Виктория Ш. проводит ещё 5 экскурсий

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Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 590 ₽ за человека

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Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
Вы увидите центральные московские площади : Боровицкую, где находится один из красивых 🤩 домов Москвы - дом Пашкова, холм, с которого началось строительство крепости, памятник крестителю Руси - князю Владимиру. Манежную площадь, Театральную, Лубянскую. Услышите историю 📖 города, интересные истории о зданиях и о людях, которые их строили и о людях, которые в них жили.
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).
Ожерелье московских площадей (исторический центр Москвы).

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория Ш.
Виктория Ш.
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