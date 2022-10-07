Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Любимая улица с нового ракурса
Остоженка — пересечения эпох, архитектурных стилей и человеческих судеб. На прогулке я расскажу вам известную историю Остоженки, но покажу ее с другого ракурса. Даже те, кто часто здесь бывал, открывают для себя новые места.
Мы поговорим о Белом Городе, у стен которого возникла улица.
Откроем, как древнее Остожье, где окрестные жители косили траву и заготавливали сено, превратилось в респектабельную и изысканную улицу.
Представим, какие ожесточенные бои шли здесь в 1917 году и почему.
Посчитаем, как на крохотной улице протяженностью в 1 километр умудрились снести 10 храмов и посмотрим, где они располагались.
Поговорим, как сложилась судьба «отца московского модерна» архитектора Кекушева и полюбуемся удивительным особняком со львом.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, одевайтесь теплее
Дополнительных расходов на маршруте нет
Экскурсия проходит с использованием радиогида (чтобы хорошо слышать экскурсовода). Наушники выдаются, но для личного комфорта вы можете принести свои проводные наушники.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Я, Дворянцева Елена, аккредитованный экскурсовод и потомственная москвичка. Родилась и выросла на Чистых прудах, закончила Историко-Архивный институт. Живу и чувствую вместе со своим городом. Москву я любила всегда. Но по-разному. В детстве — одну, в юношестве — другую. А сейчас люблю ее всю без остатка. С ее старинными палатами, дворцами, особняками, парками, вокзалами. И новостройками!
Конечно, город — это не только его дома и районы, но и истории человеческих судеб, с которыми я вас обязательно познакомлю.