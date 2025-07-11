Исследуем самый-самый район Москвы. Без Маргариты.
Как так оказалось, что на месте Козьего болота и пруда, где выращивали рыбу для патриарха, стала жить московская элита? Почему здесь поселили близких к Сталину
Как так оказалось, что на месте Козьего болота и пруда, где выращивали рыбу для патриарха, стала жить московская элита? Почему здесь поселили близких к Сталину
Описание экскурсииЧто нас ждёт:• памятник интернационалу на пентхаусе «Патриарха»;
- львы сталинской эпохи на тумбочках;
- домик, перед которым Лев Толстой выписывал пируэты на коньках;
- особняк-кооператив «Квартирохозяин» из 20-х;
- Госстрах напротив зубного от автора знаменитого дома Наркомфина;
- особняк Морозовой, закатившей своим социальным статусом настоящий скандал;
- итальянское палаццо в 2000 км. от Италии;
- древние палаты через дорогу от секретной старообрядческой часовни И узнаем:• как на месте козьего пастбища стали вырастать золотые квадратные метры;
- зачем советский вождь селил в этом районе своих приближённых;
- в чём секрет успеха Патриарших;
- как выйти замуж за богатого промышленника в заплатанных ботинках;
- как за копейки построить дом, на котором не бывает сосулек;
- почему под окнами у Алисы активно стреляли и причем тут Сергей Михалков;
- зачем страна Советов построила особняк-кооператив и кто за это заплатил;
- что такое «скородом» и кто его охранял от ногайцев;
- откуда брал вдохновение автор яйца на Чистых и «Патриарха» на Патриарших Мы еще много всего припасли в качестве сюрприза. А вот, что именно, — узнаете на экскурсии!:).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка по программе экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся около памятника Крылову на Патриарших
Завершение: Обычно заканчиваем возле особняка Рябушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия длится примерно 2 часа. Одевайтесь по погоде, экскурсия пройдёт на улице. Берите зонты, если за окном капает
- Встречаемся около памятника Крылову на Патриарших прудах. Будем вас ждать с табличкой «города & люди»: До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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