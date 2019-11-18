Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем

Осенняя Москва

Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем
Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем
Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем
Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем
Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем
Осенняя Москва: гайд, окутанный шелестом шуршащей листвы и согретый горячим чаем

Что вы увидите 🤩

  • Преображенский рынок
  • Воздушная экотропа
  • Селезневские бани
  • Иллюзион, кинотеатр
  • Рынок и общепит ШУК
  • Винный бар “Трамвай”
  • Электронный кинотеатр "Мир искусства"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осень — не время прощаться с приключениями в родном городе. Мы подготовили для тебя гайд (75 страниц в pdf - формате), где тебя ждут спланированные подробные маршруты для прогулок по любимому городу.
Первая часть гайда — 4 маршрута. Изучай по ним Москву из окна трамвая — и не только внутри Садового. Бери кофе и круассан и смотри в окно, а в хорошую погоду выбегай на любой остановке: найди самый старый жилой дом Москвы, попробуй лучшие в городе эклеры и зайди на выставку в маленькую галерею. Вторая часть гайда — специальная подборка секретных кинотеатров: никаких сетевых гигантов с попкорном. Третья часть— для любителей посидеть за бокалом вина: достойная коллекция баров, есть даже место в стиле французской аптеки 30-х годов.
Выбирай, что по душе, сохраняй гайд на телефон или планшет, бронируй все по ссылкам и наслаждайся отдыхом! Гайд — твой друг и помощник: инструкции и советы как добраться, а также все необходимые ссылки, цены, расчет бюджета, интерактивную карту найдешь внутри. Да, твоя персональная скидка 10% на покупку следующих гайдов тоже внутри.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Четыре необычных маршрута для любой погоды… на трамвае
  • Рекомендации 12 вкусных мест для завтраков и обедов на маршруте
  • Около 30 идей, что посмотреть рядом
  • Коллекция баров для завершения романтического вечера
  • Шесть лучших уютных кинотеатров
Что не входит?
  • Проживание
  • трансфер
  • питание
  • входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Строгино (Исаковского улица, 33)
Завершение: Преображенский рынок улица Преображенский Вал, 17)
Что важно знать?
  • Инструкция по установке гайда
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к гайду.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен гайд.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить гайд на телефон.
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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