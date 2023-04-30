Отправляйтесь в путешествие во времени и пространстве, чтобы узнать историю старинного района Москвы — Кузнецкого моста, который считается одним из символов города.
Однако, это не просто улица, это место, где еще в XIX веке началась эра высокой моды, и где на протяжении многих лет собирались самые стильные и влиятельные люди столицы.
Однако, это не просто улица, это место, где еще в XIX веке началась эра высокой моды, и где на протяжении многих лет собирались самые стильные и влиятельные люди столицы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Старинный район Москвы и улица высокой моды XIX века.
- Здесь были не только салоны модисток (именно здесь был салон Амалии Гишар, матери Лары Гишар из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»), но и целый меховой супермаркет, ювелирные магазины (включая знаменитую фирму Фаберже) и торговые пассажи — предшественники ТЦ современности. Во время нашей прогулки мы, конечно, затронем древность, но больше окунемся в атмосферу модной и деловой Москвы последних двух веков.
Во время экскурсии мы узнаем:
- Где под брусчаткой находится тот самый мост, который дал название улице, и где протекает река;
- Где находится дом, в котором работала «Красная королева» — Регина Збарская, самая известная манекенщица Советского союза;
- Почему маркетинговая стратегия фирмы Фаберже в Москве отличалась от стратегии в Петербурге;
- Как назывался ЦУМ в царское время и почему Антон Павлович Чехов назвал своих собак в честь основателей этого люксового магазина;
- Где была «Хомякова роща» и куда она делась.
Важная информация:Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, улица Кузнецкий Мост, 22с4Завершение: Москва, Театральный пр. , 5, стр. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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