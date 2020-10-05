1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Шаг за шагом по парку культуры и отдыха

Парк 🌳 Горького встречает посетителей нарядной колоннадой — вы услышите о судьбе архитекторов этого сооружения и о его смотровой площадке. Гуляя по парку, представите по старинным фото усадьбу, где семья Орловых-Чесменских принимала гостей — теплая встреча ждет и нас. Мы пройдем к современной достопримечательности 🏛️ парка, музею Гараж. Обсудим, чем он знаменит и что стояло на этом месте 70 лет назад. А на центральной аллее поговорим об утраченных и сохранившихся украшениях парка.

Хроники и причуды парка

Как появился и как менялся парк культуры и отдыха? Узнавая об этом, вы попутно откроете много любопытного. Мы расскажем:

Об имении «Нескучное», где действительно не было скучно ни владельцам, ни гостям;

О прародительнице ВДНХ — Кустарно-промышленной выставке, созданной для обмена опытом рабочих и колхозников;

— Кустарно-промышленной выставке, созданной для обмена опытом рабочих и колхозников; О прекрасной «Девушке с веслом», сосланной в город 🏙️ Луганск, к огорчению московских любителей обнаженной натуры в искусстве;

О кинотеатре «Великан» и цирке «Шапито», где снимали другой «Цирк», с Любовью Орловой в главной роли.

Мы напомним о вреде курения, показав фото советских плакатов. А еще познакомим вас с одним из лучших директоров парка Горького — Бетти Глан, дружившей с художниками, скульпторами, музыкантами и композиторами, благодаря которым парк Горького стал самой модной площадкой СССР!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.