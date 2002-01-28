«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького

5
3 отзыва
Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Всего за пару часов вы совершите круиз по центру Москвы и увидите все самое интересное! Вы сможете провести время в панорамном кафе-буфете на борту и наслаждаться лучшими видами, а в это время гид расскажет вам о достопримечательностях 🏛️, мимо которых следует наш теплоход.
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Экскурсия

490 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького
«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького

Что вы увидите 🤩

  • Парк Горького (посадка)
  • Крымский мост
  • Памятник Петру
  • Большой Каменный мост
  • театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Дом Музыки
  • Новоспасский мост
  • Краснохолмский мост
  • Устьинский мост (остановка)
  • Воробьевы горы (остановка)
  • Андреевский мост
Что вас ждёт
Также, с 12:00 до 20:00 часов, каждые 20 минут (по факту набора группы) отправляются в 2–2, 5 часовую прогулку теплоходы-рестораны. Компания «Мегафлот» приглашает гостей столицы ⭐️ на борт комфортабельных теплоходов-ресторанов «Вещий Олег», «Михаил Сеспель».
Прогулка 👣 относится к гастрономическому круизу и будет интересна как взрослым, так и детям. На теплоходах работает ресторан. Опытные повара подают блюда на любой вкус, в том числе огромный выбор шашлыков и всевозможных напитков.
Круиз «Парк 🌳 Детства» завоевал популярность у гостей и у целых семей, за счет услуги выбора сервиса на борту: «Гастрономического» или «Увлекательно-Познавательного» круиза!
Важная информация
Будьте внимательны, возможно изменение в расписании рейсов, в случае плохих погодных условий. Владельцы купленных билетов будут уведомлены об этом заранее.
🚩 Начало и место завершения: ЦПКиО им. Горького
Что входит
  • Прогулка по реке
Что не входит
  • Напитки, питание
Важная информация
  • Будьте внимательны
  • возможно изменение в расписании рейсов
  • в случае плохих погодных условий. Владельцы купленных билетов будут уведомлены об этом заранее.
«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького
«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького
«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького
«Парк Детства» — речная прогулка от парка Горького
Время проведения: Ежедневно с 12:00 до 20:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
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