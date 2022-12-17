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Описание
Что вас ожидает
Жизнь архитектора метро, власть и музыка
Моя экскурсия посвящена человеку, создавшему многие, в том числе секретные, объекты в России и не только, а также известные памятники, на которых не указана его фамилия. Это Алексей Душкин — автор многих открытий в своей профессии и основоположник архитектуры метро.
Вы узнаете, что свершилось в его проектах и что не удалось реализовать. Как повлияли власть и семья на архитектуру Душкина. Какую музыку он слушал, когда проектировал станции метро — я обязательно включу ее вам. Так, вы научитесь понимать архитектуру как символизм внешних и внутренних факторов в жизни архитектора.
Москва под землей и с высоты
Мы встретимся у метро «Кропоткинская» и, спустившись на саму станцию, поговорим о ее египетских мотивах;
На «Площади Революции» я расскажу о реальных прототипах знаменитых скульптур;
Заедем на «Автозаводскую», где изображена супруга архитектора и он сам у нее на руках;
Кроме того, мы зайдем в Центральный детский мир на Лубянке, где поднимемся на смотровую площадку с великолепным видом на центр столицы.
На станциях метро вас ждет немало визуальных открытий, которые никто не замечает. Кроме того, мы пролистаем альбом со старыми фотографиями от рождения великого архитектора до конца его жизни, где частью семейных хроник стали личные фотографии с моментами создания проектов. Ведь Душкин часто работал дома — рисовал эскизы на крышке рояля.
Организационные детали
Экскурсию проводит гид, официально аккредитованный Московским метрополитеном
Экскурсия проводится с использованием специального звукового оборудования (это включено в стоимость)
Дополнительные расходы
Вход на смотровую площадку — 120 руб. с человека
3 входных билета в метро или карта «Тройка», заряженная на 3 поездки
В случае некомфортной погоды начало переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу за чашкой ароматного чая (+500 руб. к стоимости за всю группу)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела 140 экскурсий для 466 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Я Елена, профессиональный аккредитованный экскурсовод и квестовик.
Квесты создаю уже несколько лет как для других квестовых компаний, так и для своих клиентов. Это дело моей жизни — обожаю свою профессию. Мои экскурсии — это не «скучное бубнение», а эмоциональный заряд, вкусные факты и походы по нетривиальным местам, дворам и закоулкам. С удовольствием буду разгадывать Москву вместе с вами.