. Понятно, что в полуторачасовом формате невозможно охватить всего того, что хотелось бы услышать, например рассказ о большем колличестве интересных интерьеров станций. В следующий раз, как выберемся в Москву, обязательно проедем в метро, никуда не спеша и разглядывая описанные Юлей детали интерьеров, не забыв поднять голову, чтобы разглядеть потолок. Спасибо!
17 мая 2020
Для меня это была одна из лучших онлайн экскурсий на вашем сайте. Отличная структура и подготовка, живой интересный рассказ - спасибо большое !
Ещё 29 отзывов

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