  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Панорама Москвы 360. Билет на Останкинскую башню

4.2
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Представьте, какой вид на столицу открывается с высоты птичьего полёта! Дома кажутся такими маленькими, почти игрушечными, а людей внизу даже не разглядеть.

Мы приглашаем вас на самую высокую смотровую площадку Москвы — на вершину Останкинской телебашни.

Панорамные окна, обзор 360 градусов и даже стеклянный пол, чтобы вы точно смогли рассмотреть все, что захотите.

Для тех, кто любит не только посмотреть, но и узнать что-то новое — на площадке есть мультимедийные панели, которые расскажут об истории 📖 самой телебашни и всей Москвы.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 400 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Панорама Москвы 360. Билет на Останкинскую башню

Что вы увидите

  • смотровая площадка Останкинской телебашни
  • экспозиции телебашни
Главный московский шпильУже больше 50-ти лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в Москве и одним из символов города. Поднимитесь на скоростном лифте на высоту 337 метров и посмотрите всю Москву на много километров вокруг. Прямо на высоте работает множество современных экспозиций и ресторан. Увлекательное приключениеОстанкинская башня стала символом архитектурного и инженерного прогресса своего времени, когда человек стремительно покорял новые высоты. Это одна из самых заметных в буквальном смысле достопримечательностей 🏛️ Москвы и визитная карточка столицы ⭐️. Панорамы Москвы с высоты 337 метров никого не оставят равнодушным. Конечно же, телебашня входит в список мест, где нужно отметиться каждому любителю архитектуры, высоты, или просто фанату башен. На смотровой площадке работает множество интерактивных экспозиций, которые расскажут много интересного и без экскурсовода. А что внутри? – Уникальная площадка с обзором 360 градусов и прозрачным стеклянным полом позволит увидеть Москву с нового ракурса. С мая по октябрь в хорошую погоду работает открытая площадка на высоте 340 метров. Каждый может протестировать свою смелость. – Вы узнаете множество интересных фактов о столице на интерактивных мультимедийных экспозициях. Также вы узнаете много нового об истории 📖 самой башни. Так что помимо эмоций и отличных фотографий вы получите еще и знания 🎓. – У вас будет возможность посетить ресторанный комплекс телецентра с вращающимся полом. Что может быть лучше, чем обедать с панорамным видом Москвы. Ресторан открыт ежедневно с 12:00. В выходные и праздничные дни рекомендуем бронировать столик перед посещением. Учтите несколько нюансов – Дети младше 6 лет на башню не допускаются совсем, а дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого. – Право на льготные билеты 🎫 имеют пенсионеры (только граждане РФ), а также студенты дневных отделений при предъявлении документов, подтверждающих льготу. – Для входа вам необходимо иметь оригинал документа удостоверяющий личность. – На башню ограничен вход для маломобильных групп населения. – Обратите внимание, что стоимость посещения в будни и выходные дни отличается, выбирайте удобный для вас день и время. – При планировании времени посещения смотровой площадки учитывайте, что вам нужно приехать заранее, получить пропуск и пройти процедуру досмотра.
Что входит
  • Входной билет на смотровую площадку Останкинской телебашни
  • Доступ к мультимедийным экспозициям
Что не входит
  • Посещение технического этажа (85 метров)
  • Услуги гида (экскурсия)
  • Питание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник М.
Спутник М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник М. проводит ещё 6 экскурсий

Мистическое Коломенское
600
2 часа
Мистическое Коломенское
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
0 отзывов
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
3 100
3 часа
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
0 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
0 отзывов
Булгаковская Москва. Мистика и реальность
700
2 часа
Булгаковская Москва. Мистика и реальность
0 отзывов
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
800
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1982 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов