Виктория Ш. проводит ещё 5 экскурсий

Вы увидите центральные московские площади : Боровицкую, где находится один из красивых 🤩 домов Москвы - дом Пашкова, холм, с которого началось строительство крепости, памятник крестителю Руси - князю Владимиру. Манежную площадь, Театральную, Лубянскую. Услышите историю 📖 города, интересные истории о зданиях и о людях, которые их строили и о людях, которые в них жили.