Наша экскурсия ⛳ посвящена одной из самых почитаемых русских святых Матроне Московской. Мы посетим адреса в Москве, которые связаны с ее земной жизнью и прикоснемся к святым, возникшим после ее кончины. Мы побываем в храмах и монастырях, услышим о детстве Матроны и о ее чудесно даре.

Во время нашей экскурсии 🧭 по местам блаженной Матроны Московской мы посетим Ризоположенскую церковь ⛪, побываем в Свято-Даниловом монастыре, чтобы подробнее познакомиться с житием блаженной и узнать почему она сама выбрала именно это место для упокоения. В Даниловском монастыре мы посетим могилку Матроны, над которой установлена часовня, где продолжают происходить чудеса.

В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II была вскрыта могила святой Матроны, ее мощи были доставлены в Покровский храм Покровского монастыря и помещены в серебряную гробницу. Но есть еще одно место, где хранится особая святыня. После открытия мощей блаженной старицы Матроны Московской, в храм святителя Мартина Исповедника были переданы для поклонения частица мощей и рубашечка (срачица), в которой она была похоронена. Мы обязательно побываем в этом храме.