Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников.