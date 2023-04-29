Оружейная палата
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Что вас ожидает:
- Оружейная палата
- Зал русских золотых и серебряных изделий
- Зал европейского и восточного парадного вооружения
- Зал русского вооружения
- Зал западноевропейского серебра
- Зал древних государственных регалий
- Зал предметов парадного конского убранства
- Зал экипажей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Оружейная палата - вовсе не подобие арсенала, а интереснейший музей, располагающийся на территории Московского Кремля. Здесь собрана не только богатая коллекция оружия, но также древние государственные регалии, царская одежда и предметы обихода царственных особ - кареты, одежда, столовое серебро.
Здесь вы увидите экспонаты, мимо которых пройти невозможно:
- легендарная шапка Мономаха, символ самодержавной власти России,
- настоящие сабли Минина и Пожарского,
- доспехи русских богатырей,
- коронационное платье Екатерины I.
- Неизменный интерес посетителей вызывает двойной трон, изготовленный для малолетних царевичей Ивана и Петра. Через маленькую дверцу в нем юным правителям подсказывали правильные ответы.
- В коротком описании невозможно перечислить все интересные экспонаты Оружейной палаты, в числе которых: обширная коллекция серебряных и золотых изделий, парадное вооружение, драгоценные ткани и даже предметы парадного конского убранства.
- Приходите – не пожалеете!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Место начала и завершения?
- вл1, Кремль, Москва
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Оружейная палата
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