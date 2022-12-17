Эта экскурсия о том, что обычно остается за фасадом — о жизни, семье, эмоциях, переживаниях самого архитектора. Но ведь за каждым зданием и станцией метро стоит человек. За 2 часа мы проживем вместе с архитектором Алексеем Душкиным его судьбу. Вы изучите в деталях его проекты, услышите вдохновлявшую его музыку и поразмышляете о влиянии обстоятельств на творчество.

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Описание

Что вас ожидает

Жизнь архитектора метро, власть и музыка

Моя экскурсия посвящена человеку, создавшему многие, в том числе секретные, объекты в России и не только, а также известные памятники, на которых не указана его фамилия. Это Алексей Душкин — автор многих открытий в своей профессии и основоположник архитектуры метро.

Вы узнаете, что свершилось в его проектах и что не удалось реализовать. Как повлияли власть и семья на архитектуру Душкина. Какую музыку он слушал, когда проектировал станции метро — я обязательно включу ее вам. Так, вы научитесь понимать архитектуру как символизм внешних и внутренних факторов в жизни архитектора.

Москва под землей и с высоты

Мы встретимся у метро «Кропоткинская» и, спустившись на саму станцию, поговорим о ее египетских мотивах;

На «Площади Революции» я расскажу о реальных прототипах знаменитых скульптур;

Увидим «Маяковскую» — мировой шедевр архитектуры;

Полюбуемся «Новослободской» — красочной станцией, подобной растению;

Заедем на «Автозаводскую», где изображена супруга архитектора и он сам у нее на руках;

Кроме того, мы зайдем в Центральный детский мир на Лубянке, где поднимемся на смотровую площадку с великолепным видом на центр столицы.

На станциях метро вас ждет немало визуальных открытий, которые никто не замечает. Кроме того, мы пролистаем альбом со старыми фотографиями от рождения великого архитектора до конца его жизни, где частью семейных хроник стали личные фотографии с моментами создания проектов. Ведь Душкин часто работал дома — рисовал эскизы на крышке рояля.

Организационные детали

Экскурсию проводит гид, официально аккредитованный Московским метрополитеном

Экскурсия проводится с использованием специального звукового оборудования (это включено в стоимость)

Дополнительные расходы