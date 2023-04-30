Отправляйтесь в путешествие во времени и пространстве, чтобы узнать историю старинного района Москвы — Кузнецкого моста, который считается одним из символов города.



Однако, это не просто улица, это место, где еще в XIX веке началась эра высокой моды, и где на протяжении многих лет собирались самые стильные и влиятельные люди столицы.