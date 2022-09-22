«Писатели — инженеры человеческих душ», как сказал Юрий Олеша. В 1930-х годах для творческой элиты в подмосковном поселке был создан целый городок. На прогулке по его улочкам вы узнаете, как здесь жилось писателям, чем сейчас живет Переделкино, не иссяк ли творческий родник. И увидите, как в истории Городка отразилась хроника советской и постсоветской России.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Городок-мастерская и его обитатели

Здесь жили, творили, любили, растили детей и уходили в бессмертие многие из тех, кто стал частью нашей литературы. Пастернак, Чуковский, Бабель, Фадеев, Евтушенко, Ахмадулина, Тарковские, Искандер, Рождественский, Вознесенский — мы поговорим о судьбах этих и других авторов, о независимости и свободе творчества. В канве улиц увидим, как связаны разные поколения «нэбожителей». И конечно, вспомним их стихи и песни, ставшие частью нашего культурного кода.

Насыщенная прогулка по Городку писателей

Так как у нас в запасе целый день, мы в спокойном темпе успеем обойти все важные локации в Переделкине.

Начнем у ж/д-станции: пройдем через летнюю патриаршую резиденцию, заглянем на деревенское кладбище с могилами Пастернака, Чуковского, Тарковского. Выйдем к писательскому Дому творчества и оценим его архитектуру. Прогуляемся по улицам старого Переделкина; от «Аллеи мрачных классиков» дойдем до Неясной поляны, увидев по дороге дома Льва Кассиля, Валентина Катаева, Корнея Чуковского и др.

Затем вас ждет экскурсия в один из домов-музеев (скорее всего, это будет дом Б. Л. Пастернака). А после обеда мы отправимся на другой конец поселка, на ул. Довженко, к Окуджаве и остальным «шестидесятникам».

Программа

Встреча у ж/д-станции Переделкино

Прогулка к деревенскому кладбищу и Дому творчества

Прогулка по старому Переделкину

Экскурсия по дому-музею Б. Л. Пастернака, при возможности — в дом-музей К. И. Чуковского

Перерыв на обед

Прогулка на другой конец поселка, к ул. Довженко

Завершение у ж/д-станции Мичуринец

Почему на экскурсию нужно отправиться со мной?

Обожаю, когда люди влюбляются в «мое» место и делают его своим. Я постараюсь сделать так, чтобы и для вас Переделкино стало любимой книгой, чтобы и вам захотелось его «читать» и «перечитывать», делиться им с друзьями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На экскурсии мы посещаем минимум один из домов-музеев, обычно это дом-музей Б. Л. Пастернака; если будут места — также посетим дом-музей К. И. Чуковского. Посещение музея — обязательная часть программы.

Продолжительность экскурсии 8-9 часов (c ~9-10 до 18-19 часов). Время начала и продолжительность нашей экскурсии могут немного меняться в зависимости от времени сеансов в музеях (при посещении второго музея экскурсия увеличивается минимум на 1 час)

Экскурсия начинается у ж/д-станции Переделкино, куда вам нужно добраться самостоятельно (на электричке с Киевского вокзала ехать 25-30 минут); завершение у ж/д-станции Мичуринец

У каждого участника будет индивидуальный передатчик Crystal Sound с наушниками — чтобы соблюдать комфортную для каждого соц. дистанцию, меньше стоять, больше ходить/сидеть, посмотреть всё со всех сторон (слышимость передатчика до 100 м); для удобства вы можете взять свои наушники

Дополнительные расходы