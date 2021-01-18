42 отзыва оставили туристы

Что вы узнаете

Правда ли, что коллекционерами становятся «от больших денег», и какое отношение к созданию галереи имеют контрабандисты

Чем для простых людей была икона и можно ли «прочитать» знаменитую рублёвскую «Троицу»

Как отличить парадный портрет от камерного и почему в петровские времена портретную живопись относили к ремеслу и доверяли крепостным

Откуда у Брюллова способность к «опрятному рисованию» и что не так в картине «Всадница»

Как прадедушка Ильи Глазунова поучаствовал в «Сватовстве майора» и кого всю жизнь писал Айвазовский

В результате вы получите полное представление о том, как развивалось русское искусство до 19 века, узнаете, в чем основные отличия направлений живописи, а также запомните имена знаковых русских художников и их ключевые работы!

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему

Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи в онлайн!