Что вы увидите
- Красная площадь
- Манежная площадь
- Воскресенские ворота
- Александровский сад
- Здание Манежа
- Оружейная палата
Оружейная палата с ауд. гидом + пешеходная экскурсия ⛳ по центру Москвы
Что входит
- пешеходная экскурсия по центру Москвы
- входные билеты в Оружейную палату
- аудиогид (потребуется залог, который будет возвращен после экскурсии)
Что не входит
- питание
- личные расходы
- трансфер
Начало
🚩 у памятника маршалу Жукову
Место завершения
🏁 Боровицкая башня Кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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