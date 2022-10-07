Елена — ваш гид в Москве

Я, Дворянцева Елена, аккредитованный экскурсовод и потомственная москвичка. Родилась и выросла на Чистых прудах, закончила Историко-Архивный институт. Живу и чувствую вместе со своим городом. Москву я любила всегда. Но по-разному. В детстве — одну, в юношестве — другую. А сейчас люблю ее всю без остатка. С ее старинными палатами, дворцами, особняками, парками, вокзалами. И новостройками! Конечно, город — это не только его дома и районы, но и истории человеческих судеб, с которыми я вас обязательно познакомлю.