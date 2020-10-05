1 отзыв оставили туристы

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Парк Горького — фабрика счастливых людей

Экскурсия, наполненная интересными фактами, по любимому московскому парку

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Приглашаем вас на «фабрику счастливых людей», как назвал Парк 🌳 культуры Герберт Уэллс! Мы не предложим вам прыгнуть с парашютной вышки, сыграть в шахматы или заглянуть в пивной ларек, как это делали здесь в 30е годы, а займемся культурно-просветительской работой, что и было главной задачей Парка.

На главных аллеях вы узнаете о прошлом этого атмосферного места.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 700 ₽ за человека

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Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей

Что вас ожидает

Шаг за шагом по парку культуры и отдыха
Парк 🌳 Горького встречает посетителей нарядной колоннадой — вы услышите о судьбе архитекторов этого сооружения и о его смотровой площадке. Гуляя по парку, представите по старинным фото усадьбу, где семья Орловых-Чесменских принимала гостей — теплая встреча ждет и нас. Мы пройдем к современной достопримечательности 🏛️ парка, музею Гараж. Обсудим, чем он знаменит и что стояло на этом месте 70 лет назад. А на центральной аллее поговорим об утраченных и сохранившихся украшениях парка.

Хроники и причуды парка
Как появился и как менялся парк культуры и отдыха? Узнавая об этом, вы попутно откроете много любопытного. Мы расскажем:

  • Об имении «Нескучное», где действительно не было скучно ни владельцам, ни гостям;
  • О прародительнице ВДНХ — Кустарно-промышленной выставке, созданной для обмена опытом рабочих и колхозников;
  • О прекрасной «Девушке с веслом», сосланной в город 🏙️ Луганск, к огорчению московских любителей обнаженной натуры в искусстве;
  • О кинотеатре «Великан» и цирке «Шапито», где снимали другой «Цирк», с Любовью Орловой в главной роли.

Мы напомним о вреде курения, показав фото советских плакатов. А еще познакомим вас с одним из лучших директоров парка Горького — Бетти Глан, дружившей с художниками, скульпторами, музыкантами и композиторами, благодаря которым парк Горького стал самой модной площадкой СССР!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Октябрьская
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей
Парк Горького — фабрика счастливых людей

Экскурсия проводится в воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

5 октября 2020
Все прошло отлично! Большое спасибо!

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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