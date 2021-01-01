Пасхальная ночь на острове Нила

4.9
8 отзывов
Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Пасха — один из важнейших христианских праздников.

Праздник в честь воскрешения Иисуса Христа.

Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье.

Предлагаем присоединиться к празднованию Пасхи в Нило-Столбенской пустыне на озере Селегир.

Торжественной богослужение, крестные ход и невероятные пейзажи озера в легкой дымке.
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Экскурсия

1 940 ₽ за человека

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Пасхальная ночь на острове Нила
Пасхальная ночь на острове Нила

Что вы увидите

  • Николо-Малицкий монастырь
  • чтимые святыни монастыря - чудотворна икона Святителя Никола Мир Ликийских Чудотворца и Святые мощи Арсения Тверского. Нило-Столобенский монастырь
Праздничная пасхальная ночь в одном из самых удивительных монастырей - Нило-Столобенской пустыне на озере Селигер. Небесная благодать сопровождает всю церемонию. Торжественное богослужение, крестный ход, все невероятно красиво 🤩 и необычно в окружении ночной дымки озера
+Что входит
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • услуги экскурсовода по всему маршруту
  • обед
  • экскурсии согласно программе
Что не входит
  • все включено
Начало
🚩 станция метро Войковская, выход № 1
Место завершения
🏁 станция метро Войковская, выход № 1Возвращение в Москву запланировано к 06:00 2 мая
Пасхальная ночь на острове Нила
Пасхальная ночь на острове Нила
Пасхальная ночь на острове Нила
Пасхальная ночь на острове Нила

Экскурсия проводится 01. 05. 2021 в 13. 45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр Р.
Центр Р.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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