Что вас ждёт

Прогулку 👣 осуществляют следующие теплоходы: «Алина Танго», «Капитан Смолик», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88», «Адмиралъ», «Егорий». Профессиональный гид раскроет вам все тайны культовых сооружений центра, и знаковых событиях в их увлекательных судьбах.

Здесь будут и секреты многовековых стен Московского Кремля, и монументальный шик и строгость высотки на Котельнической набережной, а также история 📖 района Зарядье, на территории которого расположился современный ландшафтный парк 🌳.