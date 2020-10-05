1 отзыв оставили туристы

Шаг за шагом по парку культуры и отдыха
Парк 🌳 Горького встречает посетителей нарядной колоннадой — вы услышите о судьбе архитекторов этого сооружения и о его смотровой площадке. Гуляя по парку, представите по старинным фото усадьбу, где семья Орловых-Чесменских принимала гостей — теплая встреча ждет и нас. Мы пройдем к современной достопримечательности 🏛️ парка, музею Гараж. Обсудим, чем он знаменит и что стояло на этом месте 70 лет назад. А на центральной аллее поговорим об утраченных и сохранившихся украшениях парка.
Хроники и причуды парка
Как появился и как менялся парк культуры и отдыха? Узнавая об этом, вы попутно откроете много любопытного. Мы расскажем:
Мы напомним о вреде курения, показав фото советских плакатов. А еще познакомим вас с одним из лучших директоров парка Горького — Бетти Глан, дружившей с художниками, скульпторами, музыкантами и композиторами, благодаря которым парк Горького стал самой модной площадкой СССР!
Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.