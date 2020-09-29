20 отзывов оставили туристы

Cколько картин с демонами было у Врубеля на самом деле?
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О чём грустят девушки Борисова-Мусатова?
Как уговаривал натурщиц Кустодиев?
В чём именно проявлялась самобытность Рериха?
Вас ждет увлекательное путешествие по художественным мирам гениев эпохи. За 1, 5 часа вы научитесь отличать их индивидуальный почерк и разбираться в знаках и символах, зашифрованных в полотнах. А также получите эстетическое удовольствие от детального просмотра шедевров.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам презентацию и дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему
Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в онлайн!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
Замечательная лекция-прогулка по Третьяковке! Масса очень интересных фактов! Обязательно порекомендую о обязательно дойду до Третьяковки еще раз). Спасибо огромное!
jaroslava
16 сентября 2020
Замечательная экскурсия, с этим гидом уже вторая- всем рекомендую и пойду на третью ( а также и четвёртую, если будет) !!!!
Наталья
28 августа 2020
Все очень понравилось, интересно и познавательно. Большое спасибо, запишусь ещё и на другие экскурсии по Третьяковке))
Светлана
6 августа 2020
Галина позволяет понять художника за несколько фраз. Ее самобытное мнение облегчает восприятие экскурсии. Постараюсь посетить и другие ее экскурсии.
Татьяна
6 августа 2020
Очень понравилось! Глубокие знания, интересные факты биографий художников. Высшая оценка! Спасибо огромное!
Галина
6 августа 2020
Спасибо, было очень интересно. Собираюсь и впредь по возможности слушать экскурсии. Гид -чудесная. Желаю ей дальнейших успехов.
Галина
3 августа 2020
Спасибо за организованные вами экскурсии онлайн. Я с удовольствием посещаю их (была на 4 экскурсиях). Особенно мне нравятся экскурсии в Третьяковской галерее с гидом Галиной. Экскурсия проходит как один миг, насколько интересно и завораживающе рассказывает Галина. Очень эрудированная с хорошо поставленной русской речью, все понятно. Огромное спасибо Галине! Очень рада, что есть такой шанс побывать на ваших экскурсиях. До новых встреч!
Галина
3 августа 2020
Замечательная экскурсия! Большое спасибо гиду Галине! До новых встреч!
Елена
2 августа 2020
Галина - блестящий и эрудированный рассказчик. С доброй энергией, способной увлечь. Очень бы хотелось увеличения перечня тем экскурсий онлайн именно с Галиной. На индивидуальную экскурсию, как только будет возможность, обязательно запишусь.
Olga
1 августа 2020
Spasibo bolshoe Gidu Galine za chudesnyu excursiyu! Ya uzhe neodnokratno poseshayu webinary s Galinoy i kazhdy raz interesno, soderzhatelno, uvlechenno. Priyatnaya, obayatelnaya Galina, krasivaya i gramotnaya rech! 2 chasa proleteli, a hochetsya prodolzheniya! Budem zhdat novyh marshrutov s Galinoy! Do novyh vstrech!
Татьяна
28 июля 2020
Экскурсия замечательная. Ждём новых встреч!
Елена
28 июля 2020
Огроиное спасибо гиду за прекрасно проведенное время. Получила нетолько удовольствие, но и интересные факты и историю жизни художников. Удачи всем организатором
Ирина
26 июля 2020
Чудесная экскурсия! Галина - кладезь интересной информации, уникальных фактов, о которых вряд ли где-то прочитаешь самостоятельно. Была на других вебинарах, впечатления потрясающие, просто на одном дыхании! Огромное спасибо! С нетерпением жду новых экскурсий! Рекомендую всем!
Эйла
18 июля 2020
Была на трех экскурсиях-вебинарах Галины. Материал прекрасно структурирован и изложен. Все хорошо запоминается. Галина очень внимательно относится к слушателям, отвечает на все вопросы. Спасибо большое! Очень бы хотелось вебинар про русский авангард.
Марина
16 июля 2020
Третья экскурсия с Галиной. Ее отличает высокий профессионализм, глубокие знания предмета, увлеченность своим делом, правильная и красивая русская речь, внимательное отношение к экскурсантам, четкая структура экскурсии, понятное и интересное изложение. Галина отвечает на все вопросы подробнейшим образом, не упуская ни одной мелочи, ни одной детали. Ее экскурсии это истинное удовольствие. Ей непременно нужно создавать и проводить новые маршруты. Огромное спасибо, Галина, за прекрасную экскурсию и с нетерпением жду появления новых.