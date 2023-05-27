Групповая экскурсионная прогулка-путеводитель в двух действиях с антрактом
Именно этим мы с вами и займёмся! Я работаю в театре и стану вашим проводником в этот удивительный мир.
Научу понимать его художественный язык и помогу составить личный маршрут по лучшим театрам и постановкам.
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Описание
Почему такое название?
Опечатки здесь нет: «тиатр» — это термин из артистической среды. Так называют театральное искусство, которое не подчиняется строгим общепринятым канонам. Моя экскурсия тоже напоминает эксперимент. Я актриса, хорошо ориентируюсь в различных театральных системах, подходах и школах. Мне захотелось проводить встречи, где можно научиться выбирать направление или постановку. Прийти к правильному пониманию замысла пьесы. Почувствовать себя актёром и создателем.
Что вас ожидает
От подвалов до зрительных залов
Мы будем гулять в районе переулков Тверской и Патриарших прудов. Начнётся путешествие от МХТ им. А. П. Чехова, далее мы пройдём к дому, где жил Мейерхольд. Вы услышите и другие известные имена и откроете не всем известные театры, например «Около дома Станиславского». Узнаете, какие смелые идеи и решения легли в основу классических постановок. Закончим на Тверской около Электротеатра.
Моя задача — помочь вам разобраться: что такое современный театр? Для чего нужны эксперименты на сцене? Для этого я буду делиться не только своими знаниями о театре, но и опытом актрисы и педагога. В ходе прогулки мы будем много общаться, обмениваться мнениями и даже играть. Вы проделаете несколько сценических упражнений, узнаете о работе актёров и их инструментарии. А в финале — получите электронный гайд с советами, куда сходить и какой спектакль посмотреть.
Организационные детали
- Вечером накануне прогулки я создаю чат в Телеграме для связи, общения и прочих организационных вопросов. Туда же я буду присылать дополнительную информацию, страницы путеводителя и т. д. Поэтому на экскурсии вам потребуется заряженный телефон и доступ в интернет.
- В середине прогулки можем сделать перерыв на чай/кофе (оплачивается отдельно)
- Можно с собой брать животных
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле МХТ им. Чехова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.