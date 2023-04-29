Оружейная палата: Тайна шапки Мономаха

Оружейная палата

Описание
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Оружейная палата: Тайна шапки Мономаха
Оружейная палата: Тайна шапки Мономаха
Оружейная палата: Тайна шапки Мономаха
Оружейная палата: Тайна шапки Мономаха
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Оружейная палата
  • Зал русских золотых и серебряных изделий
  • Зал европейского и восточного парадного вооружения
  • Зал русского вооружения
  • Зал западноевропейского серебра
  • Зал древних государственных регалий
  • Зал предметов парадного конского убранства
  • Зал экипажей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Оружейная палата - вовсе не подобие арсенала, а интереснейший музей, располагающийся на территории Московского Кремля. Здесь собрана не только богатая коллекция оружия, но также древние государственные регалии, царская одежда и предметы обихода царственных особ - кареты, одежда, столовое серебро.

Здесь вы увидите экспонаты, мимо которых пройти невозможно:

  • легендарная шапка Мономаха, символ самодержавной власти России,
  • настоящие сабли Минина и Пожарского,
  • доспехи русских богатырей,
  • коронационное платье Екатерины I.
  • Неизменный интерес посетителей вызывает двойной трон, изготовленный для малолетних царевичей Ивана и Петра. Через маленькую дверцу в нем юным правителям подсказывали правильные ответы.
  • В коротком описании невозможно перечислить все интересные экспонаты Оружейной палаты, в числе которых: обширная коллекция серебряных и золотых изделий, парадное вооружение, драгоценные ткани и даже предметы парадного конского убранства.
  • Приходите – не пожалеете!

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Место начала и завершения?
вл1, Кремль, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Военные
Оружейная палата
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