Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»

Раскрыть замысел поселка с символичным названием и посетить дом-музей одного из писателей

«Писатели — инженеры человеческих душ», как сказал Юрий Олеша. В 1930-х годах для творческой элиты в подмосковном поселке был создан целый городок.

На прогулке по его улочкам вы узнаете, как здесь жилось писателям, чем сейчас живет Переделкино, не иссяк ли творческий родник. И увидите, как в истории Городка отразилась хроника советской и постсоветской России.
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Переделкино: в гости к «инженерам человеческих душ»
Ближайшие даты:
29
сен
4
окт
22
окт
29
окт
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Описание

Что вас ожидает

Городок-мастерская и его обитатели

Здесь жили, творили, любили, растили детей и уходили в бессмертие многие из тех, кто стал частью нашей литературы. Пастернак, Чуковский, Бабель, Фадеев, Евтушенко, Ахмадулина, Тарковские, Искандер, Рождественский, Вознесенский — мы поговорим о судьбах этих и других авторов, о независимости и свободе творчества. В канве улиц увидим, как связаны разные поколения «нэбожителей». И конечно, вспомним их стихи и песни, ставшие частью нашего культурного кода.

Насыщенная прогулка по Городку писателей

Так как у нас в запасе целый день, мы в спокойном темпе успеем обойти все важные локации в Переделкине.
Начнем у ж/д-станции: пройдем через летнюю патриаршую резиденцию, заглянем на деревенское кладбище с могилами Пастернака, Чуковского, Тарковского. Выйдем к писательскому Дому творчества и оценим его архитектуру. Прогуляемся по улицам старого Переделкина; от «Аллеи мрачных классиков» дойдем до Неясной поляны, увидев по дороге дома Льва Кассиля, Валентина Катаева, Корнея Чуковского и др.
Затем вас ждет экскурсия в один из домов-музеев (скорее всего, это будет дом Б. Л. Пастернака). А после обеда мы отправимся на другой конец поселка, на ул. Довженко, к Окуджаве и остальным «шестидесятникам».

Программа

  • Встреча у ж/д-станции Переделкино
  • Прогулка к деревенскому кладбищу и Дому творчества
  • Прогулка по старому Переделкину
  • Экскурсия по дому-музею Б. Л. Пастернака, при возможности — в дом-музей К. И. Чуковского
  • Перерыв на обед
  • Прогулка на другой конец поселка, к ул. Довженко
  • Завершение у ж/д-станции Мичуринец

Почему на экскурсию нужно отправиться со мной?

Обожаю, когда люди влюбляются в «мое» место и делают его своим. Я постараюсь сделать так, чтобы и для вас Переделкино стало любимой книгой, чтобы и вам захотелось его «читать» и «перечитывать», делиться им с друзьями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На экскурсии мы посещаем минимум один из домов-музеев, обычно это дом-музей Б. Л. Пастернака; если будут места — также посетим дом-музей К. И. Чуковского. Посещение музея — обязательная часть программы.
  • Продолжительность экскурсии 8-9 часов (c ~9-10 до 18-19 часов). Время начала и продолжительность нашей экскурсии могут немного меняться в зависимости от времени сеансов в музеях (при посещении второго музея экскурсия увеличивается минимум на 1 час)
  • Экскурсия начинается у ж/д-станции Переделкино, куда вам нужно добраться самостоятельно (на электричке с Киевского вокзала ехать 25-30 минут); завершение у ж/д-станции Мичуринец
  • У каждого участника будет индивидуальный передатчик Crystal Sound с наушниками — чтобы соблюдать комфортную для каждого соц. дистанцию, меньше стоять, больше ходить/сидеть, посмотреть всё со всех сторон (слышимость передатчика до 100 м); для удобства вы можете взять свои наушники

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей/музеи: 500 руб. /чел. в один музей (есть льготные категории), оплата в кассе в день экскурсии
  • Питание и прочие личные расходы

Выберите дату при бронировании

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д-станции «Переделкино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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