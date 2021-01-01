Центр Р. – Гид из Москвы

Пасха — один из важнейших христианских праздников.



Праздник в честь воскрешения Иисуса Христа.



Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье.



Предлагаем присоединиться к празднованию Пасхи в Нило-Столбенской пустыне на озере Селегир.



Торжественной богослужение, крестные ход и невероятные пейзажи озера в легкой дымке.