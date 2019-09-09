9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Как все начиналось

Через несколько лет после описанного выше разговора, в середине 30-х годов, около тридцати счастливцев заселились в дома, принадлежащие Литфонду. Между сёлами Лукино и Переделкино было выбрано подходящее лесистое место. Так начиналось Переделкино. Легендарный Поселок Писателей. Среди первых были Серафимович, Леонов, Эренбург, Кассиль, Ильф, Пастернак, Бабель. И началась здесь бурная жизнь советской интеллектуальной элиты, со зваными вечерами, казенными черными автомобилями, сплетнями, интригами, радостями и муками творчества. Позднее здесь жили Фадеев, Симонов, Катаев, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Окуджава, Ахмадулина, Чуковский, Паустовский и многие другие писатели и поэты. Впечатляющий список, не правда ли?

Многоликое Переделкино

Вы увидите и поселок литераторов, и дворянскую усадебную культуру, и православное Переделкино, побываете в музеях, посетите литературный некрополь, встретите места, вдохновляющие уже несколько поколений наших поэтов и писателей. Исследуете улицы Лермонтова и Гоголя, переплетающиеся с улицами и переулками Вишневского, Павленко, Тренева. Вероятно, удивитесь этому эстетическому винегрету с комическим привкусом, услышите страшные рассказы из прошлого, смешные байки, любовные истории и интриги советских литераторов. Вместе мы попробуем представить, какие литературные идеи рождались за столиками, вечерами, под уютными абажурами?

Судьбы советских писателей

В советские времена, чтобы узнать свое место в отечественной литературе, писателю нужно было попросить в Литфонде дачу в Переделкино или комнатку в Доме творчества. Какая в итоге выдавалась жилплощадь — такое и место. Сколько писателей отправлялось за решетку или на тот свет прямо из знаменитого поселка! В Переделкине было много шокирующих смертей, а еще больше — рождений «на века». Здесь рождались и люди, и литература, и удивительная природа поселка. К примеру, яблоневый сад, что сажал Александр Довженко в 1951-м. Он и сейчас цветет и плодоносит.

Современная жизнь поселка

Сегодня поселок тоже живет. На многих дачах постоянно проживают потомки известных писателей и деятелей культуры. В Переделкино созданы три мемориальных музея, устроенных на дачах Корнея Чуковского, Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Вы посетите дом-музей Б.Л. Пастернака и дом-музей Б.Ш. Окуджавы, по желанию, можно будет заглянуть в галерею Евгения Евтушенко, а если в нашей компании будут маленькие экскурсанты, я проведу небольшой квест в музее Корнея Чуковского.

P.S. Почему мне нравится проводить эту экскурсию

Не должна кануть в лету память о таком исключительном месте, о сотнях жизней здесь прожитых, книг здесь выстраданных и написанных. Единственный способ не дать уйти памяти — говорить, рассказывать, вспоминать. И я буду рада познакомить вас с этой частью нашей общей истории. «Не Переделкино испортится, а дух этой местности рано или поздно исправит всех вновь прибывших. Что-то такое в пейзаже. И что-то такое в России, что она из всех своих передряг в конце концов делает Переделкино. Переделывает, так сказать» © А. Вознесенский