Главный московский шпильУже больше 50-ти лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в Москве и одним из символов города. Поднимитесь на скоростном лифте на высоту 337 метров и посмотрите всю Москву на много километров вокруг. Прямо на высоте работает множество современных экспозиций и ресторан. Увлекательное приключениеОстанкинская башня стала символом архитектурного и инженерного прогресса своего времени, когда человек стремительно покорял новые высоты. Это одна из самых заметных в буквальном смысле достопримечательностей 🏛️ Москвы и визитная карточка столицы ⭐️. Панорамы Москвы с высоты 337 метров никого не оставят равнодушным. Конечно же, телебашня входит в список мест, где нужно отметиться каждому любителю архитектуры, высоты, или просто фанату башен. На смотровой площадке работает множество интерактивных экспозиций, которые расскажут много интересного и без экскурсовода. А что внутри? – Уникальная площадка с обзором 360 градусов и прозрачным стеклянным полом позволит увидеть Москву с нового ракурса. С мая по октябрь в хорошую погоду работает открытая площадка на высоте 340 метров. Каждый может протестировать свою смелость. – Вы узнаете множество интересных фактов о столице на интерактивных мультимедийных экспозициях. Также вы узнаете много нового об истории 📖 самой башни. Так что помимо эмоций и отличных фотографий вы получите еще и знания 🎓. – У вас будет возможность посетить ресторанный комплекс телецентра с вращающимся полом. Что может быть лучше, чем обедать с панорамным видом Москвы. Ресторан открыт ежедневно с 12:00. В выходные и праздничные дни рекомендуем бронировать столик перед посещением. Учтите несколько нюансов – Дети младше 6 лет на башню не допускаются совсем, а дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого. – Право на льготные билеты 🎫 имеют пенсионеры (только граждане РФ), а также студенты дневных отделений при предъявлении документов, подтверждающих льготу. – Для входа вам необходимо иметь оригинал документа удостоверяющий личность. – На башню ограничен вход для маломобильных групп населения. – Обратите внимание, что стоимость посещения в будни и выходные дни отличается, выбирайте удобный для вас день и время. – При планировании времени посещения смотровой площадки учитывайте, что вам нужно приехать заранее, получить пропуск и пройти процедуру досмотра.