От малого причала Парка Горького: экскурсия на теплоходе по Москве

За один час увидеть главное в центре столицы и познакомиться с ее историей

На теплоходе вместимостью до 65 человек вы совершите мини-путешествие по Москве-реке — от Парка Горького до Зарядья и обратно. Об увиденном на водной прогулке расскажет профессиональный гид.

А вернувшись к причалу, вы сможете продолжить отдых на берегу одного из самых популярных и красивых парков города.
От малого причала Парка Горького: экскурсия на теплоходе по Москве
От малого причала Парка Горького: экскурсия на теплоходе по Москве
От малого причала Парка Горького: экскурсия на теплоходе по Москве
От малого причала Парка Горького: экскурсия на теплоходе по Москве
От малого причала Парка Горького: экскурсия на теплоходе по Москве
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Теплоходная прогулка. Это будет круговой маршрут от парка Горького до парка Зарядья. С воды вы рассмотрите топовые достопримечательности Москвы: башни и стены Кремля, ажурные мосты, памятник Петру Великому и березки парка Зарядье.

Экскурсия. Гид на борту поделится историями о знаковых событиях и знаменитых личностях. Вы услышите о тайнах Кремля и сталинской высотки на Котельнической, узнаете о прошлом Зарядья и раскроете любопытные факты о других локациях.

Маршрут

Причал Парк Горького (малый) — Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Большой Каменный мост — Кремль — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский мост — Парк Зарядье (остановка) — Собор Василия Блаженного — Храм Христа Спасителя (остановка) — Патриарший мост — причал Парк Горького (малый).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубных теплоходах вместимостью от до 65 человек: «Алина Танго», «Капитан Смолик», «Экскурсионный М-250», «Егорий»
  • На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар/ресторан
  • Питание оплачивается отдельно (по желанию)
  • На борт теплоходов не разрешается приносить с собой еду и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале парка им. Горького (малом)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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