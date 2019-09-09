9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Переделкино: легендарный поселок писателей

Прогулка по историко-культурному заповеднику

Галина
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Галина – ваш гид
«— Скажите, Алексей Максимович, а как живут писатели за границей? — На дачах, Иосиф Виссарионович.

— А у нас? — К сожалению, нет.

— Надо это исправить.

Составьте список самых лучших, человек пятьдесят...» Так началась история легендарного поселка.

И теперь как нет Пушкина без Болдинской осени, так нет русской литературы ХХ века без Переделкино.

И я приглашаю вас в литературно-историческое путешествие по этому удивительному дачному поселку!
От 4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей

Что вас ожидает

Как все начиналось
Через несколько лет после описанного выше разговора, в середине 30-х годов, около тридцати счастливцев заселились в дома, принадлежащие Литфонду. Между сёлами Лукино и Переделкино было выбрано подходящее лесистое место. Так начиналось Переделкино. Легендарный Поселок Писателей. Среди первых были Серафимович, Леонов, Эренбург, Кассиль, Ильф, Пастернак, Бабель. И началась здесь бурная жизнь советской интеллектуальной элиты, со зваными вечерами, казенными черными автомобилями, сплетнями, интригами, радостями и муками творчества. Позднее здесь жили Фадеев, Симонов, Катаев, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Окуджава, Ахмадулина, Чуковский, Паустовский и многие другие писатели и поэты. Впечатляющий список, не правда ли?

Многоликое Переделкино
Вы увидите и поселок литераторов, и дворянскую усадебную культуру, и православное Переделкино, побываете в музеях, посетите литературный некрополь, встретите места, вдохновляющие уже несколько поколений наших поэтов и писателей. Исследуете улицы Лермонтова и Гоголя, переплетающиеся с улицами и переулками Вишневского, Павленко, Тренева. Вероятно, удивитесь этому эстетическому винегрету с комическим привкусом, услышите страшные рассказы из прошлого, смешные байки, любовные истории и интриги советских литераторов. Вместе мы попробуем представить, какие литературные идеи рождались за столиками, вечерами, под уютными абажурами?

Судьбы советских писателей
В советские времена, чтобы узнать свое место в отечественной литературе, писателю нужно было попросить в Литфонде дачу в Переделкино или комнатку в Доме творчества. Какая в итоге выдавалась жилплощадь — такое и место. Сколько писателей отправлялось за решетку или на тот свет прямо из знаменитого поселка! В Переделкине было много шокирующих смертей, а еще больше — рождений «на века». Здесь рождались и люди, и литература, и удивительная природа поселка. К примеру, яблоневый сад, что сажал Александр Довженко в 1951-м. Он и сейчас цветет и плодоносит.

Современная жизнь поселка
Сегодня поселок тоже живет. На многих дачах постоянно проживают потомки известных писателей и деятелей культуры. В Переделкино созданы три мемориальных музея, устроенных на дачах Корнея Чуковского, Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. Вы посетите дом-музей Б.Л. Пастернака и дом-музей Б.Ш. Окуджавы, по желанию, можно будет заглянуть в галерею Евгения Евтушенко, а если в нашей компании будут маленькие экскурсанты, я проведу небольшой квест в музее Корнея Чуковского.

P.S. Почему мне нравится проводить эту экскурсию
Не должна кануть в лету память о таком исключительном месте, о сотнях жизней здесь прожитых, книг здесь выстраданных и написанных. Единственный способ не дать уйти памяти — говорить, рассказывать, вспоминать. И я буду рада познакомить вас с этой частью нашей общей истории. «Не Переделкино испортится, а дух этой местности рано или поздно исправит всех вновь прибывших. Что-то такое в пейзаже. И что-то такое в России, что она из всех своих передряг в конце концов делает Переделкино. Переделывает, так сказать» © А. Вознесенский

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи (около 150 руб. за человека за 1 музей) оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия будет интересна для детей от 10 лет. Дети младшего возраста могут присутствовать, но адаптировать для них содержание экскурсии не получится.
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей
Переделкино: легендарный поселок писателей

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2019
Вчера побывали на экскурсии в Переделкино, остались под большим впечатлением. Наша экскурсовод Галина оказалась очень интересным, эрудированным человеком, с отличным знанием истории и литературы. Экскурсия прошла очень увлекательно, мы просто погрузились в атмосферу тех лет, 3 часа замечательной познавательной прогулки и разговоров. Огромное спасибо Галине! Не везде удалось побывать, обязательно вернемся еще. Отдельно хочу отметить экскурсию в музее Чуковского, интересно будет всем! Там работают просто святые люди, встреча с которыми не оставит равнодушным никого!
24 июня 2019
Спасибо, нам экскурсия очень понравилась. Когда Галина сказала, что ходить даже без учета музеев будем три часа, не верилось, но оказалось, что для людей, интересующихся советской литературой и российской историей, всяких знаковых домов, ручьев, цитат и исторических аллюзий хватило бы и на пару дней.
24 июня 2019
Галина, Спасибо за отличную экскурсию! Интересно, познавательно, очень эрудированный , профессиональный гид, получили удовольствие от природы и увлекательно поданной информации.
10 июня 2019
Огромное спасибо Галине за чудесную экскурсию! В восторге и взрослые и дети! Экскурсия заняла чуть больше двух часов, мы обошли основные достопримечательности: дом Бориса Пастернака, дом Булата Окуджавы, побродили среди скульптур Зураба Церетели. Все это сопровождалось очень интересным рассказом об истории Поселка и известных людях, живших и творивших в этих местах.
Закончился наш маршрут у дома Чуковского, где благодаря рассказам музейного экскурсовода мы узнали о жизни этого замечательного писателя.
26 мая 2019
Хорошая, духовно насыщенная, познавательная экскурсия. Галина, глубокий, знающий материал человек. Тактична, умна. Остались самые приятные впечатления. Спасибо Вам. Галина!
7 мая 2019
Нам повезло, Галина интересный человек и замечательный рассказчик. Узнали много интересных фактов, посетили резиденцию митрополита, некрополь, дом писателей, побродили по посёлку. Благо, погода была отличная. Получили ответы на все наши вопросы. Спасибо «Трипстеру» за привлечение в качестве экскурсоводов грамотных и обаятельных людей. Галина, спасибо, будем ждать новых интересных прогулок.
8 ноября 2018
Добрый день! Тематика экскурсии понравилась, тем более давно о ней мечтали.
Не много замечаний экскурсоводу. Во - первых при первом знакомстве с людьми, я думаю, что нужно людям смотреть в глаза и обратить внимание на то, что среди нас были дети. Заинтересовать детей - высокий профессионализм экскурсовода, мало того делать замечания не стоит.
С Галиной, как экскурсоводом было не комфортно. Человек любит свое дело, знает его, но очень была высокомерна.
Эмпатийного общения не было, " отбыли номер". Хотя, тема очень интересная. Спасибо.
23 сентября 2018
Это было шелеврально!!! До сих пор находимся под впечатлением! Спасибо, Галина, за профессионализм, глубокие знания и очень увлекательную экскурсию!
2 декабря 2017
Мы получили много познавательного и интересного от гида Галины. Первого декабря шёл мокрый снег и к концу дня даже похолодало. Но экскурсия прошла просто замечательно. Мы посмотрели не мало несмотря на то, что мы были с ребёнком. Огромное спасибо Галиночке за её ум, талант и умение преподать информацию.
Буду рекомендовать Галину всем моим друзьям и знакомым.
Елена Альберт

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Тайны ЗарядьяТайны ЗарядьяТайны Зарядья
3900 за экскурсию
1.5 часа
8 отзывов
Прогулка по старинному московскому району
Недавно открывшийся городской парк «Зарядье» принадлежит древнему району Москвы, уходящему корнями в средние века. На экскурсии я познакомлю вас с историями и легендами Варварки, Китай-города и Замоскворечья, расскажу об особенностях уклада жизни москвичей с 16 по 19 века и открою необычные панорамные виды на город. Прогулка начнется в «Подмосковье» 16 века, а закончится в самом центре Москвы, у стен Кремля.
Усадьба Коломенское в историях и легендахУсадьба Коломенское в историях и легендахУсадьба Коломенское в историях и легендах
5200 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Загадки самой мистической русской усадьбы
Музей-заповедник Коломенское – это уникальное место, где шедевры русского зодчества гармонично сочетаются с волшебным пейзажем, где современность бережно хранит древнюю историю, где остается очень много мистических вопросов, на которые наука пока не нашла ответы. Я предлагаю вам совершить путешествие во времени и насладиться одним из красивейших парков столицы!
Царские резиденции Коломенское и ЦарицыноЦарские резиденции Коломенское и ЦарицыноЦарские резиденции Коломенское и Царицыно
10500 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Познакомиться с историей легендарных московских парков
На прогулке по таинственному Коломенскому и величественному Царицыну вы познакомитесь с жизнью загородных резиденций русских царей, откроете историю старинных памятников и узнаете о необычных природных явлениях, благодаря которым оба парка давно стали одними из любимых мест отдыха москвичей.
Были и легенды ПеределкиноБыли и легенды ПеределкиноБыли и легенды Переделкино
3900 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Вы узнаете судьбу Переделкино от первого упоминания до наших дней, рассмотрите дома знаменитых жителей, посетите мемориальное кладбище и ощутите царящие здесь тишину, умиротворение и творческий дух.

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