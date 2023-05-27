Театр — это постоянный поиск. Эксперименты, считавшиеся когда-то хулиганством, стали частью нормы. А зрители могут вступать в диалог с автором, актёрами и критиками. Именно этим мы с вами и займёмся! Я работаю в театре и стану вашим проводником в этот удивительный мир. Научу понимать его художественный язык и помогу составить личный маршрут по лучшим театрам и постановкам.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему такое название?

Опечатки здесь нет: «тиатр» — это термин из артистической среды. Так называют театральное искусство, которое не подчиняется строгим общепринятым канонам. Моя экскурсия тоже напоминает эксперимент. Я актриса, хорошо ориентируюсь в различных театральных системах, подходах и школах. Мне захотелось проводить встречи, где можно научиться выбирать направление или постановку. Прийти к правильному пониманию замысла пьесы. Почувствовать себя актёром и создателем.

Что вас ожидает

От подвалов до зрительных залов

Мы будем гулять в районе переулков Тверской и Патриарших прудов. Начнётся путешествие от МХТ им. А. П. Чехова, далее мы пройдём к дому, где жил Мейерхольд. Вы услышите и другие известные имена и откроете не всем известные театры, например «Около дома Станиславского». Узнаете, какие смелые идеи и решения легли в основу классических постановок. Закончим на Тверской около Электротеатра.

Моя задача — помочь вам разобраться: что такое современный театр? Для чего нужны эксперименты на сцене? Для этого я буду делиться не только своими знаниями о театре, но и опытом актрисы и педагога. В ходе прогулки мы будем много общаться, обмениваться мнениями и даже играть. Вы проделаете несколько сценических упражнений, узнаете о работе актёров и их инструментарии. А в финале — получите электронный гайд с советами, куда сходить и какой спектакль посмотреть.

Организационные детали