Оружейная палата: открыть сокровищницу России

Проникнуть в мир русских князей, царей и императоров и рассмотреть шедевры музейной коллекции

Золото, драгоценные камни, искуснейшие наряды и изделия — в Оружейной палате хранятся не только сокровища ювелирного искусства, но и сокровища истории.

Я стану вашим проводником в мир царских традиций: вы увидите шедевры домонгольских мастеров и Фаберже, узнаете, о чем может рассказать коронационное платье, и по бесценным артефактам откроете традиции прошлых веков.
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
Оружейная палата: открыть сокровищницу России
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Описание

Что вас ожидает

Главная сокровищница России

Еще в 19 веке коллекция Оружейной палаты собрала в одном месте уникальные драгоценные предметы, по которым можно проследить историю страны, начиная с 12 века. Мы пройдем по залам музея, любуясь искусными работами мастеров. И каждая вещь на нашем пути, от французского сервиза, подаренного Наполеоном, до шапки Мономаха, расскажет что-то любопытное о своем времени. Вы увидите:

  • монаршие атрибуты: коронационные кареты, платья, короны и шапку Мономаха, троны царские и императорские;
  • золотую скань и зернь работы домонгольских златокузнецов;
  • посуду для царских пиров и церемоний;
  • посольские подарки от дипломатов из Англии, Голландии и других стран;
  • изумительные шедевры Фаберже и самую масштабную коллекцию императорских пасхальных яиц;
  • награды и ордена, наградные ковши, блюда и табакерки;
  • и многое, многое другое!

И всё это — в оригинальных интерьерах конца 19 века, созданных знаменитым архитектором Константином Тоном специально для музея.

Будни князей, царей и императоров

Через экспонаты Оружейной палаты вы не только оцените ювелирное искусство разных эпох, но и прикоснетесь к великокняжеской, царской, императорской истории России. Узнаете, как проходили коронации и монаршие пиры, как одевались цари, что они ели и пили, как встречали послов и выстраивали дипломатические отношения. А еще поймете, для чего служили причудливые незнакомые предметы, которые несколько веков назад считались привычными в повседневной жизни.

Организационные детали

Билеты в Оружейную палату приобретаются вами отдельно — 1000 руб. с человека, включая билет для гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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