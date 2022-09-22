Описание
Что вас ожидает
Городок-мастерская и его обитатели
Здесь жили, творили, любили, растили детей и уходили в бессмертие многие из тех, кто стал частью нашей литературы. Пастернак, Чуковский, Бабель, Фадеев, Евтушенко, Ахмадулина, Тарковские, Искандер, Рождественский, Вознесенский — мы поговорим о судьбах этих и других авторов, о независимости и свободе творчества. В канве улиц увидим, как связаны разные поколения «нэбожителей». И конечно, вспомним их стихи и песни, ставшие частью нашего культурного кода.
Насыщенная прогулка по Городку писателей
Так как у нас в запасе целый день, мы в спокойном темпе успеем обойти все важные локации в Переделкине.
Начнем у ж/д-станции: пройдем через летнюю патриаршую резиденцию, заглянем на деревенское кладбище с могилами Пастернака, Чуковского, Тарковского. Выйдем к писательскому Дому творчества и оценим его архитектуру. Прогуляемся по улицам старого Переделкина; от «Аллеи мрачных классиков» дойдем до Неясной поляны, увидев по дороге дома Льва Кассиля, Валентина Катаева, Корнея Чуковского и др.
Затем вас ждет экскурсия в один из домов-музеев (скорее всего, это будет дом Б. Л. Пастернака). А после обеда мы отправимся на другой конец поселка, на ул. Довженко, к Окуджаве и остальным «шестидесятникам».
Программа
- Встреча у ж/д-станции Переделкино
- Прогулка к деревенскому кладбищу и Дому творчества
- Прогулка по старому Переделкину
- Экскурсия по дому-музею Б. Л. Пастернака, при возможности — в дом-музей К. И. Чуковского
- Перерыв на обед
- Прогулка на другой конец поселка, к ул. Довженко
- Завершение у ж/д-станции Мичуринец
Почему на экскурсию нужно отправиться со мной?
Обожаю, когда люди влюбляются в «мое» место и делают его своим. Я постараюсь сделать так, чтобы и для вас Переделкино стало любимой книгой, чтобы и вам захотелось его «читать» и «перечитывать», делиться им с друзьями.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На экскурсии мы посещаем минимум один из домов-музеев, обычно это дом-музей Б. Л. Пастернака; если будут места — также посетим дом-музей К. И. Чуковского. Посещение музея — обязательная часть программы.
- Продолжительность экскурсии 8-9 часов (c ~9-10 до 18-19 часов). Время начала и продолжительность нашей экскурсии могут немного меняться в зависимости от времени сеансов в музеях (при посещении второго музея экскурсия увеличивается минимум на 1 час)
- Экскурсия начинается у ж/д-станции Переделкино, куда вам нужно добраться самостоятельно (на электричке с Киевского вокзала ехать 25-30 минут); завершение у ж/д-станции Мичуринец
- У каждого участника будет индивидуальный передатчик Crystal Sound с наушниками — чтобы соблюдать комфортную для каждого соц. дистанцию, меньше стоять, больше ходить/сидеть, посмотреть всё со всех сторон (слышимость передатчика до 100 м); для удобства вы можете взять свои наушники
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей/музеи: 500 руб. /чел. в один музей (есть льготные категории), оплата в кассе в день экскурсии
- Питание и прочие личные расходы