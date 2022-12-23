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Описание
Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников.
Программа
Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого, а также расскажем:
Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество,
Где были елочные базары в Москве,
Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем,
Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество,
Маскарады и что можно делать маске,
Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз»,
Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола,
Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Дегустация вкуснейшего сбитня и коврижки в очаровательной трапезной в самом центре Москвы
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру