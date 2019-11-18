Осень — не время прощаться с приключениями в родном городе. Мы подготовили для тебя гайд (75 страниц в pdf - формате), где тебя ждут спланированные подробные маршруты для прогулок по любимому городу.

Первая часть гайда — 4 маршрута. Изучай по ним Москву из окна трамвая — и не только внутри Садового. Бери кофе и круассан и смотри в окно, а в хорошую погоду выбегай на любой остановке: найди самый старый жилой дом Москвы, попробуй лучшие в городе эклеры и зайди на выставку в маленькую галерею. Вторая часть гайда — специальная подборка секретных кинотеатров: никаких сетевых гигантов с попкорном. Третья часть— для любителей посидеть за бокалом вина: достойная коллекция баров, есть даже место в стиле французской аптеки 30-х годов.

Выбирай, что по душе, сохраняй гайд на телефон или планшет, бронируй все по ссылкам и наслаждайся отдыхом! Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, расчет бюджета, интерактивную карту найдешь внутри. Да, твоя персональная скидка 10% на покупку следующих гайдов тоже внутри.