10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры столицы

Экскурсия начнется рядом с Нулевым километром, вы пройдете через центральную часть старинного района Китай-город до улицы Варварка. По дороге увидите Гостиный двор, храм Варвары Великомученицы, Старый Английский двор, церковь Максима Блаженного. Вас удивит, насколько удачно Зарядье интегрировано в историческое пространство столицы — маковки древних церквей прекрасно сочетаются с прогрессивным ландшафтным парком, история и современность соединяются и дополняют друг друга.

Уникальное Зарядье

Зарядье — парк нового формата, не похожий на то, что вы могли видеть в Москве раньше. Над его созданием трудилась международная команда архитекторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров. Я расскажу, как проходил конкурс на строительство Зарядья, чья команда победила и в чем инновации проекта. Вы погуляете по территории модного парка, познакомитесь с историей его создания и основными объектами, а также обязательно посетите Парящий мост — великолепную обзорную площадку над Москва-рекой, которая уже полюбилась путешественникам со всего мира. На ней вы сможете сделать отличные фотографии с панорамным видом на Кремль и набережную.