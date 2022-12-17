«Осторожно, хрупкое!» - авторская экскурсия по московскому метро

Научиться понимать архитектуру через жизнь, вкусы и чувства ее автора

Эта экскурсия о том, что обычно остается за фасадом — о жизни, семье, эмоциях, переживаниях самого архитектора. Но ведь за каждым зданием и станцией метро стоит человек. За 2 часа мы проживем вместе с архитектором Алексеем Душкиным его судьбу.

Вы изучите в деталях его проекты, услышите вдохновлявшую его музыку и поразмышляете о влиянии обстоятельств на творчество.
«Осторожно, хрупкое!» - авторская экскурсия по московскому метро
«Осторожно, хрупкое!» - авторская экскурсия по московскому метро
«Осторожно, хрупкое!» - авторская экскурсия по московскому метро
«Осторожно, хрупкое!» - авторская экскурсия по московскому метро
«Осторожно, хрупкое!» - авторская экскурсия по московскому метро
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Жизнь архитектора метро, власть и музыка

Моя экскурсия посвящена человеку, создавшему многие, в том числе секретные, объекты в России и не только, а также известные памятники, на которых не указана его фамилия. Это Алексей Душкин — автор многих открытий в своей профессии и основоположник архитектуры метро.

Вы узнаете, что свершилось в его проектах и что не удалось реализовать. Как повлияли власть и семья на архитектуру Душкина. Какую музыку он слушал, когда проектировал станции метро — я обязательно включу ее вам. Так, вы научитесь понимать архитектуру как символизм внешних и внутренних факторов в жизни архитектора.

Москва под землей и с высоты

  • Мы встретимся у метро «Кропоткинская» и, спустившись на саму станцию, поговорим о ее египетских мотивах;
  • На «Площади Революции» я расскажу о реальных прототипах знаменитых скульптур;
  • Увидим «Маяковскую» — мировой шедевр архитектуры;
  • Полюбуемся «Новослободской» — красочной станцией, подобной растению;
  • Заедем на «Автозаводскую», где изображена супруга архитектора и он сам у нее на руках;
  • Кроме того, мы зайдем в Центральный детский мир на Лубянке, где поднимемся на смотровую площадку с великолепным видом на центр столицы.

На станциях метро вас ждет немало визуальных открытий, которые никто не замечает. Кроме того, мы пролистаем альбом со старыми фотографиями от рождения великого архитектора до конца его жизни, где частью семейных хроник стали личные фотографии с моментами создания проектов. Ведь Душкин часто работал дома — рисовал эскизы на крышке рояля.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид, официально аккредитованный Московским метрополитеном
  • Экскурсия проводится с использованием специального звукового оборудования (это включено в стоимость)

Дополнительные расходы

  • Вход на смотровую площадку — 120 руб. с человека
  • 3 входных билета в метро или карта «Тройка», заряженная на 3 поездки
  • В случае некомфортной погоды начало переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу за чашкой ароматного чая (+500 руб. к стоимости за всю группу)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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