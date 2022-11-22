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Описание
Что вас ожидает
Главная сокровищница России
Еще в 19 веке коллекция Оружейной палаты собрала в одном месте уникальные драгоценные предметы, по которым можно проследить историю страны, начиная с 12 века. Мы пройдем по залам музея, любуясь искусными работами мастеров. И каждая вещь на нашем пути, от французского сервиза, подаренного Наполеоном, до шапки Мономаха, расскажет что-то любопытное о своем времени. Вы увидите:
монаршие атрибуты: коронационные кареты, платья, короны и шапку Мономаха, троны царские и императорские;
золотую скань и зернь работы домонгольских златокузнецов;
посуду для царских пиров и церемоний;
посольские подарки от дипломатов из Англии, Голландии и других стран;
изумительные шедевры Фаберже и самую масштабную коллекцию императорских пасхальных яиц;
награды и ордена, наградные ковши, блюда и табакерки;
и многое, многое другое!
И всё это — в оригинальных интерьерах конца 19 века, созданных знаменитым архитектором Константином Тоном специально для музея.
Будни князей, царей и императоров
Через экспонаты Оружейной палаты вы не только оцените ювелирное искусство разных эпох, но и прикоснетесь к великокняжеской, царской, императорской истории России. Узнаете, как проходили коронации и монаршие пиры, как одевались цари, что они ели и пили, как встречали послов и выстраивали дипломатические отношения. А еще поймете, для чего служили причудливые незнакомые предметы, которые несколько веков назад считались привычными в повседневной жизни.
Организационные детали
Билеты в Оружейную палату приобретаются вами отдельно — 1000 руб. с человека, включая билет для гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Москве
Знаю много, рассказываю просто и понятно и только интересное! Архитектуру показываю через детали и спрятанные в них смыслы. Историю — через жизни людей и их мысли. Люблю свой город нежно. Умею заряжаться от него в любую погоду, научу тому же и вас. Лицензированный гид и экскурсовод, выпускница «Москвы глазами Инженера».