«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах

Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
С наступление лета количество теплоходов на Москва-реке увеличивается.

Речная прогулка 👣 — одно из летних развлечений.

Проходите на борт нашего теплохода, усаживайтесь поудобнее и рассматривайте столицу с воды.

Наше путешествие начнется от парка Горького и пройдет по центру города.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Москвы!
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Билеты

490 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах

Что вы увидите 🤩

  • Парк Горького малый (посадка)
  • Музеон
  • Памятник Петру
  • Театр Эстрады
  • Большой Каменный мост
  • Кремль
  • Высотка на Котельнической
  • Большой Устьинский мост
  • Парк Зарядье
  • Собор Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя (остановка)
  • Патриарший мост
  • Парк Горького малый (высадка)
Что вас ждёт
Прогулку 👣 осуществляют следующие теплоходы: «Алина Танго», «Капитан Смолик», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88», «Адмиралъ», «Егорий». Профессиональный гид раскроет вам все тайны культовых сооружений центра, и знаковых событиях в их увлекательных судьбах.
Здесь будут и секреты многовековых стен Московского Кремля, и монументальный шик и строгость высотки на Котельнической набережной, а также история 📖 района Зарядье, на территории которого расположился современный ландшафтный парк 🌳.
🚩 Начало и место завершения: ЦПКиО им. Горького
Что входит
  • Прогулка по реке
Что не входит
  • Напитки, питание
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходах
Когда: Ежедневно каждые 15 минут с 12:00 до 20:00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
Teplohod I.
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