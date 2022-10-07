Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы

Узнать, где Герасим утопил Му-Му и у кого на балах бывал маленький Саша Пушкин

Как пересекаются судьбы Ахматовой и Шаляпина? Откуда взялась эта злосчастная перевернутая рюмка на респектабельном доходном доме? Где и как проходили здесь петушиные бои? Давайте познакомимся с любимой улицей и посмотрим на нее с нового ракурса.

На двухчасовой прогулке вас ждет история Остоженки от ее появления до наших дней: блеск, падение, уничтожение — и чудесное возрождение.
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Остоженка: история одной фееричной и многострадальной улицы
Ближайшие даты:
16
окт
23
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Любимая улица с нового ракурса

Остоженка — пересечения эпох, архитектурных стилей и человеческих судеб. На прогулке я расскажу вам известную историю Остоженки, но покажу ее с другого ракурса. Даже те, кто часто здесь бывал, открывают для себя новые места.

  • Мы поговорим о Белом Городе, у стен которого возникла улица.
  • Откроем, как древнее Остожье, где окрестные жители косили траву и заготавливали сено, превратилось в респектабельную и изысканную улицу.
  • Представим, какие ожесточенные бои шли здесь в 1917 году и почему.
  • Посчитаем, как на крохотной улице протяженностью в 1 километр умудрились снести 10 храмов и посмотрим, где они располагались.
  • Поговорим, как сложилась судьба «отца московского модерна» архитектора Кекушева и полюбуемся удивительным особняком со львом.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, одевайтесь теплее
  • Дополнительных расходов на маршруте нет
  • Экскурсия проходит с использованием радиогида (чтобы хорошо слышать экскурсовода). Наушники выдаются, но для личного комфорта вы можете принести свои проводные наушники.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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