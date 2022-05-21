От причала «Киевский вокзал» на теплоходе-ресторане

Проплыть по центру Москвы и впечатлиться ее памятниками с воды

Приглашаем на круговой обзорный маршрут по Москве-реке! Комфортабельный теплоход провезет вас от причала «Киевский вокзал» до «Большого Устьинского моста» и обратно — будет время рассмотреть оба берега.

Новодевичий монастырь и Воробьевы горы, Парк Горького и башни Кремля с этого ракурса отлично получаются на фото.

Также вы сможете заказать блюда в ресторане на борту.
От причала «Киевский вокзал» на теплоходе-ресторане
От причала «Киевский вокзал» на теплоходе-ресторане
От причала «Киевский вокзал» на теплоходе-ресторане
От причала «Киевский вокзал» на теплоходе-ресторане
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой маршрут. Прогулка начинается у Киевского вокзала; теплоход следует до причала «Большой Устьинский мост», где после остановки развернется и поплывет обратно. Также будет короткая остановка у Парка Горького.

Символы Москвы. На маршруте вам откроются виды на главные достопримечательности столицы: вы увидите Кремль, собор Василия Блаженного, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя. А парк Горького и Воробьевы горы впечатлят вас обилием зелени.

Комфортный круиз. На теплоходе для вас работает ресторан с кухней от шеф-повара: в меню холодные закуски, горячие блюда, блюда на мангале, салаты, десерты, различные напитки. Есть кондиционеры, на случай прохладной погоды — пледы. На судно можно подняться с велосипедом, детской коляской и маленьким питомцем.

Маршрут прогулки

Киевский вокзал — Новодевичий монастырь — Стадион Лужники — Воробьевы горы — Нескучный сад — Министерство обороны — Парк горького (остановка) — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Устьинский мост (остановка, разворот) — Киевский вокзал.

Организационные детали

  • Сопровождение гида не предполагается
  • Прогулка проходит на теплоходе вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Питание оплачивается отдельно (по желанию)
  • На борт теплоходов запрещено приносить с собой еду и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала «Киевский вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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