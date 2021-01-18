42 отзыва оставили туристы

Правда ли, что коллекционерами становятся «от больших денег», и какое отношение к созданию галереи имеют контрабандисты
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В результате вы получите полное представление о том, как развивалось русское искусство до 19 века, узнаете, в чем основные отличия направлений живописи, а также запомните имена знаковых русских художников и их ключевые работы!
Как проходит онлайн-экскурсия ⛳
Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему
Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи в онлайн!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
Как хорошо, что есть сейчас такая возможность - не выходя из дома посетить, например, Третьяковку. Познакомиться с хорошим гидом. Узнать то, что удивляет и поражает до глубины души. Конечно, это не замена "живым" экскурсиям, и не альтернатива даже... Экскурсии онлайн - вполне самостоятельное и очень классное направление саморазвития. Коронокризис, как и любой кризис, открыл новые возможности! Нет худа без добра. Галина, спасибо Вам за прекрасный воскресный вечер. До встречи.
Ольга
18 янв 2021
Я осталась под большим впечатлением. Кажется, что можно рассказать про Третьяковку за полтора часа? Много важных и занятных историй. Спасибо Галине за стройность изложения, чистоту речи, неподдельную заинтересованность. Скорее бы уже открыли музеи!
Elena
7 ноя 2020
Замечательная экскурсия в формате вебинара. Очень познавательная. Галина интересный рассказчик, приятный собеседник. Рекомендую.
Олеся
9 авг 2020
Отличная экскурсия, Галина прекрасный рассказчик. Обязательно послушаю и другие ее экскурсии.
Елена
6 авг 2020
Побывала на 3-х экскурсиях Галины. Очень жду ещё!!
Anastasia
30 июл 2020
Заказывала для дочери 9 лет - ребёнок слушал, не отвлекаясь, все 2 часа, обязательно закажу ещё раз для себя и для друзей - любителей исскуства!
Любовь
29 июл 2020
Очень понравилась экскурсия! Интересно, доступно. Можно задать вопросы в чате. Рекомендую!
Olga
22 июл 2020
Ogromnoe spasibo Galine za chudesnyu excursiyu! Ya uzhe byla na vseh webinarah Tripstera s Galinoy, kazhdy raz ochen legko, interesno i zahvatyvayushe! Galina ochen gramotny gid, horosho znayushiy i lyubishiy svoyu professiyu! Na excursiyah Galiny otdyhaesh dushoy! Do novyh vstrech, Galina! Vsego vam samogo dobrogo!
Светлана
22 июл 2020
Лучшей экскурсией по Третьяковке для меня стала вчерашняя: очень наглядная и увлекательная. Спасибо!
Татьяна
22 июл 2020
Галина просто великолепна! Очень ёмкий рассказ, яркое путешествие в мир искусства. Большое спасибо! Я - Ваша поклонница. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям.
PITER
20 июл 2020
Приветствую. Тема Рублева была для меня менее интересной. Во всяком случае, я пошел, чтобы услышать лекцию лектора Галины. Я оцениваю ее как лучшую на Tripster (вместе с Евгением) У нее очень высокая мотивация, чтобы передать свою любовь к искусству. , Ее знания широки и глубоки, и это я чувствовал в каждом ее предложении.. Галина не только лектор, она эксперт, артист Я был в Третьяковке более 5 раз, в том числе с моей дочерью, которая родилась в Израиле, но я никогда не встречал лектора на таком уровне, как Галина (на TRIPSTER) Мне очень понравилось встречаться с ней. Спасибо Искренне ВАШ И ЖДУ РУССКОГО АВАНГАРДА ПИТЕР
Наталья
17 июл 2020
Очень интересная экскурсия, прекрасно подобранный материал! Спасибо большое. Буду ждать новых экскурсий!
Татьяна
17 июл 2020
Экскурсия хорошая. Информация легко воспринимается, не загружена. Но в то же самое время расставлены акценты на личности художника и его произведениях. Она вызывает желание ещё раз пройтись по залам Третьяковки с учётом полученной информации. Пойду с Вами дальше. Спасибо!
Ирина
12 июл 2020
Великолепная экскурсия, насыщенная и интересная! Очень увлекательный рассказ Галины! Огромное спасибо! Рекомендую!
Елена
30 июн 2020
Экскурсия понравилась. Галина прекрасный рассказчик. Знающий и увлечённый. Отличная возможность познакомиться с шедеврами Третьяковки.