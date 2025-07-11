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людей в 30-е и 50-е и куда дели оставшиеся два пруда? Что же сделало Патриаршие тем районом, который мы знаем, любим, которому мы завидуем, в котором мы жаждем жить или уже живем, который мы иногда ненавидим, но в который рано или поздно все равно возвращаемся?