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Оружейная палата с ауд. гидом + пешеходная экскурсия по центру Москвы

4.6
12 отзывов
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Оружейная палата с ауд.

гидом + пешеходная экскурсия по центру Москвы
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Оружейная палата с ауд. гидом + пешеходная экскурсия по центру Москвы

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Манежная площадь
  • Воскресенские ворота
  • Александровский сад
  • Здание Манежа
  • Оружейная палата
Оружейная палата с ауд. гидом + пешеходная экскурсия ⛳ по центру Москвы
Что входит
  • пешеходная экскурсия по центру Москвы
  • входные билеты в Оружейную палату
  • аудиогид (потребуется залог, который будет возвращен после экскурсии)
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
  • трансфер
Начало
🚩 у памятника маршалу Жукову
Место завершения
🏁 Боровицкая башня Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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12 отзывов оставили туристы

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