чтимые святыни монастыря - чудотворна икона Святителя Никола Мир Ликийских Чудотворца и Святые мощи Арсения Тверского. Нило-Столобенский монастырь
Праздничная пасхальная ночь в одном из самых удивительных монастырей - Нило-Столобенской пустыне на озере Селигер. Небесная благодать сопровождает всю церемонию. Торжественное богослужение, крестный ход, все невероятно красиво 🤩 и необычно в окружении ночной дымки озера
+Что входит
транспортное обслуживание автобусом туристического класса
услуги экскурсовода по всему маршруту
обед
экскурсии согласно программе
–Что не входит
все включено
Начало
🚩 станция метро Войковская, выход № 1
Место завершения
🏁 станция метро Войковская, выход № 1Возвращение в Москву запланировано к 06:00 2 мая
Экскурсия проводится 01. 05. 2021 в 13. 45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.