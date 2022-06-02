На теплоходе вместимостью до 65 человек вы совершите мини-путешествие по Москве-реке — от Парка Горького до Зарядья и обратно. Об увиденном на водной прогулке расскажет профессиональный гид. А вернувшись к причалу, вы сможете продолжить отдых на берегу одного из самых популярных и красивых парков города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Что вас ожидает

Теплоходная прогулка. Это будет круговой маршрут от парка Горького до парка Зарядья. С воды вы рассмотрите топовые достопримечательности Москвы: башни и стены Кремля, ажурные мосты, памятник Петру Великому и березки парка Зарядье.

Экскурсия. Гид на борту поделится историями о знаковых событиях и знаменитых личностях. Вы услышите о тайнах Кремля и сталинской высотки на Котельнической, узнаете о прошлом Зарядья и раскроете любопытные факты о других локациях.

Маршрут

Причал Парк Горького (малый) — Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Большой Каменный мост — Кремль — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский мост — Парк Зарядье (остановка) — Собор Василия Блаженного — Храм Христа Спасителя (остановка) — Патриарший мост — причал Парк Горького (малый).

Организационные детали