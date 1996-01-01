Что вас ожидает?
Уникальный шанс осмотреть Москву с высоты 337 метров: будучи одним из самых высоких зданий в Европе, Останкинская башня открывает вид на все достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️. Потрясающие фотографии 📸 обеспечены!
- Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров.
- Теперь все желающие смогут выйти на «открытый» воздух, чтобы увидеть город 🏙️ без стеклянных преград, а также сделать качественные фотографии и селфи с необычного ракурса.
- Просмотр панорамы Москвы с open-air площадки подарит новые ощущения и поистине волнующие эмоции!!!
- Только отсюда можно оценить просторы столицы и, в буквальном смысле, дотянуться до облаков.
Обед в ресторане с живописным панорамным видом:
- Ресторанный комплекс башни идеально подходит для романтического или семейного обеда, а панорамные виды на Москву создают незабываемую обстановку для трапезы. С нашим билетом на посещение башни вы можете пройти на территорию ресторана самостоятельно.
Возможность стать настоящими экспертами
В истории 📖 Останкинской башни: во время посещения вы узнаете, почему у здания такая форма, как оно строилось и как стало не только центром вещания.
Поразительное и познавательное путешествие
По следам знаменитых посетителей телебашни, в числе которых был сам Фидель Кастро.
Важная информация:
- 1. Бронируя билеты 🎫 будьте внимательны, т. к. цены на БУДНИ и ВЫХОДНЫЕ различаются. Бронирование билета для буднего дня на дату выходного может привести к отмене заказа.
2. Пожалуйста, обратите внимание на то, что к посещению не допускаются:
- дети младше 6 лет
- лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
- лица с ограниченными возможностями на костылях, с протезами, на колясках
- лица с психическими отклонениями.
3. Допуск детей до 14 лет разрешен только в сопровождении взрослого
4. При оформлении заказа на сайте обязательно укажите полные имена и даты рождения всех участников.
5. После оплаты проверьте, пришёл ли на вашу электронную почту специальный ваучер (время ожидания может составить несколько часов).