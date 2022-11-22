Золото, драгоценные камни, искуснейшие наряды и изделия — в Оружейной палате хранятся не только сокровища ювелирного искусства, но и сокровища истории. Я стану вашим проводником в мир царских традиций: вы увидите шедевры домонгольских мастеров и Фаберже, узнаете, о чем может рассказать коронационное платье, и по бесценным артефактам откроете традиции прошлых веков.

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Описание

Что вас ожидает

Главная сокровищница России

Еще в 19 веке коллекция Оружейной палаты собрала в одном месте уникальные драгоценные предметы, по которым можно проследить историю страны, начиная с 12 века. Мы пройдем по залам музея, любуясь искусными работами мастеров. И каждая вещь на нашем пути, от французского сервиза, подаренного Наполеоном, до шапки Мономаха, расскажет что-то любопытное о своем времени. Вы увидите:

монаршие атрибуты: коронационные кареты, платья, короны и шапку Мономаха, троны царские и императорские;

золотую скань и зернь работы домонгольских златокузнецов;

посуду для царских пиров и церемоний;

посольские подарки от дипломатов из Англии, Голландии и других стран;

изумительные шедевры Фаберже и самую масштабную коллекцию императорских пасхальных яиц;

награды и ордена, наградные ковши, блюда и табакерки;

и многое, многое другое!

И всё это — в оригинальных интерьерах конца 19 века, созданных знаменитым архитектором Константином Тоном специально для музея.

Будни князей, царей и императоров

Через экспонаты Оружейной палаты вы не только оцените ювелирное искусство разных эпох, но и прикоснетесь к великокняжеской, царской, императорской истории России. Узнаете, как проходили коронации и монаршие пиры, как одевались цари, что они ели и пили, как встречали послов и выстраивали дипломатические отношения. А еще поймете, для чего служили причудливые незнакомые предметы, которые несколько веков назад считались привычными в повседневной жизни.

Организационные детали

Билеты в Оружейную палату приобретаются вами отдельно — 1000 руб. с человека, включая билет для гида.