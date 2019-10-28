10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю старинных районов Москвы и современного ландшафтного парка

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Приглашаю сравнить два облика столицы — древний и наших дней.

Вы прогуляетесь по исторической части Москвы, увидите Нулевой километр, боярские палаты и монастыри.

Далее, словно на машине времени, окажетесь в парке XXI века, который гармонично сочетает природу и технологии, просвещение и развлечения.

Я расскажу историю местности, на которой располагается Зарядье, и покажу его главные достопримечательности.
600 ₽
540 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Площадь Революции или Театральная
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры столицы
Экскурсия начнется рядом с Нулевым километром, вы пройдете через центральную часть старинного района Китай-город до улицы Варварка. По дороге увидите Гостиный двор, храм Варвары Великомученицы, Старый Английский двор, церковь Максима Блаженного. Вас удивит, насколько удачно Зарядье интегрировано в историческое пространство столицы — маковки древних церквей прекрасно сочетаются с прогрессивным ландшафтным парком, история и современность соединяются и дополняют друг друга.

Уникальное Зарядье
Зарядье — парк нового формата, не похожий на то, что вы могли видеть в Москве раньше. Над его созданием трудилась международная команда архитекторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров. Я расскажу, как проходил конкурс на строительство Зарядья, чья команда победила и в чем инновации проекта. Вы погуляете по территории модного парка, познакомитесь с историей его создания и основными объектами, а также обязательно посетите Парящий мост — великолепную обзорную площадку над Москва-рекой, которая уже полюбилась путешественникам со всего мира. На ней вы сможете сделать отличные фотографии с панорамным видом на Кремль и набережную.

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — «нулевой километр». Место окончания — улица Варварка.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным
Парк Зарядье по выходным

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Площадь Революции или Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, работаю в туризме около 10 лет. Представляю коллектив лучших экскурсоводов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идем в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждем вас на наших экскурсиях!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Мы много ездим по Европе и России, часто заказываем экскурсии на Трипстере. Экскурсия "Парк Зарядье" в исполнении Сергея - одна из самых интересных экскурсий, которую мы получили. Информация была одновременно историчной и интересной, факты и истории впечатлили даже искушённого путешественника. Однозначно рекомендуем!
9 октября 2019
Участвовали в пешей экскурсии по парку Зарядье. Очень понравился экскурсовод Сергей. Рассказывал живо, интересно и с энтузиазмом. Что немаловажно, голос у Сергея громкий, поэтому все было хорошо слышно.
Единственное, что вызывало раздражение - это приклеевшиеся туристы, которые "просто рядом ходят". Но это уже вопрос не к экскурсоводу.
13 августа 2019
Приятный гид, хорошо погуляли по Москве. Мне все понравилось.
12 августа 2019
Экскурсовод Сергей любит и знает свою работу, он был тактичен и внимателен при общении с нами. Спасибо, Сергей!
5 августа 2019
Забронировала экскурсию (пешую прогулку) по парку Зарядье, но так как была с ребёнком 6лет, а на улице было ветрено и прохладно поменяла экскурсию на обзорную по Москве на автобусе.
Экскурсию провела экскурсовод Елена Александровна (к сожалению не запомнила фамилию), очень интересно, увлекательно, кратко и точно рассказывала о истории Москвы по данному маршруту.
Рекомендую всем гостям столицы обзорную экскурсию по Москве именно у Елены Александровны. Огромное ей спасибо за интересно проведённое время.
7 июля 2019
Отличный кусочек живой природы в самом центре Москвы. Красиво, современно. Нужно посетить!
6 мая 2019
Спасибо Алексею за познавательную экскурсию по знакомой и такой неожиданно незнакомой Москве. Понравился темп экскурсии,увлекательная подача материала,доброжелательность и человечность гида.Как будто с другом побродили. Обязательно надо на эту экскурсию идти!
5 мая 2019
Замечательная экскурсия! Были показаны такие интересные места в центре гороа, которые без гида мы бы никогда не увидели! Советую и взрослым, и детям. Это совершенно не утомительно и увлекательно!
25 марта 2019
Экскурсовод Сергей - очень эрудированный и увлеченный своим делом человек. Несмотря на слякотную, холодную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Сергей показал очень много интересных мест, о которых не знали или уже забыли даже москвичи, бывшие на экскурсии.Предусмотрительно со стороны Сергея было и то,что он, согласно погоде провел экскурсию через ГУМ, где нам удалось согреться и посмотреть много интересных исторических фотографий, которые он заранее заготовил на своем планшете.Рекомендую экскурсию для людей, интересующихся историей Москвы,как для гостей города, так и для москвичей.
26 декабря 2018
Были с подругой, стоял мороз - минус 13 градусов, думали окалеем, но экскурсия оказалась настолько интересной и увлекательной, что и думать про мороз забыли, спасибо нашему гиду!!! Шикарная Экскурсия - однозначно рекомендуем, особенно актуально если в Москве проездом или на день/два - захаатывающий центр Москвы, особенно в предновогоднюю пору, насыщено, не утомительно!

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