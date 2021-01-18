42 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского

Впечатлиться главной сокровищницей русского искусства и начать разбираться в шедеврах 14-19 вв

4.9
42 отзыва
Галина
Галина – Гид из Москвы
Третьяковская галерея слишком большая, чтобы без подготовки найти её знаменитые произведения и вдумчиво их оценить.

За нашу первую встречу вы научитесь ориентироваться в залах от Древнерусского искусства до середины XIX века.

Иконопись, «Золотой век» русского портрета, романтические полотна и великолепные марины Айвазовского — по каждому жанру я представлю вам лучшие образцы, расшифрую их смыслы и увлеку сюжетами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 500 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского

Что вы узнаете

  • Правда ли, что коллекционерами становятся «от больших денег», и какое отношение к созданию галереи имеют контрабандисты
  • Чем для простых людей была икона и можно ли «прочитать» знаменитую рублёвскую «Троицу»
  • Как отличить парадный портрет от камерного и почему в петровские времена портретную живопись относили к ремеслу и доверяли крепостным
  • Откуда у Брюллова способность к «опрятному рисованию» и что не так в картине «Всадница»
  • Как прадедушка Ильи Глазунова поучаствовал в «Сватовстве майора» и кого всю жизнь писал Айвазовский

В результате вы получите полное представление о том, как развивалось русское искусство до 19 века, узнаете, в чем основные отличия направлений живописи, а также запомните имена знаковых русских художников и их ключевые работы!

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

  • Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему

Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи в онлайн!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского
Онлайн-экскурсия по Третьяковке: от Рублёва до Айвазовского

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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42 отзыва оставили туристы

18 янв 2021
Как хорошо, что есть сейчас такая возможность - не выходя из дома посетить, например, Третьяковку. Познакомиться с хорошим гидом. Узнать то, что удивляет и поражает до глубины души. Конечно, это не замена "живым" экскурсиям, и не альтернатива даже... Экскурсии онлайн - вполне самостоятельное и очень классное направление саморазвития. Коронокризис, как и любой кризис, открыл новые возможности! Нет худа без добра. Галина, спасибо Вам за прекрасный воскресный вечер. До встречи.
18 янв 2021
Я осталась под большим впечатлением. Кажется, что можно рассказать про Третьяковку за полтора часа? Много важных и занятных историй. Спасибо Галине за стройность изложения, чистоту речи, неподдельную заинтересованность. Скорее бы уже открыли музеи!
7 ноя 2020
Замечательная экскурсия в формате вебинара. Очень познавательная. Галина интересный рассказчик, приятный собеседник. Рекомендую.
9 авг 2020
Отличная экскурсия, Галина прекрасный рассказчик. Обязательно послушаю и другие ее экскурсии.
6 авг 2020
Побывала на 3-х экскурсиях Галины. Очень жду ещё!!
30 июл 2020
Заказывала для дочери 9 лет - ребёнок слушал, не отвлекаясь, все 2 часа, обязательно закажу ещё раз для себя и для друзей - любителей исскуства!
Любовь
29 июл 2020
Очень понравилась экскурсия! Интересно, доступно. Можно задать вопросы в чате. Рекомендую!
22 июл 2020
Ogromnoe spasibo Galine za chudesnyu excursiyu! Ya uzhe byla na vseh webinarah Tripstera s Galinoy, kazhdy raz ochen legko, interesno i zahvatyvayushe! Galina ochen gramotny gid, horosho znayushiy i lyubishiy svoyu professiyu! Na excursiyah Galiny otdyhaesh dushoy! Do novyh vstrech, Galina! Vsego vam samogo dobrogo!
22 июл 2020
Лучшей экскурсией по Третьяковке для меня стала вчерашняя: очень наглядная и увлекательная. Спасибо!
22 июл 2020
Галина просто великолепна! Очень ёмкий рассказ, яркое путешествие в мир искусства. Большое спасибо! Я - Ваша поклонница. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям.
20 июл 2020
Приветствую. Тема Рублева была для меня менее интересной. Во всяком случае, я пошел, чтобы услышать лекцию лектора Галины. Я оцениваю ее как лучшую на Tripster (вместе с Евгением) У нее очень высокая мотивация, чтобы передать свою любовь к искусству. , Ее знания широки и глубоки, и это я чувствовал в каждом ее предложении.. Галина не только лектор, она эксперт, артист Я был в Третьяковке более 5 раз, в том числе с моей дочерью, которая родилась в Израиле, но я никогда не встречал лектора на таком уровне, как Галина (на TRIPSTER) Мне очень понравилось встречаться с ней. Спасибо Искренне ВАШ И ЖДУ РУССКОГО АВАНГАРДА ПИТЕР
17 июл 2020
Очень интересная экскурсия, прекрасно подобранный материал! Спасибо большое. Буду ждать новых экскурсий!
17 июл 2020
Экскурсия хорошая. Информация легко воспринимается, не загружена. Но в то же самое время расставлены акценты на личности художника и его произведениях. Она вызывает желание ещё раз пройтись по залам Третьяковки с учётом полученной информации. Пойду с Вами дальше. Спасибо!
12 июл 2020
Великолепная экскурсия, насыщенная и интересная! Очень увлекательный рассказ Галины! Огромное спасибо! Рекомендую!
30 июн 2020
Экскурсия понравилась. Галина прекрасный рассказчик. Знающий и увлечённый. Отличная возможность познакомиться с шедеврами Третьяковки.
Ещё 27 отзывов

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