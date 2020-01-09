9 отзывов оставили туристы

❄ Святочные традиции, гадания и обряды на Руси
Святки — время одновременно тревожное, веселое и опасное, пограничное между прошлым и будущим, миров живых и мертвых. Именно поэтому наши предки верили в силу святочных магических обрядов, гаданий, обычаев и запретов, о которых мы поговорим на прогулке 👣. Вы познакомитесь с самыми яркими традициями московских Святок и узнаете:
❄ Улочки Москвы в рождественском убранстве
Декорациями к святочной прогулке станут переулки украшенной к праздникам Москвы между улицами Воздвиженкой и Тверской. По пути во всем новогоднем великолепии перед вами предстанут московские бульвары, Александровский сад, похожий на царский терем ГУМ, сияющая Красная площадь и яркие московские ярмарки, манящие запахом выпечки и пестрыми сувенирами. А по пути я расскажу легенды, сказки и истории 📖 зимней столицы ⭐️ — от темных и таинственных, ведущих вглубь столетий, к добрым и светлым рождественским сюжетам.