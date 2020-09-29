20 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

Cколько картин с демонами было у Врубеля на самом деле?

Где Левитан находил свои «Омуты» и «Тихие обители»?

О чём грустят девушки Борисова-Мусатова?

Как уговаривал натурщиц Кустодиев?

В чём именно проявлялась самобытность Рериха?

Вас ждет увлекательное путешествие по художественным мирам гениев эпохи. За 1, 5 часа вы научитесь отличать их индивидуальный почерк и разбираться в знаках и символах, зашифрованных в полотнах. А также получите эстетическое удовольствие от детального просмотра шедевров.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам презентацию и дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему

Скидка 300 р. на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 300 р. на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в онлайн!