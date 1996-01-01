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Останкино с гидом

5
1 отзыв
Останкинская Б.
Останкинская Б. – Гид из Москвы
Сначала вы подниметесь на скоростном лифте на технический этаж на высоте 85 метров, где увидите изнанку башни, узнаете всё о технологиях её строительства, секретах прочности.

Выйдите на технологический балкон, служащий для размещения метеооборудования.

Далее, скоростной лифт поднимет вас на высоту 337 метров, откуда вы сможете посмотреть на Москву со смотровой площадки Останкинской телебашни.

Уникальная конструкция со стеклянным полом заставит понервничать, а для самых смелых на высоте 340 метров работает площадка на свежем воздухе.

Прямо на высоте находится множество экспозиций и ресторан.

Важно: время посещения башни не ограничено.

У вас хватит времени на фото.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 7 200 ₽ за экскурсию

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Останкино с гидом
Останкино с гидом

Что вы увидите

  • Останкинская телебашня
Что вас ожидает?
Уникальный шанс осмотреть Москву с высоты 337 метров: будучи одним из самых высоких зданий в Европе, Останкинская башня открывает вид на все достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️. Потрясающие фотографии 📸 обеспечены!
  • Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров.
  • Теперь все желающие смогут выйти на «открытый» воздух, чтобы увидеть город 🏙️ без стеклянных преград, а также сделать качественные фотографии и селфи с необычного ракурса.
  • Просмотр панорамы Москвы с open-air площадки подарит новые ощущения и поистине волнующие эмоции!!!
  • Только отсюда можно оценить просторы столицы и, в буквальном смысле, дотянуться до облаков.

Обед в ресторане с живописным панорамным видом:

  • Ресторанный комплекс башни идеально подходит для романтического или семейного обеда, а панорамные виды на Москву создают незабываемую обстановку для трапезы. С нашим билетом на посещение башни вы можете пройти на территорию ресторана самостоятельно.
Возможность стать настоящими экспертами
В истории 📖 Останкинской башни: во время посещения вы узнаете, почему у здания такая форма, как оно строилось и как стало не только центром вещания.
Поразительное и познавательное путешествие
По следам знаменитых посетителей телебашни, в числе которых был сам Фидель Кастро.

Важная информация:

  • 1. Бронируя билеты 🎫 будьте внимательны, т. к. цены на БУДНИ и ВЫХОДНЫЕ различаются. Бронирование билета для буднего дня на дату выходного может привести к отмене заказа.

2. Пожалуйста, обратите внимание на то, что к посещению не допускаются:

  • дети младше 6 лет
  • лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
  • лица с ограниченными возможностями на костылях, с протезами, на колясках
  • лица с психическими отклонениями.
3. Допуск детей до 14 лет разрешен только в сопровождении взрослого
4. При оформлении заказа на сайте обязательно укажите полные имена и даты рождения всех участников.
5. После оплаты проверьте, пришёл ли на вашу электронную почту специальный ваучер (время ожидания может составить несколько часов).
Что входит
  • Входной билет
  • Подъем на смотровую площадку
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед в ресторане
Начало и место завершения
🚩 ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Останкино с гидом
Останкино с гидом
Останкино с гидом
Останкино с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Останкинская Б.
Останкинская Б.
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