9 отзывов оставили туристы

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От поста до святок — рождественские истории Москвы

Познакомиться со святочными традициями и обрядами Руси на прогулке по нарядному историческому центру

4.9
9 отзывов
Галина
Галина – Гид из Москвы
Святки, доставшиеся нам в наследство от славянских предков, испокон веков считались на Руси временем магическим и даже мистическим. Приглашаю вас убедиться в этом на прогулке 👣 по принарядившейся Москве, её празднично украшенным площадям, бульварам и пестрым ярмаркам. Вы узнаете, как гадали на Святки незамужние девушки, откуда взялись ряженые и к каким языческим богам издавна обращались москвичи. И, конечно, поговорим о святочных традициях и обрядах, многие из которых сохранились до наших дней.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 3 500 ₽ за экскурсию

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От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы

Что вас ожидает

Святочные традиции, гадания и обряды на Руси
Святки — время одновременно тревожное, веселое и опасное, пограничное между прошлым и будущим, миров живых и мертвых. Именно поэтому наши предки верили в силу святочных магических обрядов, гаданий, обычаев и запретов, о которых мы поговорим на прогулке 👣. Вы познакомитесь с самыми яркими традициями московских Святок и узнаете:

  • к каким языческим богам и духам обращались москвичи в древности;
  • откуда взялись ряженые и во что они «рядились»;
  • как гадали и на что надеялись московские невесты;
  • кто из императоров был поклонником маскарадов и как они проводились в царскую эпоху;
  • как веселые святки переходили в светлое Рождество и каким образом москвичи «очищались» от грехов после святочных гуляний.

Улочки Москвы в рождественском убранстве
Декорациями к святочной прогулке станут переулки украшенной к праздникам Москвы между улицами Воздвиженкой и Тверской. По пути во всем новогоднем великолепии перед вами предстанут московские бульвары, Александровский сад, похожий на царский терем ГУМ, сияющая Красная площадь и яркие московские ярмарки, манящие запахом выпечки и пестрыми сувенирами. А по пути я расскажу легенды, сказки и истории 📖 зимней столицы ⭐️ — от темных и таинственных, ведущих вглубь столетий, к добрым и светлым рождественским сюжетам.

Начало и место завершения
🚩 у памятника маршалу Жукову
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы
От поста до святок — рождественские истории Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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9 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Спасибо Галине за интересную экскурсию. Экскурсия необычна. Вы узнаете про обряды и обычаи Руси, про старые улицы Москвы и истории их образования.
5 января 2020
Очень увлекательная экскурсия и много новых деталей!
3 января 2020
Очень классная экскурсия - интересная и праздничная, информативная, необычная. Галина крутой рассказчик! Рекомендую
18 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия Галины – много интересных традиций и деталей узнали о праздновании нового года нашими предками. Галина очень располагает к себе, живая в общении, рада вопросам от экскурсантов и вдохновляет узнать новое, продолжить искать новые для себя факты и события в истории. Мы с коллегами остались в приподнятом новогоднем настроении после экскурсии, и будем рады новым встречам с Галиной уже в новом 2020 году.
9 декабря 2019
Хорошая экскурсия! Много совершенно нового узнали об особенностях празднования зимних праздников в России. Маршрут не утомительный. Да и полезно в спокойном темпе пройтись и посмотреть по сторонам))), в самых знакомых, вдоль и поперек исхоженных местах вдруг неожиданно видишь то, чего прежде ни разу не замечал))). Рекомендую.
14 января 2019
С Галиной гуляем не первый раз и с удовольствием планируем новые прогулки. Этим уже многое сказано. Интересно, душевно, и для детей и для взрослых. Не дала нам замерзнуть) В конце прогулки тянули предсказания: и одно уже сбылось! Приходите и не пожалеете)
23 декабря 2018
Удобно составлена экскурсия, гид следит за тем, чтобы Вы не замерзли) это приятно. Информативно, доступно. Сразу после экскурсии захотелось покушать салата оливье, очень аппетитно про него рассказывала Галина. Всем рекомендую!
17 декабря 2018
Не плохо, морозно только было, а в целом прогулялись хорошо
16 декабря 2018
Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод! Большое спасибо! Почувствовали настоящий канун Нового года! Было интересно всем - и малышам, и взрослым!🌹🎄

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