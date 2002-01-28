Что вас ждёт

Также, с 12:00 до 20:00 часов, каждые 20 минут (по факту набора группы) отправляются в 2–2, 5 часовую прогулку теплоходы-рестораны. Компания «Мегафлот» приглашает гостей столицы ⭐️ на борт комфортабельных теплоходов-ресторанов «Вещий Олег», «Михаил Сеспель».

Прогулка 👣 относится к гастрономическому круизу и будет интересна как взрослым, так и детям. На теплоходах работает ресторан. Опытные повара подают блюда на любой вкус, в том числе огромный выбор шашлыков и всевозможных напитков.

Круиз «Парк 🌳 Детства» завоевал популярность у гостей и у целых семей, за счет услуги выбора сервиса на борту: «Гастрономического» или «Увлекательно-Познавательного» круиза!

Важная информация

Будьте внимательны, возможно изменение в расписании рейсов, в случае плохих погодных условий. Владельцы купленных билетов будут уведомлены об этом заранее.