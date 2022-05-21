Приглашаем на круговой обзорный маршрут по Москве-реке! Комфортабельный теплоход провезет вас от причала «Киевский вокзал» до «Большого Устьинского моста» и обратно — будет время рассмотреть оба берега. Новодевичий монастырь и Воробьевы горы, Парк Горького и башни Кремля с этого ракурса отлично получаются на фото. Также вы сможете заказать блюда в ресторане на борту.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой маршрут. Прогулка начинается у Киевского вокзала; теплоход следует до причала «Большой Устьинский мост», где после остановки развернется и поплывет обратно. Также будет короткая остановка у Парка Горького.

Символы Москвы. На маршруте вам откроются виды на главные достопримечательности столицы: вы увидите Кремль, собор Василия Блаженного, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя. А парк Горького и Воробьевы горы впечатлят вас обилием зелени.

Комфортный круиз. На теплоходе для вас работает ресторан с кухней от шеф-повара: в меню холодные закуски, горячие блюда, блюда на мангале, салаты, десерты, различные напитки. Есть кондиционеры, на случай прохладной погоды — пледы. На судно можно подняться с велосипедом, детской коляской и маленьким питомцем.

Маршрут прогулки

Киевский вокзал — Новодевичий монастырь — Стадион Лужники — Воробьевы горы — Нескучный сад — Министерство обороны — Парк горького (остановка) — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Устьинский мост (остановка, разворот) — Киевский вокзал.

Организационные детали