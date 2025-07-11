Мои заказы

Патриаршие без Маргариты: история элиты на Козьем болоте

Патриаршие без Маргариты
Исследуем самый-самый район Москвы. Без Маргариты.

Как так оказалось, что на месте Козьего болота и пруда, где выращивали рыбу для патриарха, стала жить московская элита? Почему здесь поселили близких к Сталину
читать дальше

людей в 30-е и 50-е и куда дели оставшиеся два пруда? Что же сделало Патриаршие тем районом, который мы знаем, любим, которому мы завидуем, в котором мы жаждем жить или уже живем, который мы иногда ненавидим, но в который рано или поздно все равно возвращаемся?

Патриаршие без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Патриаршие без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Патриаршие без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Ближайшие даты:
11
июл12
июл
Время начала: 14:30, 19:00

Описание экскурсии

Что нас ждёт:• памятник интернационалу на пентхаусе «Патриарха»;
  • львы сталинской эпохи на тумбочках;
  • домик, перед которым Лев Толстой выписывал пируэты на коньках;
  • особняк-кооператив «Квартирохозяин» из 20-х;
  • Госстрах напротив зубного от автора знаменитого дома Наркомфина;
  • особняк Морозовой, закатившей своим социальным статусом настоящий скандал;
  • итальянское палаццо в 2000 км. от Италии;
  • древние палаты через дорогу от секретной старообрядческой часовни И узнаем:• как на месте козьего пастбища стали вырастать золотые квадратные метры;
  • зачем советский вождь селил в этом районе своих приближённых;
  • в чём секрет успеха Патриарших;
  • как выйти замуж за богатого промышленника в заплатанных ботинках;
  • как за копейки построить дом, на котором не бывает сосулек;
  • почему под окнами у Алисы активно стреляли и причем тут Сергей Михалков;
  • зачем страна Советов построила особняк-кооператив и кто за это заплатил;
  • что такое «скородом» и кто его охранял от ногайцев;
  • откуда брал вдохновение автор яйца на Чистых и «Патриарха» на Патриарших Мы еще много всего припасли в качестве сюрприза. А вот, что именно, — узнаете на экскурсии!:).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Прогулка по программе экскурсии
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся около памятника Крылову на Патриарших
Завершение: Обычно заканчиваем возле особняка Рябушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия длится примерно 2 часа. Одевайтесь по погоде, экскурсия пройдёт на улице. Берите зонты, если за окном капает
  • Встречаемся около памятника Крылову на Патриарших прудах. Будем вас ждать с табличкой «города & люди»: До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Булгаковская Москва: по следам «Мастера и Маргариты»
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: по следам романа
Пешая экскурсия по Москве 20-30-х годов. Патриаршие пруды, мистические события и места из романа Булгакова ждут вас
Начало: У станции метро «Маяковская»
Сегодня в 11:30
13 июл в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Патриаршим
Пешая
1 час
79 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
В тренде
Индивидуальная фото-прогулка
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Пешая
1.5 часа
335 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Прогулка по старинным улицам Москвы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и современности Патриарших
Начало: У станции метро «Тверская»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве