От Рождества до Крещения: новогодние забавы

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Благородного собрания
  • Театральная площадь
  • Бывшие доходные дома Копьёвского переулка
  • Усадьбу Хомяковых
  • ЦУМ
  • Метрополь
  • Никольская улица
  • Чижевское подворье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников.

Программа

Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого, а также расскажем:
  • Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество,
  • Где были елочные базары в Москве,
  • Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем,
  • Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество,
  • Маскарады и что можно делать маске,
  • Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз»,
  • Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола,
  • Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вкуснейшего сбитня и коврижки в очаровательной трапезной в самом центре Москвы
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚶Пешеходные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные📜История и культураДегустационные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Москве

От Рождества до Крещения: новогодние забавы
1 час
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
Нет отзывов
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
м. Охотный ряд, выход №8
23 дек
29 дек
1 янв
2 янв
990 за 1 человека
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 200 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.4
482 отзыва
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Обзорная экскурсия по новогодней Москве на современном комфортном автобусе
СТ.М. Маяковская
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
800 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Прогулки
Прогулки
4.8
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная экскурсия по Москве, это лучшее решение, если вы цените свое время и точно знаете, что хотите получить
по договоренности
от 6 000 за всё до 5 чел.
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Новогодняя Москва: автобусная экскурсия
Познакомиться с достопримечательностями столицы и зарядиться праздничным настроением
в районе метро Площадь Революции
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
990 за 1 человека
Храм Христа Спасителя: индивидуальная экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Майя
Майя
5
7 отзывов
Храм Христа Спасителя: индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
Москва, улица Волхонка, 15
от 6 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля
По договоренности
от 25 800 за всё до 19 чел.
Новогодний поющий автобус
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Огни
Огни
4.2
33 отзыва
Очень популярно сейчас
Новогодний поющий автобус
Это не просто автобусная экскурсия, а настоящий новогодний концерт в самом сердце Москвы
СТ.М. Красные Ворота
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
1 400 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.4
5 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
в районе м. Китай-город
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
600 за 1 человека
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 4 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
Нет отзывов
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Послушать увлекательные истории и решить задания от Деда Мороза на прогулке по центру Москвы
в районе метро Лубянка
20 дек
21 дек
22 дек
24 дек
6 000 за всё до 4 чел.
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
30 отзывов
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
22 500 за всё до 4 чел.
Царицыно - пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
28 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка. Но что вы знаете об этом месте
20 дек
24 дек
27 дек
31 дек
500 за 1 человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4
4 отзыва
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Москва - современный мегаполис с длинной историей
НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
23 дек
28 дек
9 янв
11 янв
5 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ