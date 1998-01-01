  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 850 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)
Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)

Что вы увидите

  • Церковь Ризоположения на Донской улице, посещение
  • Свято-Данилов монастырь, экскурсия
  • Храм Святителя Мартина Исповедника, посещение
  • Покровский Ставропигиальный женский монастырь
Наша экскурсия ⛳ посвящена одной из самых почитаемых русских святых Матроне Московской. Мы посетим адреса в Москве, которые связаны с ее земной жизнью и прикоснемся к святым, возникшим после ее кончины. Мы побываем в храмах и монастырях, услышим о детстве Матроны и о ее чудесно даре.
Во время нашей экскурсии 🧭 по местам блаженной Матроны Московской мы посетим Ризоположенскую церковь ⛪, побываем в Свято-Даниловом монастыре, чтобы подробнее познакомиться с житием блаженной и узнать почему она сама выбрала именно это место для упокоения. В Даниловском монастыре мы посетим могилку Матроны, над которой установлена часовня, где продолжают происходить чудеса.
В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II была вскрыта могила святой Матроны, ее мощи были доставлены в Покровский храм Покровского монастыря и помещены в серебряную гробницу. Но есть еще одно место, где хранится особая святыня. После открытия мощей блаженной старицы Матроны Московской, в храм святителя Мартина Исповедника были переданы для поклонения частица мощей и рубашечка (срачица), в которой она была похоронена. Мы обязательно побываем в этом храме.
Что входит
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • Услуги экскурсовода по всему маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит
    Начало
    🚩 Станция м. Тульская, выход № 2.
    Место завершения
    🏁 Покровский монастырь
    Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)
    Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Центр Р.
    Центр Р.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Центр Р. проводит ещё 2 экскурсии

    Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
    1 150
    10 часов
    Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
    1 750
    14 часов
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский женский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)

    Еще несколько необычных экскурсий в Москве

    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    700
    3 часа
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    1985 отзывов
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    800
    4 часа
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    551 отзыв
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    990
    3 часа
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    541 отзыв
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    1 500
    1.5 часа
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    525 отзывов
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    1 200
    1 час
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    439 отзывов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    1 400
    13 часов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    418 отзывов