Ежедневно с 10:0 до 18:00, кроме четверга

На экскурсии вы сможете прикоснуться к эпохе первых русских царей, к великолепию и роскоши, окружавшей императорский дом Романовых в XVII-XIX веках, к наследию великих русских и зарубежных мастеров.

Важнейшей частью кремлевского архитектурного ансамбля является Государственная Оружейная палата, открытая 10 марта 1806 года по указу императора Александра I.

Коллекция Оружейной палаты формировалась с ХVI века. В её залах размещались изысканные дары восточных и западноевропейских государств, сюда же стекались трофеи, добытые в ходе военных компаний.

За весь период своего существования Оружейная палата разделила вместе с российским народом множество триумфов, помнит она и неистовые удары судьбы.